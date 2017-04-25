Дом на улице Очаковской построят к следующему лету

Компания «Ремстройцентр» впишет свою новую высотку из стекла и бетона в развитие центра Владивостока на Чуркине

Территория, примыкающая к Золотому мосту на Чуркине, развивается как продолжение центра Владивостока. Успешное начало этому еще до появления моста положил успешно осуществленный проект ТРЦ «Черемушки», затем продолжил - ввод театра оперы и балета. Сейчас это развитие продолжается еще несколькими интересными проектами, среди которых и строительство 25-этажного жилого дома высокого класса на ул. Очаковская, 5.

Дом с претензией на элитность

- Разрешение на строительство этого дома наша компания получила в середине декабря прошлого года, - говорит генеральный директор АО «Ремстройцентр» Александр ЛЕМЕШЕВ. – Сейчас он поднялся уже на первые пять этажей. По своей программе мы продолжим его строить по пять этажей в месяц. Уже в сентябре надо обязательно построить все 25 этажей, чтобы закрыть здание до холодов и дать внутрь тепло, необходимое для внутриотделочных работ. К лету следующего года мы планируем этот дом сдать. Примерно на полтора года раньше нормативного срока. Это, безусловно, возможно благодаря сегодняшним пониманию и поддержке нас, строителей, краевой и городской администрациями.

То, что строители с этим справятся, не вызывает особых сомнений: предыдущие жилые дома компания «Ремстройцентр» тоже вела очень высокими темпами. В немалой степени благодаря традиционному партнеру – китайской компании «Шэн Мэй». Ее специалисты после зимнего отпуска уже зашли на дом по ул. Очаковской.

Поднимется новая многоэтажка, если смотреть из нынешнего центра города, как раз за гостиницей «Меридиан». Дом уже вот-вот покажется из-за нее. Тем более что под площадку была выбрана довольно высокая точка. А это хорошо еще и тем, что из большинства квартир нового здания будут прекрасно просматриваться многие районы города – центр, Эгершельд, остров Русский, Луговая.

На площадке со сложным рельефом компания ООО «Восемь Плюс» по заказу «Ремстройцентра» запроектировала дом как двухподъездный. В его двухэтажной стилобатной части будет встроенная автостоянка полезной площадью около 4 тысяч квадратных метров на 113 машин. Над стилобатом возведут один этаж с общественными помещениями и 22 жилых. Высота здания от нуля составит чуть более 70 метров. Здание будет оборудовано видеокамерами. Предусмотрен консьерж-сервис.

Общая площадь квартир с учетом балконов и лоджий – 10 778 квадратных метров. В проектном варианте для будущих жильцов здесь будут предложены 66 однокомнатных, 66 двухкомнатных квартир и 22 – трехкомнатные. Площадь квартир от 31,9 до 115,5 квадратных метров.

Основной конструктив здания – монолитный каркас из железобетона на монолитной плите фундамента и фасад из каленого стекла с мультифункциональным покрытием голубого цвета (небо, море), теплосберегающим покрытием, отражающим солнечные лучи.

- Мы пошли на очень дорогой фасад, потому что, во-первых, это место просто изумительное для такого строительства, - говорит Александр Степанович. - Новое здание должно здесь не просто стоять само по себе, но украшать этот район и город. Особенно ценно, что эта территория скоро действительно станет центром Владивостока. И другие застройщики, которые здесь строят, сейчас тоже предпочитают свои здания одевать в стекло, хотя фасад из этого материала дороже других решений. Но элитное место обязательно должно и смотреться по-элитному. А наш дом будет совсем недалеко от театра, архитектурное решение которого очень важно обыгрывать в проектах соседних для него зданий.

Для остекления дома на Очаковской, по подсчетам проектировщиков, потребуется около двухсот тонн стекла типа «Guardian» с мультифункциональным теплосберегающим покрытием, позволяющим зданию поглощать инфракрасный спектр солнечного освещения, делая его помещения более теплыми. В качестве подсистемы выбран также недешевый «Alutex».





Такой ремонт предлагается «под ключ» в домах, которые сегодня строит «Ремстройцентр».

Всегда хорошая погода в доме

Дом будет очень теплым и по другой причине. Его повышенная теплозащита помимо общего остекления решается дополнительным остеклением балконов, которые пройдут по фасадам без разрывов. Получается двойной контур из стекла – двухкамерного и однокамерного.

Под кондиционеры, чтобы они своим видом не портили фасад, на балконах предусмотрены специальные ниши, которые будут закрываться решетками для забора воздуха под цвет стекла.

В целом стекольная система будет решаться с учетом уже имеющегося во Владивостоке опыта устройства таких фасадов, и есть надежда, что здесь они будут сделаны непробиваемыми даже для самых сильных приморских дождей.

Цены на квартиры будут отличаться в зависимости от этажа и видов из окон.

В настоящее время цена за 1 квадратный метр определена от 95 тыс. рублей. Они сегодня постепенно повышаются из-за постоянно возрастающей стоимости земельных участков и инженерных коммуникаций, улучшенной отделки мест общего пользования, сложной контрукции современных фасадов.

В настоящее время АО «Ремстройцентр» заключаются договоры долевого участия в соответствии с новыми требованиями закона 214-ФЗ.

При более высокой готовности здания по желанию заказчиков строители могут выполнять полную отделку и оснащение квартир мебелью и различным домашним оборудованием в соответствии с дизайн-проектом, как это уже делалось на объектах компании раньше.

Такой ремонт делает квартиру дороже, зато она может быть готова к новоселью сразу же после сдачи дома в эксплуатацию. Эта практика в компании оказалась удачной, и на предыдущем доме на ул. Владикавказской такой возможностью воспользовались десятки семей. Многие из них принимали такое решение после того, как увидели варианты отделки выставочных квартир.





Строящийся дом на ул. Русская,59.

Есть выбор

На строительстве 25-этажного жилого дома компании АО «Ремстройцентр» на ул. Русской, 59, стр.1, которое несколько опережает дом на Очаковской, строители вышли уже на уровень девятого этажа.

Несмотря на задержку, произошедшую по не зависящим от застройщика причинам, проект наверстывает потерянное время. Серьезных проблем по нему на сегодня тоже уже нет. В том числе и по финансированию. Покупатели идут хорошо.

Стоит напомнить, что в доме на ул. Русской, 59, стр. 1 по проекту АО «ДНИИМФ» – 198 квартир площадью по 28-48 кв. метров, из которых 117 – однокомнатные и 81 – двухкомнатная. Будут офисные и клубные помещения, учебный класс, студии для кружковой работы и подземная парковка на 91 машино-место. Внимание к этому объекту вполне понятно, потому что район Второй Речки во Владивостоке по-прежнему остается лидером по популярности среди потенциальных покупателей нового жилья и считается наиболее удобным для проживания.

Как отмечают в компании, симпатиями горожан по-прежнему пользуются квартиры относительно небольшой площади. Большие продаются сложнее. Например, в новом доме на ул. Владикавказской до сих пор остаются трехкомнатные квартиры, ожидающие своих покупателей.

На верхнем фото: Таким будет новый дом компании «Ремстройцентр» на ул. Очаковская, 5.

По всем вопросом о покупке квартир во всех новых домах АО «Ремстройцентр» можно обращаться по адресу: г. Владивосток, ул. Светланская, 150, тел. 226-94-40, e-mail: 269440@mail.ru. Реклама.

Виктор КУДИНОВ.