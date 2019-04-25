Экспорт потребовал качества

Приморским производителям, заинтересованным в выходе на экспортные рынки, необходимо менять стратегию

Развитие сельского хозяйства и пищевой отрасли Дальнего Востока меняет тренды. Если до недавнего времени особое внимание уделялось, в первую очередь, вопросам безопасности продуктов питания, то теперь акценты смещаются в сторону их качественных параметров. «С безопасностью мы, в общем, справились, теперь дело за качеством», - говорят специалисты.

Тем более, в ближайшие годы ожидается рост экспорта сельскохозяйственной и пищевой продукции. Требования к качеству такой продукции во многих странах довольно высокие. И перед российскими производителями, заинтересованными в экспортных продажах, возникает необходимость соответствовать им.

Где найти лабораторию?

Задача эта непростая, поскольку потребует среди прочего и особых экспертиз. А исследования, как известно, - процедура дорогостоящая. В условиях Приморского края ситуация усложняется отсутствием некоторых необходимых лабораторий. А если отправлять каждый раз образцы на экспертизу в отдаленные регионы, например, в лабораторию в Раменском, что предлагают приморскому бизнесу специалисты наших действующих лабораторий, то это только добавляет сложностей и расходов.

- Мы призываем к тому, чтобы у нас была сертификация международная, - сказал в ходе круглого стола, проходившего в рамках выставки «Дальагро. Продовольствие», зам председателя приморского отделения «Опоры России» Юрий ЖИЛИНСКИЙ. - Тогда наши компании смогут продавать российскую продукцию на экспорт и внедрить такой же стандарт в России. Мы хотим убрать устаревшие стандарты, которые не действуют в других странах, и перейти на международные. Для этого надо открыть лаборатории международного стандарта. Тогда качественные продукты будут не только на экспорт идти, но и заполнят прилавки наших магазинов. Сейчас говорят о здоровом образе жизни, соответствующие нормативные документы готовят, наши заводы по производству пищевых продуктов развиваются, но край не подготовлен к решению этих задач. Нам нужна такая лаборатория. Мы готовы построить бизнес-модель, от которой выиграют все через реализацию идеи здорового образа жизни.

Предложение о создании высокотехнологичной лаборатории в крае нашло поддержку и со стороны специалистов Приморского управления Роспотребнадзора. Ольга ШОРНИКОВА отметила, что в свете распоряжения правительства РФ была утверждена стратегия повышения качества пищевой продукции в РФ до 2030 года, в которую входят ряд подпрограмм, в том числе и те, которые касаются оборудования референтцентров и увеличения количества высокотехнологичных методов исследования пищевой продукции.

Загрязнителей стало меньше

Собственно, меняющийся тренд уже отразился на выпускаемой продукции. По показателям безопасности для жителей Приморского края Роспотребнадзор третий год подряд регистрирует снижение выявления неудовлетворительных проб пищевой продукции как по санитарно-химическим, так и по микробиологическим показателям. А за прошлый год содержание химических контаминантов в продуктах, выявленных в нашем крае, снизилось в 3,8 раза в сравнении с предыдущим годом. Основными контаминантами химического загрязнения оказались нитраты, а также токсичные элементы мышьяк и кадмий. Нитратов в прошлом году было выявлено в 4,5 раза меньше, мышьяка - в 1,3 раза, кадмия - в 2 раза меньше. Основные категории продуктов, которые содержали эти загрязнители – это рыба и рыбная продукция и плодоовощная (в основном импортируемая) продукция.

Теперь центральным направлением для контролирующих служб, по словам специалистов, становятся исследования по показателям фальсификации. А через несколько месяцев продовольственный рынок ждет важное событие - появится новый закон, который будет регулировать вопросы, связанные с производством органических продуктов питания. Эти продукты не только пользуются спросом внутри страны, но и станут, как ожидается, значимой экспортной статьей российской пищевой и сельскохозяйственной отраслей. Закон об органических продуктах вступает в силу с 1 января 2020 года. Есть ли такие производители в Приморье, пока не известно. По крайней мере, о существовании органического производства продуктов питания в крае официальной информации нет.

- Сейчас идет подготовительный этап для вступления в силу закона, - говорит фермер Владимир КУРБАТОВ. - Еще законодательная база не готова. Я не могу подать заявление, чтобы началась проверка хозяйства на соответствие требованиям органического производства. Поэтому говорить об органической продукции сегодня преждевременно.

Бесконтрольная конкуренция

А между тем, для производителей очень чувствительным являются вопросы конкуренции с так называемыми самозанятыми. Эта проблема, как минимум, распадается на две части: с одной стороны, нет контроля качества продукции, производимой самозанятыми, в то время как предприятия строго проверяют различные контролеры, с другой стороны, они свободно продают свою продукцию в любых, в основном несанкционированных, местах.

«Возникает нездоровая конкуренция между товарами зарегистрированными и теми, которые производятся без регистрации. На протяжении многих лет процветает торговля в неустановленных местах, продавцы там - без соответствующих документов, и ни один госорган этим не занимается. Когда ситуация изменится?», - поинтересовался генеральный директор Арсеньевского свинокомплекса Николай БЕСШАПКИН в Роспотребнадзоре.

Но оказалось, что этот контролирующий орган не уполномочен заниматься такими вопросами. Они уже несколько лет как переданы в муниципалитеты и в полицию. Местные органы власти вместе с полицией контролируют несанкционированную торговлю, и сами решают эти вопросы на своей территории. Но с этого года у Роспотребнадзора появился новый механизм контроля несанкционированной торговли. «Мы можем проводить контрольную закупку той продукции, которую продают через интернет, например, кондитерские изделия», - пояснили специалисты контрольного ведомства.

Елена АБАШЕВА. Газета «Золотой Рог», Владивосток.