Кластеру "Пидан" не хватает свободной земли

Отличное место для инвестиционных проектов в сфере туризма пока маловостребованно

Туристические кластеры являются одним из основных векторов развития турсферы Приморского края. Благодаря их работе регион получит конкурентоспособный продукт, который определит имидж территории и поможет привлечь большой поток туристов. Наиболее привлекательным фактором для инвесторов, развивающих кластеры, является возможность привлечения софинансирования из федерального бюджета на развитие инфраструктуры.

Одним из первых кластеров, который должен был включиться в федеральную целевую программу, является «Пидан» – уникальный кластер, основанный не на монопроекте, вокруг «центра» которого создаются инфраструктура и параллельные инвестиционные проекты, а на горнолыжных комплексах и базах отдыха, существующих на его территории. Но инвесторы «Пидана» не спешат становиться частью программы, а указывают на другие, более острые проблемы, которые бизнес не может решить без государственной поддержки.

Туристические кластеры позволяют создать точки роста туристической отрасли региона, и одной из основных задач формирования таких объектов является их включение в федеральную целевую программу (ФЦП) «Развитие внутреннего и въездного туризма в РФ». По словам директора департамента туризма Константина ШЕСТАКОВА, возможность софинансирования инвестиционных проектов из федерального бюджета позволяет инвесторам создавать объекты инженерной и транспортной инфраструктуры, используя вполне логичные и понятные механизмы государственно-частного партнерства. А поскольку самой затратной частью большинства проектов выступает именно создание инфраструктуры, такой инструмент, безусловно, облегчает реализацию проектов, включенных в кластеры.

В данный момент в ФЦП включены три кластера Приморского края. В рамках государственной программы «Развитие туризма в Приморском крае на 2013-2020 годы» краевая администрация помогала сформировать территорию этих кластеров и презентовать их на федеральном уровне, чтобы инвесторы получили возможность финансирования в рамках ФЦП.

Кластер без монопроекта

Впрочем, кластеры подразумевают под собой не только якорные проекты, но и огромное количество других компаний, формирующихся вокруг этой основы. И более того – ядром кластера могут стать несколько инвесторов, которые совместно реализуют концепцию его развития. Примером такого соглашения выступает «Пидан», основанный на нескольких туробъектах Шкотовского района: горнолыжном курорте «Грибановка», базе отдыха «С-Нежная» и центре активного отдыха «Пидан».

Несмотря на то что «Пидан» был сформирован одним из первых, попасть в ФЦП кластеру так и удалось. Софинансирование со стороны федерального бюджета невозможно без внебюджетных инвестиций компаний, которые реализуют свои инвестиционные проекты в рамках кластеров, – их средства должны составлять 70% затрат, и только 30% берут на себя федеральный, региональный либо муниципальный бюджеты. Несмотря на то что участники кластера «Пидан» пытались вскладчину создать инвестиционную ценность, которая могла бы пойти в зачет внебюджетных средств, средств все равно не хватило.

Как утверждают в департаменте туризма Приморского края, в случае, если у инвесторов получится подтянуть финансовый уровень, они смогут претендовать на включение в федеральную целевую программу. Но участники кластера не спешат подавать документы на софинансирование. Так, Александр ГРИБАНОВ, владелец горнолыжного курорта «Грибановка», отмечает, что для новых туристических объектов дополнительные деньги из федерального бюджета на строительство инфраструктуры, безусловно, необходимы. Но для участников кластера «Пидан», которые работают не один десяток лет, инфраструктурный вопрос уже давно решен и не окажет существенной поддержки бизнесу.

«Дорогу до «Грибановки» мы построили еще в 1998 году – сделали три мостовых перехода через ключ Березовый и сами содержим эту инфраструктуру, – поделился владелец горнолыжного курорта. – Если придут дополнительные деньги из федерального бюджета, и появится асфальтовое покрытие, то станет лучше, но если не придут, не велика беда – главное, что асфальтовая дорога наконец-то была проложена до Анисимовки. Другая форма поддержки – строительство ЛЭП - тоже не слишком вписывается в наши бизнес-реалии. В данный момент киловатт электроэнергии, получаемой с помощью дизель-генераторов и возобновляемых источников энергии, обходится нам дешевле, чем киловатт, полученный из сети. И какой нам смысл оформлять бумаги и подтверждать внебюджетное финансирование ради этих преференций?»

