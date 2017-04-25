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Таможенники Приморья показали журналистам контрафакт

25 Апреля 2017, 15:53 | Приморье

Пресс-тур состоялся перед Международным днем интеллектуальной собственности, который отмечается 26 апреля, сообщает Деловая газета «Золотой Рог».

«Одной из основных задач таможенных органов России является защита прав на объекты интеллектуальной собственности, пресечение перемещения контрафактной продукции через таможенную границу Евразийского экономического союза», - сказал начальник экспертно-криминалистической службы – филиала ЦЭКТУ г. Владивосток Олег ГЛАВАЦКИЙ.


 

 

 

 

 

 

По словам сотрудников таможни, в прошлом году экспертами Владивостокского филиала ЦЭКТУ было проведено 196 экспертиз. Во время экспертиз встречались разные марки: «Adidas», «Nike», «Маша и медведь», «Toyota» и многие другие. Более чем в 50 случаях таможенные органы возбудили административные дела по факту нарушения прав интеллектуальной собственности.

Журналистам показали самые популярные виды поддельной продукции и превращение товаров из неизвестных марок в брендовые. Также показали самые популярные виды биологического сырья, которое иностранцы пытаются провезти через границу РФ.

Иван КРЫШАН.

Газета "Золотой Рог", Владивосток.

 

 

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Теги: контрафакт  таможня 



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