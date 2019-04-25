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Названы имена победителей XV Бизнес-Премии Приморского края "Компания и менеджер года"

25 Апреля 2019, 08:55 | Приморье

24 апреля во Владивостоке прошла торжественная церемония награждения победителей и лауреатов XIV Бизнес-Премии Приморского края "Компания и менеджер года" по итогам 2018 года, организаторами которой выступают Издательская компания «Золотой Рог» и администрация Приморского края.

Церемонии состоялась в конгресс-отеле «Экватор» в пространстве «Бохай». Здесь и стали известны имена победителей XV Бизнес-Премии.

 


 



В главной номинации «Компания года Приморского края-2018» победителем признано ООО «ДНС Ритейл» (ДНС Групп). Компания, начавшая работу более 20 лет назад с розничной торговли компьютерной техникой и обслуживания корпоративных клиентов, на сегодняшний день стала высокотехнологичным многопрофильным предприятием Приморского края, известным на всю страну.

 

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Лауреатами конкурса в этой номинации "Компания года Приморского края" признаны:

ОАО «Владморрыбпорт» – является единственным портом на Дальнем Востоке, способным принимать рефрижераторные суда с допустимой осадкой до 9,5 метров. 2018 год одним из самых успешных в новейшей истории «Владивостокского морского рыбного порта».

ООО «Приморскуголь», для которого минувший год прошел под знаком новых производственных достижений.  План 2018 года по вскрышным работам выполнен на 109%.

АО «Южморрыбфлот» – крупнейший консервный производитель Приморского края. Благодаря налаженной системе сбыта, консервную продукцию "Южморрыбфлот" можно увидеть в 70% торговых точек России во всех регионах страны.

 


 



Победителем в номинации «Менеджер года Приморского края-2018» стал Кузнецов Михаил Владимирович, который руководит группы «Саммит Моторс» уже 27 лет.  За это время компания выросла из одной станции технического обслуживания автомобилей в одном городе в группу компаний, представляющих официальные дилерские центры «Тойота» и «Лексус» на Дальнем Востоке России.

Лауреатами конкурса в номинации "Менеджер года Приморского края" признаны:

Дарькин Сергей Михайлович (ПАО «Тихоокеанская инвестиционная группа») – экс-губернатор Приморского края, который после ухода с политического небосклона вернулся в реальный сектор экономики, выступив в декабре 2014 года инициатором создания ПАО «Тихоокеанская инвестиционная группа» (ТИГР). Компания и одноименный фонд созданы в целях привлечения частных инвестиций на Дальний Восток.

Кондратов Руслан Викторович (ОАО «Терминал Астафьева») – руководитель современного морского мультимодального терминала, реализующий масштабный проект закрытой перевалки угля в Находке.

 


 



Суханов Виктор Андреевич (медиахолдинг PrimaMedia) – обладатель бешеной энергии и работоспособности, чье главное качество – умение зажечь своей идеей людей. Именно поэтому PrimaMedia - это команда единомышленников с горящими глазами, новыми идеями и амбициозными планами на будущее.

В 2017 году впервые по инициативе партнера краевой Бизнес-Премии – Приморского отделения Российского союза промышленников и предпринимателей - была учреждена новая номинация «Почетный менеджер Приморского края».

 


 

Этого звания был удостен Владимир Федорович Титков, 38 лет руководивший заводом «Дальприбор». Пробыв более четверти века у руля, он не только спас от разрухи оборонное предприятие, но и вдохнул новую жизнь в завод.

"Развивающийся бизнес Приморского края-2018" формирует новое бизнес-лицо края.

 


 

Победителем в этой номинации признан ООО «Судостроительный комплекс «Звезда» – предприятие, знаменующее новую веху в истории российского судостроения. На сегодняшний день портфель заказов уникальной для России верфи насчитывает 38 судов. Здесь будут производить суда любой сложности, характеристик и назначений, в том числе ранее не выпускавшиеся в России.

Знаки лауреата Бизнес-Премии в номинации "Развивающийся бизнес Приморского края-2018" по итогам прошлого года получили:

Авиакомпания «Аврора», которая является крупнейшим и динамично развивающимся авиаперевозчиком на Дальнем Востоке. За немногим более чем пятилетний период работы «Аврора» перевезла более 7 млн пассажиров и выполнила более 100 тыс. рейсов.

АО «Винлаб». На данный момент только на Дальнем Востоке открыто 287 магазинов сети «Винлаб», а всего на территории страны работает свыше 500 супермаркетов под этим брендом и в ближайшее время их число удвоится.

ООО «Консервный завод «Спасский» – старейшее предприятие в Приморском крае, которое сегодня остается единственным крупным производителем консервированной плодоовощной продукции в Приморье.

 


 


В номинации «Социально ответственный бизнес Приморского края-2018» победителем стал Холдинг «Монастырев и Ко». Региональная сеть аптек «Монастырев.рф» предлагает широкий ассортимент лекарств и медицинских товаров, что достигается за счет инновационной системы агрегации, которую владелец компании Александр Монастырев первым внедрил в фармацевтическом бизнесе. Холдинг уже давно перешагнул за пределы Приморского края, а численность сотрудников превысила отметку в 1000 человек.

Лауреатами премии в этой номинации также стали:

ПАО «ААК «Прогресс» им Н.И. Сазыкина» – одно из ведущих российских промышленных предприятий, входит в холдинг «Вертолеты России».

Группа компаний «Славда», которая на протяжении многих лет остается лидером на Дальнем Востоке по производству питьевых, минеральных вод и напитков на их основе.

Торговая сеть «Реми» – под этим брендом в Приморье работает 39 гипермаркетов и универсамов. «Реми» продолжает стремительно развиваться и расширять географию своего присутствия.

 


 

 

 


 

 

 


XV Бизнес-Премию Приморского края "Компания и менеджер года"  поддержали Банк «Приморье» и Приморское региональное объединение работодателей «Конгресс промышленников и предпринимателей «Приморье», генеральными спонсорами стали управляющая компания «Экватор» и инвестиционная компания «Фридом Финанс». Информационное сопровождение обеспечивали десятки медиаструктур региона.

Автор фото - Марина Божко

Газета «Золотой Рог», Владивосток.

 

 
 

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