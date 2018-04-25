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Ленивым инвесторам пригрозили экспроприацией
На минувшей неделе вице-премьер России, полпред президента на Дальнем Востоке Юрий ТРУТНЕВ нанес визит в Приморье. Посещение региона для Трутнева, скорее всего, окажется последним в период работы нынешнего состава правительства. Уже 7 мая, в день инаугурации президента страны, кабинет министров во главе с Дмитрием МЕДВЕДЕВЫМ официально сложит полномочия.
Во владивостокском доме переговоров Юрий Трутнев провел серию совещаний, посвященных предоставлению земельных участков под проекты в сфере агрокультуры, строительству Центра ядерной медицины, реализации проекта игорной зоны «Приморье», а также созданию единого музейного комплекса во Владивостоке. Полпред дал понять, что темпы работ практически по всем этим направлениям его не устраивают, а проект ИРЗ «Приморье» и вовсе «буксует уже четыре года».
- К сожалению, наши коллеги долго ждали исполнения обязательств со стороны ряда инвесторов. Мне кажется, что ждать уже нет смысла: если инвестор ничего не делает на своей площадке, нужно забирать земельный участок, - отметил Юрий Трутнев. - Там, где строительство идет медленными темпами, надо задать вопрос инвестору: почему поменялись планы, почему передумали? Инвесторам надо определиться, собираются ли они реализовывать свои проекты.
В ходе рабочей поездки в Приморье дальневосточный полпред вновь акцентировал внимание всех причастных ведомств на развитии МТК «Приморье-2». 17 апреля Юрий Трутнев на месте осмотрел основные элементы международного транспортного коридора «Приморье-2» в Хасанском районе, после чего провел во Владивостоке и в Хабаровске совещания по вопросу развития инфраструктуры МТК и пограничных переходов. К представителям федеральных ведомств, отвечающих за развитие железнодорожной, пограничной, портовой инфраструктуры, у Трутнева накопилось немало вопросов. Кроме того, полпред в очередной раз напомнил, что международные пункты пропуска в Краскино и Пограничном, которые должны были быть готовы еще к саммиту АТЭС в 2012 году, до сих пор не модернизированы.
- Сейчас ряд коллег говорили о том, что у них есть препятствия, чтобы инвестировать в пункты пропуска. Тут, правда, толкование двойное. Никаких особых препятствий нет, но мы еще проанализируем этот вопрос. Далее, транспортные потоки в этой части мира - международные, не относятся только к ведомству РФ, соответственно, все эти отношения нужно простраивать с нашими соседями: Китаем, Кореей и Японией. Работы очень много. Но думаю, что в течение трех месяцев постараемся простроить. Ясно, что это очень сильно связано со строительством транспортных коридоров «Приморье-1», «Приморье-2», надо разбираться с финансированием Восточного полигона в рамках инвестиционной программы РЖД», - сказал Юрий Трутнев по итогам совещания. Напомним, что на проведенных ранее совещаниях по вопросам развития международных транспортных коридоров «Приморье-1» и «Приморье-2» общая сумма необходимых инвестиций в инфраструктуру двух МТК оценивалась более чем в 300 млрд рублей.
Добавим, что в свете предстоящего в мае формирования нового правительства РФ журналисты не могли не поинтересоваться дальнейшими планами вице-премьера.
- На Дальнем Востоке вы меня точно увидите. За годы работы здесь я узнал, полюбил его, и на Дальний Восток в любом случае я буду приезжать. А где и кем я буду работать после инаугурации президента, решит президент, - сказал Юрий Трутнев.
Артем СТРОГИН. Газета "Золотой Рог", Владивосток.
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