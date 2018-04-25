От ТОРов ждут отдачи

Расходы бюджета на инфраструктуру в ТОРах должны окупиться за счет налогов, убеждены краевые депутаты

Парламент Приморья продолжает мониторить ход проектов на созданных в крае территориях опережающего развития. На минувшей неделе комитет Законодательного Собрания по экономической политике и собственности провел выездное заседание в Надеждинском районе. Парламентарии вместе с представителями компаний-резидентов созданной здесь ТОР попытались оценить эффект от инвестпроектов для бюджетов всех уровней и разобраться, как планы инвесторов повлияют на жизнь конкретного муниципалитета.

Созданная весной 2015 года территория опережающего развития в Надеждинском районе стала первым подобным объектом в Приморском крае: сейчас заключено уже 38 договоров с резидентами, а объем заявленных инвестиций в проекты составляет 24,5 млрд рублей. В 2017 году развернулось активное строительство инфраструктуры для ТОР, а с наступлением нового строительного сезона сразу несколько резидентов «Надеждинской» приступили к активному освоению своих площадок. Поэтому депутаты краевого парламента вначале осмотрели места, где разместятся новые производственные объекты - заводы по производству фасадного стекла и по утилизации автомобилей, а также домостроительный комбинат. Само заседание комитета состоялось в селе Вольно-Надеждинское в более широком формате – с участием представителей краевой и районной администраций, глав поселений, активных жителей.

Резиденты ждут приморцев

Одной из актуальных тем разговора стала кадровая политика резидентов ТОР, которые уже сегодня ориентированы на привлечение местных жителей в качестве работников будущих производств. По словам генерального директора ООО «Газпром газэнергосеть гелий» Любови БРИШ, будущий логистический центр для обслуживания гелиевых контейнеров уже в 2021 году планирует принять на работу 166 человек, а с выходом на полную мощность количество сотрудников превысит 300.

- Чтобы при запуске объекта не возникло дефицита кадров, мы уже сейчас готовы заниматься подбором трудовых ресурсов. Рассчитываем, что основная масса людей на предприятии будет из Приморья, - подчеркнула Любовь Бриш. Отвечая на вопрос депутата Алексея КОЗИЦКОГО о перспективах развития малого и среднего бизнеса вокруг крупного проекта, представитель газовой компании добавила, что на местных предпринимателей очень рассчитывают в плане создания сервиса для работников – например, уже сейчас понятно, что необходимо будет построить пункт отдыха водителей автопоездов со сжиженным газом.

Кроме того, резиденты «Надеждинской» обозначили ряд проблемных вопросов, решение которых требует содействия со стороны органов власти. Например, управляющий директор группы компаний АО «Приморский кондитер» Сергей ЛЕГКИЙ сообщил, что началу строительства кондитерской фабрики в ТОР препятствует непродленное соглашение с «Корпорацией развития Дальнего Востока», а также нерешенные вопросы с конфигурацией земельного участка и наличием водоохранной зоны. А руководитель проекта домостроительного комбината «Приморье» Александр ГОЛУТВИН заявил о необходимости предусмотреть механизм компенсации затрат застройщикам на прокладку инженерных сетей там, где их нет.

- Инвесторы поверили и «зашли» в проекты. Теперь задача всех уровней власти - создать максимально комфортные условия для реализации всех заявленных проектов. Если условия созданы, а инвестор не реализует проект, нужно понимать, почему это происходит, - подчеркнул председатель комитета ЗС ПК по социальной политике Игорь ЧЕМЕРИС. Депутат акцентировал внимание, что из 38 заключенных с резидентами ТОР соглашений реализуются единицы.

- За последние два года я видел ситуацию с абсолютно разных сторон. То, что сейчас происходит – это нормальный эволюционный процесс. Конечно, хотелось бы, чтобы он шел быстрее. Но для этого необходимо участие обеих сторон. Поэтому ни один запрос инвесторов без внимания не останется, - пообещал вице-губернатор Приморского края Константин БОГДАНЕНКО.

Назад дороги нет

На заседании был поднят вопрос о перспективах окупаемости вложений в инфраструктуру созданных в Приморье ТОРов. Краевые парламентарии, голосуя за проект бюджета Приморья на очередной финансовый год, давали согласие на миллиардные инвестиции в дороги и инженерные сети для производственных площадок. Несмотря на то, что для резидентов ТОР установлены налоговые «каникулы» по ряду платежей, край заинтересован в скорейшем старте проектов и создании новых рабочих мест – тогда краевой и местный бюджеты начнут получать отчисления по налогу на доходы физических лиц (НДФЛ). Однако по информации администрации Надеждинского района, к апрелю текущего года данный налог перечисляют только девять из 38 резидентов. Начиная с 2015 года, бюджет территории получил по данному виду налога всего 11,8 млн рублей.

- Приморский край вложил достаточно серьезные суммы в подготовку площадок для территорий опережающего развития. Поэтому мы задавали вопросы о том, что получит регион в качестве «ответа» на эти инвестиции. И мы услышали ответы на эти вопросы, - объяснил заместитель председателя комитета по экономической политике Алексей Козицкий. – Конечно, есть немало проблем, связанных с развитием проектов, но эти проблемы решаются, в том числе – при участии Законодательного Собрания.

- Мы посмотрели, как работают на практике федеральные и краевые законы, которые определяют деятельность в ТОР. Только в эту территорию инвесторы готовы вложить более 23 млрд рублей. Сомнения в необходимости такого инструмента развеяны, отступать никто не собирается. Важно, что и жители Надеждинского района понимают необходимость и значение ТОР. Со своей стороны, мы готовы вносить поправки в существующие законы, - подвел итоги обсуждения председатель комитета по экономической политике и собственности Сергей ИЩЕНКО.

По словам депутата Артема САМСОНОВА, осенью члены комитета по экономической политике намерены вновь посетить строительные площадки в ТОР «Надеждинская». А в целом мониторинг реализации проектов в приморских ТОРах становится одним из приоритетов работы текущего созыва ЗС ПК. Так, некоторое время назад краевые парламентарии анализировали ситуацию, связанную с реализацией проектов в ТОР «Михайловская».

- Проблемы, связанные с развитием проектов, одинаковы для разных ТОРов Приморья. Со своей стороны, мы подключаемся к ситуации, помогаем их решать. В то же время, муниципалитеты тоже должны видеть отдачу от инвестиций в ТОРы, - уверен депутат Джони АВДОИ.