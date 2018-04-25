ТОР не валялся

Замгенпрокурора России предостерег региональных чиновников, ответственных за подготовку инфраструктуры ТОРов, что готовность по ряду объектов и через несколько лет составляет символические проценты

Заместитель Генерального прокурора Российской Федерации Юрий ГУЛЯГИН объявил предостережения о недопустимости нарушений закона нескольким руководителям департаментов администрации Приморского края за срыв сроков введения объектов инфраструктуры для ТОР «Михайловский» и «Надеждинская».

Весьма суровый разговор с кураторами от государства недостроенных инфраструктурных объектов ТОР состоялся на межведомственном совещании, посвященном вопросам состояния законности при реализации Федерального закона «О территориях опережающего социально-экономического развития в Российской Федерации» в Приморском крае. Оно прошло в минувший вторник в Прокуратуре Приморского края при участии руководителей краевых структур ФСБ, Прокуратуры, МВД, председателя ЗК ПК, представителя Корпорации развития Дальнего Востока, руководителей краевой администрации различного уровня.

Как заметил в докладе прокурор Приморского края Сергей БЕССЧАСНЫЙ, в регионе создано четыре территории опережающего социально-экономического развития: «Надеждинская», «Михайловский», «Большой Камень» и «Нефтехимический», где в общей сложности ведут деятельность уже 69 резидентов. На реализацию мероприятий по созданию объектов инфраструктуры территорий предусмотрено выделение свыше 12,5 млрд рублей бюджетных средств, в том числе более 4 млрд рублей - из краевого бюджета. В соответствии с законом для резидентов ТОР за счет этих средств строятся объекты инфраструктуры: дороги, линии электропередачи, подстанции, объекты водоснабжения и водоотведения. Финансовые обязательства региона перед инвесторами ТОР исполняются путем строительства Приморским краем до 2020 года объектов дорожной и коммунальной инфраструктуры.

Некоторые из них в соответствии с первоначально подписанными договорами должны были быть введены уже в конце 2017 года, но так и не вступили в строй. Между тем, готовность по ряду подобных объектов составляет 3-5 процентов - об этом с негодованием говорил заместитель генпрокурора. Понятно, что в сложившейся ситуации страдают резиденты ТОР, вынужденные корректировать собственные планы реализации проектов или нести дополнительные издержки на экстренное решение возникающих проблем. Кроме того, страдает имидж власти, поскольку принятые решения, закрепленные на законодательном уровне, не выполняются.

- По результатам плановых и внеплановых проверок за прошлые годы и истекший период 2018 года в указанной сфере выявлено свыше 60 нарушений закона, принято более 30 актов реагирования, - сообщил прокурор Приморского края. - По инициативе прокуратуры более 10 лиц привлечено к ответственности, возбуждено и расследуется одно уголовное дело о халатности.

Как было отмечено докладчиком, в рамках надзорных мероприятий прокурорами вскрыты факты ненадлежащего исполнения мероприятий по созданию дорожной и коммунальной инфраструктуры ТОР органами исполнительной власти Приморского края. В деятельности отраслевых департаментов выявлены нарушения сроков проведения конкурсных процедур и заключения контрактов на строительство объектов дорожной и коммунальной инфраструктуры ТОР «Надеждинская» и «Михайловский». В ряде случаев допускалось строительство объектов в отсутствии необходимой документации.

Например, строительство трех объектов дорожной инфраструктуры ТОР «Михайловский» осуществлялось без разрешения на строительство. Несвоевременное заключение контрактов, оформление исходной разрешительной документации обусловило нарушение сроков реализации проектов, предусмотренных планами-графиками (только по ТОР «Михайловский» - отставание на восьми объектах). Но меры к взысканию штрафных санкций в связи с ненадлежащим исполнением контрагентами контрактных обязательств заказчиком не принимались. Где выделенные деньги? - данный вопрос прозвучал в этот день не единожды, но ответа на него пока не последовало.

Между тем план-график сдачи объектов корректируется, хотя уверенности в том, что и новые сроки будут выдержаны, похоже, у прокуратуры нет. Поэтому на трибуну совещания были приглашены руководители департаментов, отвечающих за строительство данных объектов. Правда, получить внятных разъяснений на этот счет курирующих проекты от администрации края руководителей не удалось.

