В Приморье появится новый терминал

«Трансхимэкспорт», заработав на перевалке угля, замахивается на зерно

Приморский край становится перевалочной базой для российского зерна в страны АТР. Как стало известно Деловой газете «Золотой Рог», ООО «Трансхимэкспорт» (Москва), уже владеющее угольным терминалом в порту Находка, планирует построить на территории этого города зерновой терминал. Проект будет реализовывать зарегистрированное во Врангеле ООО «Сучан», 92% капитала которого принадлежит cобственно «Трансхимэкспорту», 8% - его гендиректору и учредителю Алексею ВОРОТНИКОВУ.

Завершить строительство терминала инвестор планирует в 2021 году. По данным Деловой газеты «Золотой Рог», «Трансхимэкспорт» пять лет назад всерьез рассматривал возможность строительства зернового терминала мощностью 4 млн тонн в год в Хабаровском крае на мысе Муравьева в рамках портовой особой экономической зоны (ПОЭЗ) «Советская Гавань». Объем инвестиций тогда оценивался в 1 млрд рублей.

«Трансхимэкспорт» имеет опыт реализации успешного коммерческого проекта на рынке стивидорных услуг (ООО «Восточно-Уральский терминал» – дочерняя компания, современный перегрузочный комплекс, ориентированный на перевалку угля). На основании имеющегося опыта, компания считает перспективным дальнейшее расширение своего присутствия на рынке стивидорных услуг в развитие направления по перевалке зерновых культур. Строительство зернового терминала позволит выйти на мировой рынок отечественным производителям зерновых культур, расположенным преимущественно в сибирском регионе. Создание логистической цепочки по экспорту зерна из Сибири в страны АТР через терминал на Дальнем Востоке – одна из стратегических целей компании», - отмечает «Трансхимэкспорт».

Отправной точкой в логистической цепочке экспорта зерновых ООО «Трансхимэкспорт» рассматривает свое дочернее общество АО «Купинский элеватор» и его 100%-ную «дочку» ООО «Сибзернопром» (оба – г.Купино Новосибирской области).

Использование элеватора в логистической цепи планируется для первичного приема, хранения, обработки и отгрузки железнодорожным транспортом зерна от «Сибзернопрома» и друих производителей зерновых Новосибирской области.

«Трансхимэкспорт» уже инвестировал в «Сибзернопром» порядка 600 млн рублей для покупки агротехники и элитного посевного фонда, а также внедрения технологий защиты посевов и внесения жидких удобрений.

Алексей Воротников в настоящее время через «Трансхимэкспорт» кроме «Восточно-Уральского терминала» владеет 100% долей ООО «СВТ Восточный», которому принадлежит ООО «Восточный брокер» и 52% долей ООО «ВИЛ Сервис» (все – Находка, специализируются на перевозках).

Отметим, что «Трансхимэкспорт» в настоящее время судится с АО «Объединенная зерновая компания» (ОЗК, государственный агент по государственным закупочным и товарным интервенциям), которое, в свою очередь, реализует проект «Дальневосточный зерновой терминал» (ДВЗТ) в морском порту Зарубино в Приморье (см. стр. 11).

В настоящее время в складских емкостях Купинского элеватора хранится свыше 44 тыс. тонн зерна интервенционного фонда по договорам хранения (государственные контракты на хранение) с ОЗК. «АО «ОЗК» в течение 2017 года систематически нарушало обязательства по оплате услуг хранения, допуская просрочки в оплате до 6 месяцев (задолженность АО «ОЗК» подтверждена решением Арбитражного суда г. Москвы, дело № А40-76127/17). Срок хранения зерна по договорам хранения с АО «ОЗК» закончился 31 декабря 2017 года. АО «Купинский элеватор» уведомило АО «ОЗК» об истечении срока хранения и потребовало забрать зерно с хранения, однако, АО «ОЗК» до настоящего момента требование о вывозе зерна не исполнило. АО «Купинский элеватор» обратилось в Арбитражный суд города Москвы с требованием о понуждении АО «ОЗК» забрать зерно с хранения», - поясняет «Трансхимэкспорт».

