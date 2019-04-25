Интернет уходит под воду

Tele2 берется за цифровизацию марикультурной отрасли Приморья

Оператор связи Tele2 (ООО «Т2 Мобайл») начинает реализацию в Приморском крае первого в России проекта по цифровизации марикультурных ферм. Ожидается, что цифровые решения онлайн-мониторинга позволят повысить выживаемость марикультур на 20-30%. По данным газеты «Золотой Рог», в эксперименте будут задействованы «морские огороды» Дальрыбвтуза.

Партнером Tele2 по пилотному проекту на базе технологии IoT (Internet of Things, интернет вещей) выступит шведская Ericsson AB, крупнейший мировой производитель оборудования для беспроводных сетей.

В апреле Tele2 установит в акваториях мариферм Приморья цифровые датчики, которые будут измерять физические и гидрохимические параметры воды, наиболее критичные для выращивания морских гидробионтов. По мобильной сети Tele2 информация с датчиков будет в режиме реального времени поступать на IoT-платформу Ericsson.

Ericsson разработал для пилотного проекта цифровое решение для сбора и анализа данных, клиентское приложение и алгоритмы оповещений.

«Интеллектуальная система поставляет актуальную информацию об изменении среды обитания аквакультур. Если показатели достигают критического уровня, система немедленно информирует марифермера. За счет получения своевременной и точной информации марифермер может оперативно влиять на производство, повышать качество и выживаемость урожая», - поясняет Tele2.

По словам генерального директора Tele2 Сергея ЭМДИНА, на данный момент все готово к запуску пилотного проекта.

«Мы сообщили о решении развивать цифровизацию марикультурной отрасли в сентябре прошлого года, на Восточном экономическом форуме. Сегодня все готово к запуску пилотного проекта: датчики будут опущены в воду акваторий до конца апреля, марифермеры смогут сразу начать онлайн-мониторинг данных. Tele2 планирует протестировать разные конфигурации партнерских решений, чтобы предложить лучшее для клиентов. Мы рады, что пилотный проект поддержала компания Ericsson, которая обладает международным опытом в разработке цифровых решений и необходимой для этого экосистемой», - сказал г-н Эмдин.

Что касается Дальрыбвтуза, то в 1997 году университетом были проведены первые научно-исследовательские работы по воспроизводству трепанга дальневосточного и выращиванию гребешка приморского в условиях бухты Северной. Сегодня университет имеет в этом районе и успешно использует свою инновационную структуру – Научно-производственный департамент марикультуры.

«Работа по воспроизводству гидробионтов весьма актуальна и необходима, так как в настоящее время на Дальнем Востоке сложилась критическая ситуация с запасами ценных промысловых морских животных. Ажиотажный спрос на черном рынке на морские продукты стимулировал создание хорошо организованного браконьерского промысла. За годы нелегальной добычи подорваны запасы таких ценных объектов, как гребешок приморский, трепанг дальневосточный, морской еж и другие, природным популяциям нанесен значительный ущерб. Искусственное разведение гидробионтов способствует восстановлению их численности, позволяет легально добывать и эффективно использовать продукты марикультуры и содействует развитию очень перспективной отрасли в Приморском крае – аквакультуры», - говорится на сайте университета.

Досье "Золотого Рога": Tele2 («Т2 РТК Холдинг») создан на базе регионального GSM-оператора Tele2 Russia и мобильных активов ПАО «Ростелеком». Компании завершили создание СП 6 августа 2014 года. По итогам сделки «Ростелеком» внес в капитал новой компании акции своих мобильных «дочек», получив 45% в новом операторе. На данный момент Tele2 предоставляет услуги связи в 67 регионах РФ.

Отметим, что Tele2 очень активно осваивает новые технологии – на прошлой неделе оператор вместе с «Ростелеком» и Nokia успешно протестировали решения на основе интернета вещей для сервисов ЖКХ (в конце 2018 года в подобных исследованиях участвовала Ericsson). Испытания проходили в Москве на базе LTE-сети Tele2. Технология позволит энергосбытовым компаниям сократить затраты на сбор данных, а пользователям – с удобством рассчитываться за электричество.

Тестовая сеть передачи данных была развернута на базе инфраструктуры Tele2 с использованием технических решений Nokia. Показания со счетчиков передавались на сервер энергосбытовых компаний, в ходе испытаний использовались модемы со встроенными SIM-картами «Ростелекома». Инфраструктура позволила скомбинировать виртуализованное облачное пакетное ядро Nokia, ресурсы сетей

радиодоступа Tele2 и транспортной сети «Ростелекома» с конечным оборудованием отечественных поставщиков.

В пилотной зоне использовалась технология NB-IoT, которая обеспечивает подключение большого количества IoT-устройств через радиосеть Tele2. За счет оптимизации энергопотребления технология гарантирует длительную автономную работу абонентских устройств.

Досье "Золотого Рога": Стандарт NB-IoT разработан с учетом потребностей устройств интернета вещей. Он позволяет подключать сотни тысяч устройств одновременно, причем технологии энергосбережения и малое энергопотребление обеспечивают работу устройств в течение десяти лет от одной батарейки. Сигнал сети NB-IoT хорошо проникает в труднодоступные места, такие как подвалы и подземные парковки.

«Tele2 построила на всей территории присутствия эталонные LTE-сети, позволяющие быстро развернуть NB-IoT. Цифровые технологии меняют электроэнергетику, и испытания, подобные только что завершенным, ускоряют диджитализацию отрасли. В конце прошлого года Tele2 с парт-

нерами провела первые тестирования технологий NB-IoT для энергетического сектора, на этот раз мы показали ее возможности на большом количестве приборов учета. По мере эволюции IoT устройства будут объединяться в целые экосистемы, поэтому наши будущие проекты с партнерами направлены на применение в самых разных областях», - сказал технический директор Tele2 Алексей ТЕЛКОВ.

На фото: «Морские огороды» в ожидании новых технологий.

Фото Дальрыбвтуз.

Олег КЛИМЕНКО. Газета «Золотой Рог», Владивосток.