В ходе совещания заместитель генерального прокурора РФ объявил предостережения о недопустимости нарушений закона вице-губернатору Валентину ДУБИНИНУ (курирует сельское хозяйство, правда, приступил к этой работе недавно), директору департамента транспорта и дорожного хозяйства Александру ШВОРА, у которого ведущий пытался выведать новый точный срок сдачи объектов инфраструктуры ТОР «Михайловский». Получив заверение, что новые дороги будут сданы не позднее 31 декабря текущего года, Юрий Гулягин пообещал направить на них прокурорскую проверку уже в первых числах января 2019 года.

Жесткую критику замгенпрокурора вызвал в свой адрес директор департамента сельского хозяйства Андрей БРОНЦ, который попытался оправдать сложившуюся ситуацию несовершенством федерального законодательства, а также отсутствием у нас «батьки», который бы управлял всеми процессами. В ответ Юрий Гулягин был язвителен и неумолим: «Вспомним басню Крылова - «давайте сначала на себя посмотрим». О чем вы говорите, вы - руководитель проекта, у вас все полномочия для внедрения проекта в жизнь, а вам еще требуется батька? Что он должен сделать? Взять ремень? Вы сами перешли на такие метафоры. Начинаете тут клоунаду устраивать». В завершении этого диалога директору департамента сельского хозяйства и продовольствия было вынесено прокурорское предостережение, как и другому руководителю - департамента проектного управления Кристине ШУВАЛОВОЙ.

Именно это подразделение должно заниматься координацией и мониторингом проектов, осуществляемых на средства краевого бюджета в ТОРах, а потому несет ответственность за срыв сроков. Но, похоже, здесь свою функцию видят в том, чтобы промониторить ситуацию и доложить наверх. Заместитель генпрокурора с таким пониманием не согласился: «Под вашим влиянием должны находиться руководители проектов. Снимите с себя координацию, если они не под вашим влиянием. Зачем вы это делаете? Чтобы врио губернатора доложить?.. Как у нас в «Бриллиантовой руке» - «Шеф, все пропало»? Откройте любой словарь толковый, посмотрите, что такое координация…»

По поводу куратора ТОР «Надеждинская», и.о. директора департамента промышленности Алексея ПИКАЛОВА, который был приглашен на совещание, но не присутствовал, Юрий Гулягин заметил, что найдет возможность предостеречь от нарушения законов и его, поскольку строительная готовность коммунальных объектов на его территории - 5 процентов, тогда как они должны были быть завершены 31 марта текущего года.

По словам заместителя генпрокурора, в случае нанесения ущерба инвесторам ТОР и дальнейшего невыполнения установленных сроков сдачи объектов инфраструктуры, разговор с чиновниками, ответственными за реализацию проектов, из административной плоскости будет переведен в другую, более строгую. Как все поняли - уголовную.

«Хотелось бы, чтобы договоры выполнялись, и чтобы вера инвесторов к власти была безусловной, чтобы инструмент экономического развития Дальнего Востока заработал в полной мере», - подчеркнул он.

На фото: Заместитель Генпрокурора РФ Юрий Гулягин: «Если новые дороги не будут сданы до 31 декабря текущего года, обещаю направить на них проверку уже в первых числах января 2019 года».

Ирина БАРАННИК.

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Пока на Дальнем Востоке одна за другой проваливаются программы по развитию региона, структуры, курирующие его развитие, продолжают бурную деятельность за рубежом.

Так, на днях стало известно, что офис Агентства Дальнего Востока по привлечению инвестиций и поддержке экспорта откроется в Вене. Об открытии офиса заявил Министр Российской Федерации по развитию Дальнего Востока Александр ГАЛУШКА во время сессии «+17,1% инвестиций на Дальнем Востоке: как получилось и что дальше?», состоявшейся на полях IV Ялтинского международного экономического форума.

«Сегодня сформировался пул инвесторов из Австрии, которые приходят на Дальний Восток. Именно поэтому на ВЭФ будет отдельный бизнес-диалог Россия -Австрия. Да, первоначально мы планировали Брюссель, но, имея в виду, что сегодня в практическом плане очень хорошая активность от наших австрийских коллег, мы склоняемся к тому, что офис Агентства Дальнего Востока по привлечению инвестиций и поддержке экспорта должен быть в Вене», - отметил глава Минвостокразвития. На сегодняшний день представительства Агентства открыты в Шанхае и Пекине, до конца этого года начнут работать представители в Сеуле и Токио, а также в Индии.