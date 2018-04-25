На ВЭФ–2018 ожидается подписание инвестиционных соглашений на 3,5 трлн рублей

24 апреля в Москве в рамках подготовки к IV Восточному экономическому форуму прошел экспертный круглый стол на тему "Рост инвестиций на Дальнем Востоке в 2017 году – 17,1%. Как получилось и что дальше".

Представители Минвостокразвития РФ, институтов развития Дальнего Востока и бизнес-сообщества обсудили инвестиционную привлекательность региона, а также совершенствование механизмов, которые обеспечат приток новых инвесторов.

По итогам 2017 года Дальний Восток стал лидером среди федеральных округов по темпам роста объемов частных инвестиций в экономику региона. Рост составил 17,1% (при среднероссийском показателе 4,4%), из них более половины - инвестиции резидентов территорий опережающего развития (ТОР) и Свободного порта Владивосток (СПВ). По словам спикеров, прорыв обеспечили не государственные, а именно частные инвестиции.

Было подчеркнуто, что с 2013 года, когда началась реализация новой экономической политики по ускоренному развитию Дальнего Востока, было принято более 30 специализированных новых законов и более 160 актов Правительства РФ, которые способствовали созданию конкурентных условий для ведения бизнеса в регионе. В настоящее время на Дальнем Востоке с помощью новых инструментов поддержки реализуется более 1280 инвестиционных проектов на общую сумму более 3,7 трлн рублей частных инвестиций. Реализация этих проектов позволит создать порядка 180 тыс. новых рабочих мест. На сегодняшний день резидентами ТОР и СПВ уже открыты 108 новых предприятий с общей суммой инвестиций 123 млрд рублей. Ожидается, что до конца 2018 года заработают более 200 предприятий.

В связи с постоянным изменением конкурентной среды продолжается совершенствование инструментов развития Дальнего Востока. Новые механизмы будут представлены на IV Восточном экономическом форуме, который состоится во Владивостоке 11-13 сентября.

«Генеральная идея ВЭФ-2018 будет связана с «отраслями будущего», через которые будет осуществляться экономический рост региона в ближайшие 5-6 лет, среди них: нефтегазовая отрасль, добыча полезных ископаемых, сельское хозяйство, аквакультура, лесная отрасль и туризм. Для этих отраслей будут представлены конкретные дорожные карты. Предполагается, что на Форуме будут озвучены предложения по совершенствованию налоговых преференций, льготному кредитованию для инвесторов и предоставлению долгосрочных виз для иностранных резидентов. Также ожидается презентация финансового центра на Дальнем Востоке и электронного кабинета инвестора. Наряду с традиционными бизнес-диалогами со странами Азиатско-Тихоокеанского региона, планируется проведение круглых столов с предпринимателями из Европы, Индии, Вьетнама и ЮАР. На ВЭФ-2018 мы рассчитываем выйти на рекордный объем подписанных инвестиционных соглашений - на сумму около 3,5 трлн рублей», - рассказал заместитель Министра по развитию Дальнего Востока Александр Крутиков.

Генеральный директор АНО «Агентство Дальнего Востока по привлечению инвестиций и поддержке экспорта» Леонид Петухов отметил, что в настоящее время в портфеле Агентства более 1000 инвестиционных проектов.

«В настоящее время офисы Агентства открыты в таких странах, как КНР, Япония, Южная Корея и Индия. Также мы видим интерес к проектам на Дальнем Востоке со стороны европейских инвесторов. В связи с этим принято решение об открытии нашего представительства в Вене», - отметил Леонид Петухов.

В рамках круглого стола представители бизнес-сообщества рассказали о том, как новые инструменты развития на Дальнем Востоке влияют на реализацию инвестиционных проектов.

«26 апреля в ТОР «Южная Якутия» будет запущена обогатительная фабрика «Денисовская». Предприятие по производству коксующихся углей было построено всего за 10,5 месяцев. В настоящее время мы уже инвестировали в различные проекты на Дальнем Востоке 23 млрд рублей. До 2021 года суммарные инвестиции составят более 110 млрд. Новые нормативные акты, которые принимаются в регионе, помогают реализовывать такие крупные проекты в самые сжатые сроки», - подчеркнула председатель совета директоров Kolmar Sales and Logistics Анна Цивилева.

Генеральный директор «ВаниноТрансУголь» Юрий Тямушкин рассказал о реализации инфраструктурного проекта по строительству угольного терминала в Ванино, первая очередь которого будет запущена в 2019 году. Объем инвестиций в проект составит 33 млрд рублей.

«Налоговые преференции сильно помогают с точки зрения окупаемости проекта, его стабильности и привлекательности для инвесторов и банков. При этом необходимо постоянное совершенствование инструментов, в том числе касающихся развития инфраструктуры на Дальнем Востоке», - рассказал Юрий Тямушкин.

Дальнейшее обсуждение социально-экономического развития Дальнего Востока и интеграции региона в экономику стран АТР продолжится в рамках IV Восточного экономического форума.

Досье "Дальневотсочного капитала": Восточный экономический форум проводится ежегодно в целях содействия ускоренному развитию экономики Дальнего Востока и расширения международного сотрудничества в Азиатско-Тихоокеанском регионе согласно указу Президента России Владимира Путина №250 от 19 мая 2015 года.

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