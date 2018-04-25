Вьетнамским коровам тесно в Приморском крае

Амбициозный проект не вписался в действующие рамки территории опережающего развития

Молочный проект вьетнамской TH Group в Приморском крае, который может поставить крест на развитии фермерских хозяйств, не вписался в действующие рамки территории опережающего развития (ТОР) «Михайловский», резидентом которой ООО «ТиЭйч Рус Приморский» (приморская «дочка» группы) стало в ходе III Восточного экономического форума в сентябре прошлого года.

Минвостокразвития уже внесло на рассмотрение правительства РФ проект постановления об увеличении площади ТОР «Михайловский» в Приморском крае под реализацию проекта по созданию комплекса молочного животноводства полного цикла. Рынок сбыта продукции предприятия предусматривает поставки по всему Азиатско-Тихоокеанскому региону.

Проект предполагает строительство животноводческих комплексов для разведения молочных пород крупного рогатого скота с общим поголовьем 15 тыс. голов, в том числе 7,2 тыс. голов дойного стада.

После выхода комплекса на проектную мощность предполагается перерабатывать более 60 тыс. тонн молока в год. Реализация проекта продлится до 2032 года включительно.

Инвестор планирует осуществить проект в два этапа. На первом будет построен один животноводческий комплекс на 5 тыс. голов общего стада, в рамках второго этапа будут запущены еще два животноводческих комплекса на 10 тыс. голов общего стада и молочный завод. Объем инвестиций в проект, исходя из строительства 3 ферм и молокозавода, по предварительным оценкам может составить около 16 млрд рублей.

Досье Деловой газеты «Золотой Рог»: Вьетнамский концерн TH Group основан в 2009 году и является одним из ведущих производителей молока во Вьетнаме. На долю ключевого бренда - TH True Milk - приходится более 50% внутреннего молочного рынка. TH выпускает около 50 наименований продукции и реализует ее в 39 странах. Корпорация реализует полную цепочку производства от кормов и выращивания коров до производства и реализации молока, развивает собственную фирменную сеть продаж. По площади охвата растениеводческий и животноводческий комплексы TH True Milk являются самыми большими в Азии и позволяют производить до 500 млн литров молока в год. TH True Milk уже реализует два проекта в России по разведению коров и выпуску молочной продукции - в Калужской области и Подмосковье.

Ольга ДОБРОЛЮБОВА. Деловая газета «Золотой Рог», Владивосток