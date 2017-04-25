История одной модернизации

Спустя четверть века после постройки водохранилища в Арсеньеве по-прежнему ждут достройки водоочистных сооружений

На протяжении многих лет жители крупнейшего города в центральном Приморье жалуются на плохое качество водопроводной воды. Водохранилище на реке Дачной, питающее Арсеньев, до сих пор является объектом незавершенного строительства из-за отсутствия полноценных водоочистных сооружений. Однако в минувшем году у арсеньевцев появилась надежда: федеральный Фонд реформирования ЖКХ помог подготовить проект модернизации объектов водоснабжения города.

Проект успешно прошел госэкспертизу, и сегодня сроки его реализации зависят от софинансирования из краевого и федерального бюджетов.

Как временное стало постоянным

По данным статистики, 92% арсеньевцев используют питьевую воду из централизованных систем водоснабжения, остальные жители пользуются водой из колодцев. В территориальном управлении Роспотребнадзора РФ качество воды в источниках централизованного водоснабжения Арсеньева характеризуют как нестабильное. Хотя в 2016 году все пробы питьевой водопроводной воды соответствовали нормативам по микробиологическим показателям, вода не соответствовала гигиеническим нормативам по содержанию железа, а также по цветности, мутности, запаху и другим показателям. Особенно это заметно в период сильных дождей, с августа по сентябрь. Причина банальна – отсутствие очистных водопроводных сооружений.

- Водохранилище на реке Дачной начинали строить в середине восьмидесятых, а сдать его – в комплексе с водоочистными сооружениями – предполагалось в 1992 году. Но в 1991 году финансирование, которое велось по линии Минавиапрома СССР, прекратилось, и объекты водоочистки так и остались недостроенными. Комплекс был введен в эксплуатацию в «урезанном» виде, и с тех пор вода из водохранилища идет в город по двум «ниткам» водовода – практически прямотоком, - рассказал Деловой газете «Золотой Рог» депутат Законодательного Собрания, бывший мэр Арсеньева Владимир БЕСПАЛОВ. – Ввод объекта позволил Арсеньеву, население которого в то время составляло около 70 тыс. человек, избежать дефицита воды. Тем более что в первые годы качество воды было отличным: все-таки бралась она из горных речек. Но добиться выделения средств на достройку комплекса водоочистки так и не удалось: денег у города хватало только на поддержание плотины в нормальном состоянии и на ее охрану. Поэтому с годами качество воды стало заметно ухудшаться.

По мнению Владимира Беспалова, Приморскому краю необходима отдельная программа по модернизации объектов водоснабжения в небольших городах и районных центрах Приморья: с проблемами, аналогичными арсеньевским, сегодня сталкиваются многие населенные пункты региона. Сегодня часть проблем в этой сфере решается в рамках мероприятий подпрограммы «Чистая вода» государственной программы «Обеспечение доступным жильем и качественными услугами ЖКХ населения Приморского края на 2013-2020 годы», однако в 2017 году «Чистая вода» завершает свое действие.

Таким образом, спустя четверть века после ввода в эксплуатацию водохранилища подача воды в Арсеньев осуществляется по «временному варианту»: вода подается в два резервуара чистой воды, где она хлорируется и подается в город. Затем вода проходит по водопроводным сетям, износ которых составляет более 90%. Именно поэтому – из-за отсутствия очистных и ветхих сетей – водоснабжающее предприятие не имеет возможности обеспечить качество воды в соответствии с требованиями СанПиН по таким показателям, как мутность, цветность, железо.

В рамках ремонтной программы водоснабжающим предприятием Арсеньева с 2012 года вложено 23 млн рублей, однако аварийное состояние изношенных инженерных сетей, отсутствие очистных сооружений требовали значительного бюджетного финансирования. Поэтому чуть больше года назад администрацией Арсеньевского городского округа оформлена заявка на выделение средств из федерального Фонда содействия реформированию ЖКХ на подготовку проекта по реконструкции очистных сооружений на водохранилище. Подготовку проекта планировалось выполнить в 2016 году, а непосредственно реконструкцию водопроводных очистных сооружений – в течение 2017-2018 годов. Сумма необходимых средств только на проектирование составила 8,3 млн рублей. Проектом планируется предусмотреть использование нескольких способов очистки воды в водохранилище на реке Дачной.

Проект прошел экспертизу

В мае 2016 года заявка на софинансирование работ по подготовке проектно-сметной документации на проект по модернизации водоочистных сооружений арсеньевского водохранилища, а также ее экспертизы, была одобрена Фондом содействия реформированию ЖКХ. Как сообщили в краевом департаменте по ЖКХ, по итогам рассмотрения заявки было принято решение выделить на эти цели из средств Фонда почти 5 млн рублей, а еще около 3 млн рублей должен был добавить сам муниципалитет.

