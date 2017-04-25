Много, быстро, безопасно…

Приморские ученые предлагают повышать урожаи перспективных культур в регионе до рекордных

Развитие растениеводства в Приморье еще с царских времен является одним из приоритетнейших направлений хозяйственной деятельности края. Предполагается, что определенные положительные сдвиги в эту отрасль должно привнести выполнение постановления администрации края от 10 октября 2016 года, внесшего заметные корректировки в постановление «Об утверждении государственной программы Приморского края «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия. Повышение уровня жизни сельского населения Приморского края» на 2013-2020 годы. Также стоит заметить, что эта программа идет в привязке к другому документу - государственной программе Приморского края «Охрана окружающей среды Приморского края» на 2013-2020 годы.

Цели и задачи программы, в принципе, остаются прежними, как это было в более ранних ее версиях. Прежде всего, требуется обеспечение продовольственной безопасности края и ДФО, а жителей - качественной экологичной продукцией, а также выйти на устойчивое повышение объемов ее производства и переработки, ее конкурентоспособности на внутреннем и внешнем рынках. Эти и другие названные ориентиры, по мнению проректора по научной работе и инновационным технологиям, к.т.н., доцента Приморской сельскохозяйственной академии Сергея ИНШАКОВА, нацеливают на повышение региональных урожаев, над чем приморская отраслевая наука работает уже многие годы. Но важно, чтобы научные достижения и рекомендации находили благодатную почву практики.

Урожай начинается с почвы

Специалисты ПГСА отмечают, что плодородие почвы определяет урожай любой сельскохозяйственной культуры. А основные пахотные земли нашего края представлены лугово-бурыми и буро-отбеленными почвами, имеющими низкий уровень плодородия.

В последние 10-15 лет в крае отмечается подкисление пахотных земель, идет увеличение доли площадей с сильнокислой реакцией среды. При этом категория нейтральных почв практически отсутствует. По содержанию гумуса и основных элементов минерального питания основная часть пахотных почв у нас сегодня относится к группам с очень низким и низким содержанием. Это говорит об их низкой продуктивности за счет недостаточной обеспеченности основными элементами питания растений, низкой гумусированности на фоне избыточной кислотности.

Чтобы получать урожаи зерновых культур на уровне 3-4 тонн и более с гектара, необходимо проводить корректировку стандартных норм внесения удобрений, рекомендуемых в нашем крае.

В целях наиболее рационального использования, что обеспечивает наибольший эффект, почвоведы советуют фосфорные и калийные удобрения вносить вместе с азотными.

Безусловной является необходимость известкования кислых почв, что значительно повышает использование растениями питательных веществ из минеральных удобрений. Известь, внесенная в почву одновременно с органическими удобрениями, ускоряет переход в доступную для растений форму питательных веществ органики.

Пополнение почв свежим органическим веществом также является актуальным вопросом, поскольку количество гумуса в почве - важнейший критерий оценки плодородия.

Для достижения бездефицитного баланса гумуса в полевых севооборотах в условиях края рекомендуется ежегодное возобновление свежего органического вещества из расчета по 10-14 тонн на гектар севооборотной площади. Это возможно обеспечить за счет пожнивно-корневых остатков, внесения органических удобрений и выращивания сидератов.

Увеличение содержания органики в почвах улучшает пищевой режим растений и благоприятно сказывается на ее физико-химических свойствах, позволяет проводить углубление пахотного горизонта до 22-25 см. При этом увеличивается содержание в почве микроэлементов, что также является актуальным для почв края.

Ученые подчеркивают, что, в целом, большинство пахотных почв Приморского края нуждаются в комплексном окультуривании, которое способствует повышению плодородия земель и позволяет получать высокие урожаи культур оптимального качества и с низкой себестоимостью продукции.

Правильный севооборот

Одним из залогов высоких урожаев является правильный севооборот сельскохозяйственных земель. Ученые отмечают, что значение севооборота, особенно в реализации генетического потенциала сортов, использовании удобрений и других технологических приемов при возделывании культур, бесспорно.

По своей значимости влияния на урожайность, севооборот близок к действию минеральных удобрений, а по комплексу воздействия на растения и почву ему нет равных. Правильное чередование культур в севообороте является основой поддержания плодородия, сохранения в пахотном слое органического вещества, борьбы с засоренностью посевов.

Роль севооборота в окультуривании малопродуктивных почв Приморского края и повышении урожайности культур доказана на примере ОПХ «Степное» Приморского НИИСХ, где после введения и освоения севооборотов с многолетними травами в чередовании их с удобренными занятыми парами в течение 20 лет урожайность зерновых удалось повысить с 9,5 до 21,7 центнера с гектара.

Исследования, выполненные в ходе длительных полевых опытов ПримНИИСХ, кафедры земледелия ПГСХА, свидетельствуют о высокой роли и значении грамотного севооборота в земледелии края, его многоплановом влиянии на плодородие почвы и урожайность сельскохозяйственных культур.

Известно, что севооборот является регулятором поступления в почву растительных остатков, их разложения и образования гумусовых веществ. Он оказывает определяющее влияние на емкость и интенсивность малого биологического круговорота веществ.

Особенно важен правильный выбор севооборота. Так, при возделывании риса применяют специализированные севообороты. Они могут быть 5-9-польными. Считается важным создать благоприятные агромелиоративные условия для роста растений риса в годы повторных посевов. В этих целях делают перерывы выводом полей под суходольные растения - люцерну, клевер, донник, а также под чистый или занятый пар. После выращивания многолетних бобовых трав, рис возделывают бессменно 3 года, после парового поля - не более 2 лет. Основное назначение травяного звена - обогащение почвы свежим органическим веществом, борьба с болотными сорняками, производство высокостебельных кормов.

