Большая политика на фоне угольной пыли

Северокорейский порт пытаются поддержать за счет приморских

Россия попытается реанимировать проект развития порта Раджин в Северной Корее, несмотря на отказ угольщиков работать в режиме санкционных ограничений. Найти новых грузоотправителей для порта пробует ОАО «РЖД», но привлечь уголь можно будет либо дополнительными преференциями, либо «перекрытием кислорода» действующим терминалам, например, в пылящей Находке.

КНДР подтвердила готовность принять южнокорейскую делегацию для обсуждения с участием России проекта «Хасан-Раджин», заявил на прошлой неделе министр РФ по развитию Дальнего Востока, сопредседатель российско-северокорейской межправительственной комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству Александр ГАЛУШКА.

«Мы получили подтверждение готовности северокорейской стороны принять у себя соответствующую делегацию из Южной Кореи в рамках практического рассмотрения перспектив трехсторонней реализации проекта «Хасан-Раджин», - сказал глава Минвостокразвития.

Первоначально проект Раджин планировался для контейнерных перевозок, но по просьбе Южной Кореи он был модернизирован под угольные.

«Важным двусторонним проектом является совместная эксплуатация реконструированного силами СП «РасонКонТранс» (совместное предприятие ОАО «РЖД», НПФ «Благосостояние» и порта Раджин – Прим. авт.) железнодорожного участка Хасан (Россия) - Раджин (КНДР) и третьего пирса порта Раджин. Резолюции СБ ООН по КНДР содержат прямое указание на неприменение их положений к проекту «Хасан – Раджин» в части, касающейся экспорта российского угля транзитом через территорию КНДР. В настоящее время ОАО «РЖД» продолжает работу по привлечению в проект российских и иностранных транспортно-логистических компаний для формирования грузовой базы», - говорится в сообщении МИД РФ.

Как ранее сообщала Деловая газета «Золотой рог», АО «Сибирская угольная энергетическая компания» (СУЭК), владеющее угольным терминалом «Дальтрансуголь» в порту Ванино, прекратила поставки угля через северокорейский порт Раджин, несмотря на специальные исключения, предусмотренные резолюциями Совета Безопасности ООН.

«Через порт Раджин СУЭК ранее поставляла уголь исключительно в Китай. Еще осенью 2017 года действие этих контрактов завершилось, они не продлевались, поскольку судовладельческие компании отказывались продолжать работать через порт Раджин, а также по причине увеличения объемов поставок угля на внутренний рынок России», - пояснил представитель СУЭК.

Вопрос реанимации проекта затрагивался в ходе встречи вице-премьера, полпреда президента РФ в ДФО Юрия ТРУТНЕВА и главы МИД КНДР ЛИ Ен Хо.

«Мы рассматривали развитие проекта в логике двустороннего сотрудничества, в логике уменьшения напряженности на Корейском полуострове. И то, как эти проекты будут реализовываться, напрямую связано с международной обстановкой, с позицией Южной Кореи, Северной Кореи, с тем, как они будут общаться друг с другом. Этот вопрос комплексный, его надо решать в политическом аспекте. То, что сегодня происходит, на мой взгляд, контрпродуктивно: объявлены экономические санкции в адрес Северной Кореи, но экономические санкции к развитию дружбы и сотрудничества еще никогда не приводили»,- сообщил г-н Трутнев.

Досье "Золотого Рога": В 2013 году компания «РасонКонТранс» завершила реконструкцию участка железной дороги Хасан-Раджин, а в июле 2014 года КНДР ввела в порту новый перегрузочный терминал мощностью до 5 млн тонн в год. Реконструированная железнодорожная инфраструктура рассчитана на перевозку 4 млн тонн грузов в год. Позднее по ней был запущен транзит угля из России на экспорт. Специальная торгово-экономическая зона «Раджин-Сонбон» («Расон») расположена близ границы России и Северной Кореи на побережье Японского моря. Такой путь транспортировки грузов из России в Южную Корею позволяет сэкономить 10-15% времени и затрат на топливо по сравнению с маршрутом прямой доставки из Владивостока. Из Раджина грузы направлялись в Южную Корею и Китай. Их получателями через Раджин со стороны Южной Кореи выступали компании POSCO (крупнейшая сталелитейная компания Южной Кореи), Hyundai Merchant Marine и Korail Corp. В марте 2016 года Южная Корея объявила о выходе из проекта в связи с санкциями в отношении КНДР, введенными СБ ООН после проведения ей ядерных и ракетных испытаний.

Проект Раджин изначально задумывался как межгосударственный, где Россия, Южная и Северная Кореи должны были стать равными участниками. К настоящему времени потенциал проекта не достигнут, в том числе и по причине выхода из проекта южнокорейской стороны из-за внешнеполитических противоречий с Пхеньяном.

На данный момент российская сторона инвестировала в реализацию трехстороннего проекта 10,6 млрд рублей – средства направлены на модернизацию участка железной дороги Хасан-Туманган-Раджин протяженностью 52 км и строительство терминала в порту Раджин. Северокорейская сторона оказывает только ресурсное содействие в реализации проекта. Организацию экспортных перевозок через КНДР обеспечивает компания «РЖД Логистика» («дочка» РЖД»).