В Приморье причальный беспредел привел к катастрофе

В одной из бухт Свободного порта топят причальные сооружения

В конце марта в бухте Диомид «внезапно» утонула стометровая стапель-палуба. Ветхое и гнилое сооружение было незаконно привязано к государственному пирсу, но компания которая эксплуатировала это незаконное место для швартовки своих судов, преднамеренно игнорировала все требования надзирающих структур, которые особо и не рвались убрать с акватории аварийное сооружение.

Катастрофа произошла в 6 утра. Момент затопления зафиксировали камеры наружного наблюдения. Сооружение стало набирать воду и ушло под воду буквально на несколько минут. Привязанные к ней суда не успели отшвартоваться, и от печальных последствий их спасло только то, что глубины в этой бухте небольшие. Но последствия ЧС - это не только загрязнение акватории. Бывшее основание дока наполовину перекрыло бухту Диомид и заблокировало свободное движение морских судов.





Два года назад «Золотой Рог» писал, что в бухте Диомид организована незаконная стоянка ржавой флотилии, которая самовольно захватило один из государственных пирсов. Незаконная стоянка на воде осуществлялась с 2012 года морской судоходной компаний «Востоктранссервис» (генеральный директор Владимир РЕБИКОВ).

Однако только в 2015 году государственные структуры стали принимать меры. На основании обращений ФГУП «Нацрыбресурс», Приморской транспортной прокуратурой проведены проверки использования федерального имущества – причалов №№ 1, 2, по результатам которых транспортным прокурором были поданы исковые заявления в суд об обязании АО «Востоктранссервис» освободить причалы и запрете использовать данные причалы в целях стоянки стапель-палубы и судов.

Решением 01 июля 2015 г. по делу № 2-1956/15 Первомайский районный суд запретил АО «МСК «Востоктранссервис» осуществлять пользование морским причалом №1, длиной 140,2м с целью стоянки, швартовки и отстоя стапель-палубы плавучего дока № 1, и обязал Общество в течение 30 дней с момента вступления решения суда в законную силу освободить причал №1 от стапель-палубы плавучего дока № 1.

Указанное решение вступило в законную силу, однако «Востоктранссервис» не освободил причал № 1 от стапель-палубы, исполнительное производство, возбужденное на основании указанного судебного акта, не окончено.

Пока шли судебные разбирательства суда продолжали швартоваться к аварийному понтону. Это видели все службы, в том числе и служба капитана порта, которая была обязана, устранить незаконную швартовку и запретить судовладельцам даже приближаться к этому плавучему понтону, который пытались убрать судебные приставы. Но, капитан порта расписался в собственном бессилии, и судовладельцы продолжали уходить от оплаты стоянки, пользуясь возможностью бесплатно стоять у ржавого понтона. Кроме того, были официальные обращения в органы государственного морского надзора, территориальные органы МЧС, полиции, Росприроднадзора, Управление ФССП по Приморскому краю о принятии мер к прекращению незаконной стоянки судов и стапель-палубы у морского причала, с просьбой недопустить экологической катастрофы и причинения ущерба жизням и здоровью третьих лиц.

Тем временем пирс набирал воду, и было понятно, что его дни сочтены. Конструкция имела пробоины и воду периодически откачивали, но катастрофа все же произошла неожиданно. На момент затопления, к стапель-палубе, были незаконно ошвартованы, в частности:

- судно «ОРЧИК-2»,собственник судна АО «Морская судоходная компания «Востоктранссервис», учредитель и генеральный директор – Ребиков Владимир Михайлович).

- судно «АБИНСК» (собственник судна ООО «Дельфин», учредитель и директор – Ребиков Владимир Михайлович),

- судно «ИКЛАРАНД», (собственник судна ООО «Дельфин», учредитель и директор – Ребиков Владимир Михайлович),

- судно «РАУДЕ», (собственник судна ООО «СлайФиш», учредитель и генеральный директор – Ребиков Владимир Михайлович),

Самое удивительное, что даже после катастрофы контролирующие органы не бьют тревогу и не предпринимают никаких мер реагирования. Корреспондент «Золотого Рога» был на месте аварии и зафиксировал, что суда швартуются уже к затопленному понтону. Часть судов перемещены АО «Востоктранссервис» и находятся прямо над затонувшей стапель-палубой, то есть они «скрывают» сам факт ее затопления. При этом суда не ошвартованы в соответствии с действующими нормами, а хаотично привязаны тросами друг к другу и при появлении порывов ветра приходят в неконтролируемое движение в бухте Диомид, с риском столкновения с береговой инфраструктурой либо движущимися в акватории судами. Большинство судов, управляемых АО «Востоктранссервис» также находятся в аварийном состоянии, с проржавевшими корпусами, не имеют укомплектованного штата экипажей, также могут затонуть.

Буксир службы капитана порта был на месте аварии, но инспектора отказались давать какие-либо комментарии. В управлении Росприроднадзора также отказались оперативно сказать о мерах реагирования. Зато на акватории в бухте Диомид плавает разный мусор и радужная пленка.

Что будет дальше с затонувшим 100 метровым пирсом, и кто должен его теперь поднять и ликвидировать экологическую угрозу? «Золотой Рог» продолжит следить за развитием ситуации.

Юрий МОРОЗОВ.