31 мая 2016 года администрация АГО объявила тендер на выполнение работ по подготовке проектной документации и ее экспертизе на реконструкцию водопроводных очистных сооружений на водохранилище. 1 августа по итогам конкурса победителем было признано ООО «Производственно-коммерческая компания «Модерн инжиниринг системс» из Владивостока, имеющее большой опыт выполнения работ по подготовке проектов реконструкции объектов жилищно-коммунального хозяйства. Итоговая цена муниципального контракта составила 8258,5 тысяч рублей.

- Подготовленный проект получил положительное заключение государственной экспертизы. В настоящее время решается вопрос о софинансировании работ из средств краевого бюджета и Фонда содействия реформированию ЖКХ, - сообщили Деловой газете «Золотой Рог» в пресс-службе администрации Арсеньевского городского округа.

Предполагается, что в 2017 году для реализации указанного проекта Приморский край подаст соответствующую заявку в Фонд ЖКХ: общая стоимость реализации предусмотренных проектом мероприятий составит 300 млн рублей, в том числе 180 млн рублей выделит Фонд содействия реформированию ЖКХ. Начало практической реализации проекта намечено на 2018 год.

- По итогам реализации проекта Арсеньевский городской округ получит новые водопроводные очистные сооружения. Благодаря этому качество подаваемой питьевой воды улучшится до уровня соответствия санитарно-гигиеническим требованиям. Кроме того, будут снижены эксплуатационные затраты за счет применения энергоэффективного насосного оборудования и автоматизации комплекса водоподготовки в целом, – отметили в краевом департаменте по ЖКХ и топливным ресурсам.

На очереди – горячая вода

Добавим, что высокое содержание железа в природной воде водохранилища на реке Дачной отрицательно сказывается и на качестве горячей воды. Большинство проб холодной воды не соответствуют санитарно-эпидемиологическим требованиям и санитарно-химическим показателям. Теплоснабжение потребителей Арсеньева осуществляется по открытой схеме: вода, циркулирующая по трубопроводам и радиаторам в жилых домах, расходуется и на нужды горячего водоснабжения. Качество горячей воды при этом значительно снижается. Решением станет переход на закрытую систему теплоснабжения, однако на это Арсеньеву потребуется примерно еще 1,9 млрд рублей.

Однако финансовая возможность для решения этой проблемы появится только после принятия соответствующих государственных программ. Пока же для улучшения горячего водоснабжения ежегодно при подготовке к отопительному сезону теплоснабжающее предприятие ООО «ТВС Арсеньев» проводит промывку и дезинфекцию магистральных и внутриквартальных сетей теплоснабжения, а управляющие компании и ТСЖ – промывку внутридомовых сетей. Теплоснабжающим предприятием разработаны и реализуются мероприятия по улучшению качества горячей воды.

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

В Приморье очищают промышленные стоки

В рамках объявленного в России и Приморье Года экологии на приморских котельных установят новое оборудование, а на Новошахтинском угольном разрезе в Михайловском районе будут произведены строительно-монтажные работы по реконструкции системы очистки сточных карьерных вод. Все эти меры позволят улучшить экологическую обстановку в муниципалитетах Приморья.

Работы на Новошахтинском угольном разрезе планируется начать во второй половине 2017 года. Как сообщили в департаменте природных ресурсов и охраны окружающей среды Приморского края, сейчас АО «Приморскуголь» согласовывает проектную документацию и проходит государственную экспертизу. Реконструкция системы очистных сооружений разрезоуправления «Новошахтинское» будет включать в себя строительство двухсекционного пруда-отстойника карьерных вод со специальными камерами гашения напора. После модернизации системы очистки уменьшится выброс отходов угольного производства в почву и воду.

В рамках объявленного в России и Приморье Года экологии новое оборудование установят и на приморских котельных. В частности, планируется установить специальные фильтры для очистки выбросов из котельных в Чугуевском районе, а также золоуловители на двух котельных в Пограничном районе. Кроме этого, запланировано техническое переоборудование мазутных котельных №2, 23 и строительство тепловой сети в Уссурийске. Еще на четырех котельных Уссурийска будет заменено оборудование – на реконструкцию предусмотрено более 70 млн рублей.

На фото: Жители Арсеньева готовятся к приходу большой воды.

Александр САЛКОВ. Фото автора.