Еще один претендент на перевалку зерна - ООО «Транспортная промышленная компания» - уже подал заявку на реализацию проекта строительства зернового терминала мощностью перевалки 3,5 млн тонн на территории опережающего развития (ТОР) «Большой Камень». Терминал предполагается разместить на берегу акватории Уссурийского залива между мысами Максимова и Красным.

Коммерческий запуск терминала запланирован на 2022 год, сумма предполагаемых инвестиций не раскрывается.

Досье "Золотого Рога": ООО «Транспортная промышленная компания» зарегистрировано 26 января 2017 года в г.Большой Камень с уставным капиталом 10 тыс. рублей. Гендиректор – Александр ВЛАДИМИРОВ (он же руководитель и владелец ООО «Примопт» (Владивосток). Основной вид деятельности: «складирование и хранение». Учредителями компании выступают Людмила ВЛАДИМИРОВА (85%) и Андрей БЕЛОВОДСКИЙ (15%), конкурсный управляющий АО «98-ой автомобильный завод» (Владивосток).

Согласно данным Федеральной таможенной служб (ФТС) Россия с начала сельхозгода (с июля 2017 года) по 18 апреля экспортировала 42,3 млн тонн зерна в страны дальнего зарубежья. По сравнению с аналогичным показателем за прошлый сезон экспорт вырос на 42%. В частности, экспорт пшеницы вырос на 43%, до 33 млн тонн, ячменя - почти в два раза, до 4,7 млн тонн. Экспорт кукурузы увеличился на 5%, до 4,4 млн тонн. По прогнозу Минсельхоза, экспорт российского зерна в текущем сельхозгоду составит 52-53 млн тонн.

Министр сельского хозяйства Александр ТКАЧЕВ на мартовском заседании правительства заявил, что для увеличения экспорта российского зерна необходимо ускорить реализацию проектов по созданию экспортной инфраструктуры на Дальнем Востоке. «Строительство Забайкальского и Зарубинского (ДВЗТ – Прим. авт.) зерновых терминалов позволит увеличить мощности по перевалке на 7-8 млн тонн к 2020 году. Это даст возможность увеличить экспорт зерна из Сибири в страны Азии», - сказал он.

Приморский край в 2017 году экспортировал в Китай и Республику Корея почти 145 тыс. тонн сои, 80 тыс. тонн кукурузы и более 3 тыс. тонн риса.

Год назад ООО «Черниговский агрохолдинг» (входит в группу компаний «Агротек») заявило о планах инвестировать более 555 млн рублей в строительство зернового терминала мощностью 20 тыс. тонн в год в рамках ТОР «Михайловский». Терминал планировалось расположить в Черниговском районе Приморского края. В рамках развития проекта «Черниговский агрохолдинг» собирается выращивать кукурузу, ячмень и сою на территории 3,4 тыс. гектаров в Приморье.

Досье "Золотого Рога": ООО «Черниговский агрохолдинг» зарегистрировано в июле 2013 года с уставным капиталом 500 тыс. рублей. 98% капитала принадлежит ООО «Агротек» (Камчатский край), 2% - гендиректору Александру КОРНЕЕВУ. Группа «Агротек» объединяет, в том числе, ЗАО «Мясокомбинат Елизовский» и другие предприятия по выпуску мясных полуфабрикатов, фермерские хозяйства, дистрибьюторскую и торговую сети, планирует строительство в Камчатском крае крупной свиноводческой фермы. 73% долей ООО «Агротек» контролируют Владимир, Елена и Илья РУБАХИНЫ.

Досье "Золотого Рога": В Приморье в настоящее время перевалку зерна на экспорт осуществляет ПАО «Владивостокский морской торговый порт» (входит в транспортную группу FЕSCO). В конце прошлого года стивидор запустил программу «Зерновые грузы», направленную на повышение эффективности и увеличение объемов перевалки зерновых. Программа предполагает увеличение мощности единовременного хранения зерновых на 33%, с 12 тыс. тонн до 16 тыс. тонн. ВMТП также продолжает совершенствовать технологию обработки зерна, расширяя использование специализированных контейнеров-зерновозов. Специализированные 20-футовые зерновые контейнеры повышенной вместимости транспортируются и обрабатываются с помощью стандартных перегружателей и портальных кранов. На территории терминала зерно хранится в контейнерах, а не в крытых складах. Такая технология сокращает издержки как порта, так и грузоотправителей.