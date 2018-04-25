На Русском острове восстанавливают "грунтовки"

Во Владивостоке, на о.Русский продолжаются работы по восстановлению грунтовых дорог. На минувшей неделе дорожники МУП «Содержание городских территорий» заново уложили участок протяженностью 2 км на отрезке от поселка Подножье до Рынды, полностью заменив на нем основание, заново уложив дорожную одежду, покрыв ее смесью песка и щебня и утрамбовав виброкатками.

Суть в том, что предыдущий подрядчик, выигравший муниципальный контракт на обслуживание грунтовых дорог на о.Русский, с заданием не справился. Глава города Виталий ВЕРКЕЕНКО поручил контракт с ним расторгнуть и отправил исправлять ситуацию с раскисшей после схода снега дорогой муниципальное предприятие.

В результате рабочим пришлось полностью снять уложенный ранее слой глины и укрепить основание дороги скальным грунтом.

Продолжают городские дорожники приводить в порядок и другие грунтовые дороги на острове. На завершение работ им понадобится порядка двух месяцев.

На сегодняшний день, с момента начала работ, рабочие муниципального предприятия отгрейдировали более 180 тысяч кв. м дорожного полотна и начали его отсыпку для выравнивания поперечного профиля, а также расчистку и нарезку кюветов. Такие работы уже выполнены от поселка Шигино до Экипажного и Подножья, подъезд к средней школе №15, а также участок от Подножья до Рынды.

Для оперативной работы на острове открыт дорожно-эксплуатационный участок – база специализированной техники для содержания грунтовой дороги, она будет работать на постоянной основе.