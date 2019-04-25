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Клиентам Росбанка #МожноВСЁ
Росбанк относительно недавно начал выпуск новой карты Visa #МожноВСЁ, которая предоставляет клиенту максимальную гибкость и удобство использования. Первые держатели уже оценили преимущества карты, которая позволяет самостоятельно выбрать тип вознаграждения за покупки – бонусы на путешествия или кешбэк, а также накапливать % на остаток по счету.
Директор территориального офиса Росбанка во Владивостоке Екатерина ЗИНЕНКО ответила на основные вопросы, связанные с выгодами от использования таких карт.
- #МожноВСЁ выпускается как в виде дебетовой карты, так и в виде кредитной. Какие основные условия для держателей дебетовой карты, с которой #МожноВСЁ?
- Карта предполагает три пакета на выбор: «Классический» и «Золотой» содержат одинаковые возможности, но в разном объеме, а «Премиальный» пакет предполагает дополнительные опции: Priority Pass, консьерж-сервис, бесплатное снятие наличных во всех банкоматах мира, страховка в путешествиях. Категория пакета также влияет на размер начислений на остаток по сберсчету (от 4 до 6%) и стоимость обслуживания карты.
- Каковы основные условия по кредитной карте?
- Кредитная карты #МожноВСЁ предполагает льготный период в 62 дня и год бесплатного обслуживания. А в последующие года - 890 рублей в год, если сумма ваших покупок меньше 180 тыс. рублей. Если же больше, комиссию за эту карту платить не нужно вовсе.
- Если у клиента уже есть одна карта, например, дебетовая, можно ли параллельно пользоваться кредитной?
- Безусловно. Можно даже копить баллы или кешбэк в два раза быстрее, используя кредитную и дебетовую карты одновременно.
- В каких валютах выпускаются карты? И зависят ли условия и вознаграждения от выбранной валюты?
- Все карты мультивалютные. К карте можно «привязать» текущий счет в рублях, долларах или евро. Сберегательные счета открываются отдельно, также в трех валютах. Если счет открыт в евро, то на него будет начисляться по 0,01%. А вот для долларовых счетов проценты меняются вместе с размером суммы на остатке: чем она больше, тем больше процент. Все подробности, конечно, лучше уточнить на сайте можновсё.рф.
- От чего зависит величина кешбэка? Как получать максимальный кешбэк по картам?
- Размер кешбэка зависит от суммы покупок по карте с начала месяца. Схема начисления кешбэка следующая: 1% за все покупки начиная с 5000 рублей; 2% – в повышенных категориях, если траты по карте с начала месяца (по всем покупкам) от 5 до 30 тыс. рублей; 5% – в повышенных категориях, если траты от 30 до 80 тыс. рублей. И самый максимальный кешбэк - 10% - если траты составили от 80 до 300 тыс. рублей. В мобильном приложении «РОСБАНК Онлайн» сразу после обработки операции виден начисленный кешбэк, и можно отследить и планировать дальнейшие траты.
- Какие категории можно выбрать для повышенного кешбэка?
- Выбор повышенных категорий достаточно широк: «автолюбителям», «детям», «аптеки», «кафе и рестораны», «красота», «такси и городской транспорт», «товары для дома».
- Как происходит начисление Travel-бонусов? И где их можно потратить?
- При сумме покупок 5-30 тыс. рублей с начала месяца начисляется по 1 бонусу на каждые 100 потраченных рублей.
30-80 тыс. - по 2 бонуса;
80 до 300 тыс. - по 5 бонусов.
Более 300 тыс. - 1 бонус за каждые 100 рублей.
Бонусами можно оплатить путешествие – отель, авиа или ж/д билет, номер в гостинице – как частично, так и целиком.
Сделать это можно на портале Росбанк – OneTwoTrip через мобильное приложение «РОСБАНК Онлайн».
- Можно ли менять тип вознаграждения? Как часто?
- В этом и заключается уникальность данной карты, переключаться с кешбэка на travel-бонусы можно каждый месяц. В том числе - менять категории повышенного кешбэка.
ПАО РОСБАНК, Генеральная лицензия №2272 от 28.01.15
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