Для приморских хозяйств, занятых в растениеводстве, нередко требуется разработка короткоротационных севооборотов на основе подбора культур с учетом их хозяйственной деятельности и адаптивности к почвенно-климатическим условиям зоны.

Выбрать нужные культуры и сорта

Сегодня к приоритетам первого уровня в сфере растениеводства в Приморье относится производство сои, кукурузы, риса, включая селекцию и семеноводство, технологию производства, доработку и переработку зерна и сои.

Неоспоримое первенство в выборе сои многими хозяйствами для своей экономической деятельности закреплено в использовании под эту культуру более половины всех посевных площадей края. Так, в 2014 году под ней было занято 218,2 тысячи гектаров. Важность ее для экономики края и ДФО заключается в том, что соя позволяет наиболее быстро решить проблему дефицита пищевого и кормового белка.

Приморье по производству соевых бобов сегодня находится на третьем месте в России - до 10% от общего сбора по стране. Однако этот показатель может быть и выше.

Сейчас в крае приняты на вооружение сорта сои с урожайностью 2,3-4 тонны с гектара. Но в 2010 году ее сбор в среднем составил всего 10,9 центнера с гектара, а в 2014-2015 годах - 13 центнеров.

Специалисты отмечают, что значительные отклонения потенциальной урожайности сои от реальной, в частности, кроются в отказе многих хозяйств от использования высокоурожайных сортов.

По-прежнему перспективной, но очень хлопотной для края культурой остается рис, по производству которого Приморье сегодня на четвертом месте в стране, с объемом свыше 50 тысяч тонн в год. В рискованных условиях земледелия удается собирать более 30 центнеров этого зерна с гектара, хотя для северной зоны предельными по этой культуре считаются урожаи до 50 центнеров.

Селекции этой культуры, подбору режимов агротехники и т.д. в настоящее время уделяется особое внимание.

Эта работа сегодня очень важна в крае и для других зерновых культур, урожайность которых варьируется в широких пределах. Например, по яровому ячменю она в 2004-2014 годах колебалась в пределах от 8,3 до 18,1 центнера с гектара. Урожайность овса в 2014-2015 годах составляла соответственно 18,5-15,6 центнера с гектара, пшеницы - 20,4-18,8.

В принципе, специализироваться растениеводству края есть смысл на том, что у нас лучше растет. На это и делается упор многими хозяйствами.

Кукуруза, возделываемая на зерно, на сегодня для Приморья стала стратегической культурой. Ее урожай обычно в среднем в два раза превышает урожай зерновых культур, а при хорошем уходе - даже в пять раз, достигая 7,5 тонн с гектара. В 2014-2015 годах хозяйства собирали ее по 55-58 центнеров с гектара.

В настоящее время сорта сельскохозяйственных культур селекции ПримНИИСХ, выведенные под специфические рискованные условия земледелия в Приморье, используются на площади более 80% от всей имеющейся в крае пашни. Для сельхозпроизводства учеными института выведены с занесением в Госреестр селекционных достижений РФ более 45 сортов полевых культур: зерновых, сои, риса, гречихи, кукурузы, овощей, картофеля, кормовых трав.

КСТАТИ

Ученые рекомендуют бизнесу

На вопрос корреспондента деловой газеты «Золотой Рог», на какие сорта, определяясь с посевом, сегодня стоит обратить особое внимание производителям, ученые посоветовали следующее.

По яровой пшенице лучше выбирать такие сорта, как «Приморская 39», «Приморская 40» и «Приморская 50». При потенциальной урожайности до 4,5-5,5 тонн с гектара они позволяют получать реальный урожай по 2,8-3,5 тонны.

Яровой ячмень хорошо представлен на сегодня тоже «Приморскими» сортами - 44, 89, 98, «Восточным» и «Тихоокеанским». При потенциальном урожае до 6-6,5 тонн с гектара они обеспечивают средний сбор урожая на уровне 3,4-5,4 тонны.

«Приморские» сорта сои - 4, 13, 69, 81, 86, 96, «Венера» и «Муссон» доказали, что урожай этой культуры при идеальных условиях можно получать до 4,3-4,6 тонны с гектара.

Селекция риса дала такие перспективные на выбор сорта, как «Дарий 23», «Луговой», «Рассвет», «Каскад», «Долинный», «Приозерский 61», «Ханкайские» - 52 и 429, позволяющие получать урожай до 4-6 тонн с гектара.

Хорошо в наших условиях зарекомендовали себя сорта кукурузы «Славянка» и «Южанка».

Для посадки картофеля ученые рекомендуют сорта «Янтарь», «Дачный» и «Смак» с хорошими вкусовыми качествами и особо надежные в получении стабильного урожая - свыше 30-40 тонн продукции с гектара.

Ученые выразили надежду, что предстоящий сезон для сельхозпроизводителей Приморья, от крупных хозяйств до дач и огородов, сложится особенно удачно и их рекомендации в какой-то степени окажутся для них полезными.

На фото: Приморская отраслевая наука уже многие годы работает над повышением региональных урожаев. Но важно, чтобы научные достижения и рекомендации находили благодатную почву практики.

Виктор КУДИНОВ. Фото автора.