Сложные земельные отношения

Александр Грибанов уверен, что для развития кластера «Пидан» придется заняться другими, более актуальными для инвесторов данной территории вопросами – а именно земельными проблемами. «Большинство турбаз и курортов находятся на земле лесного фонда, и список разрешенных для строительства объектов довольно узок. Например, горнолыжные подъемники в этот перечень не попали, а без них развитие горнолыжных курортов невозможно. Зимой к нашему подъемнику выстраивается очередь из клиентов, а мы не можем установить второй, поскольку не получили на его строительство разрешение, – он лежит на складе больше пяти лет и ржавеет, так как без документов его эксплуатировать нельзя: контролирующие органы за такое нарушение начисляют огромные штрафы. Мы обращались к властям с этой проблемой, но ради нас никто не собирается переписывать Лесной кодекс, и поэтому вопрос остается нерешенным. И пока этот краеугольный камень в земельных отношениях сохраняется, мы ничего не сможем построить, и ни о каком развитии кластера не может быть и речи», – заявляет Грибанов.

По его словам, существует только один вариант решения проблемы – поставить земельный участок на кадастровый учет и постараться вывести его из состава лесного фонда. «Мы даже установили границы участка, в которых нам невыгодно продолжать дальнейшее развитие, лишь бы вывести хотя бы эту часть. Но и ее мы не можем оформить: бумажная волокита длится уже более трех лет», – сетует Грибанов.

Пытались вопрос с землями лесного фонда поднять и на федеральном уровне, поскольку с аналогичными проблемами сталкивается бизнес по всей России. В прошлом году Госдума собиралась рассмотреть поправки в Лесной кодекс, которые позволили бы вести строительство на данных территориях. Был определен целый ряд возможного использования лесных участков, в том числе и для ведения туристическо-рекреационной деятельности, дающий возможность арендатору создавать объекты инфраструктуры. Впрочем, законопроект рассмотрен не был, и решение глобальной проблемы повисло в воздухе.

Концепция работает

Но даже несмотря на то, что кластер «Пидан» не включен в федеральную программу и испытывает трудности с земельным вопросом, инвесторы могут воспользоваться предложенным вектором развития, сформированным в рамках концепции туристическо-рекреационного кластера. Уже сегодня на территории «Пидана» работают не только горнолыжные курорты, но и винодельческое хозяйство, базы отдыха и другие объекты, близость которых друг к другу позволяет привлекать большой туристический поток.

Владелец винодельческого хозяйства «Майхинское» Сергей КУРЕЧКО уверен, что кластер «Пидан» сможет стать отличным местом для инвестиционных проектов в сфере туризма. На этой территории туристического потенциала хватит всем: и хлебопекарням, и фермам по выращиванию грибов, и сыродельням, и множеству других проектов. Со временем вокруг них начнут формироваться гостиничные комплексы, территория обзаведется клининговой компанией, службой безопасности и т.д., выйдя на полное самообеспечение.

Александр Грибанов уверен, что этому процессу может способствовать введение курортного сбора. «Такая практика успешно внедряется во всем мире: туристы, решающие посетить территорию, платят небольшие взносы, которые формируются потом в единый фонд. Думаю, в рамках кластера «Пидан» не составит никакого труда организовать нечто подобное – на территории каждой базы установить автоматы по оплате, инкассацию которых будут осуществлять хозяйственники. Собранные деньги оплатят услуги специальных служб, которые убирают мусор, содержат дорожно-тропиночную сеть, подъездные пути. На эти средства также можно создать собственную службу спасения и пожарной безопасности, что очень актуально для кластера «Пидан»: в случае ЧП к нам едут спасатели из Владивостока или Находки, и это занимает очень много времени. Конечно, хозяйственники уже сегодня самостоятельно организуют такие службы – убирают тропинки, создают места отдыха, помогают попавшим в беду туристам. Но все эти услуги довольно сложно монетизировать – объективно база отдыха или горнолыжный курорт не получает никаких денег за оборудованную, безопасную и чистую тропинку до горы Пидан или Фалаза. Тем не менее содержание этой территории становится головной болью, которая ложится тяжким бременем на бюджет предприятия. А это не совсем правильно – необходимо другое, более комплексное решение», – уверен Александр Грибанов.

Досье "Золотого Рога": В данный момент в ФЦП «Развитие внутреннего и въездного туризма в РФ» включены три кластера Приморского края – автокластер «Изумрудное кольцо», основой которого стал русский исторический парк «Изумрудная долина», туристско-рекреационный кластер «Приморское кольцо» сформированный на базе спортивно-технического комплекса «Примринг» и туристско-рекреационный кластер «Теплое море», ядром которого стал гостиничный комплекс «Теплое море». Туристско-рекреационный кластер «Теплое море» на территории Хасанского муниципального района в октябре 2016 года был одобрен Координационным советом ФЦП в качестве приоритетного проекта в сфере туризма. Объем внебюджетных инвестиций составит 900 млн рублей. Проектом запланировано строительство аквапарка, 58 гостевых вилл, а также центра отдыха и развлечений. Бюджетное софинансирование реализации проекта предполагается в размере 385 млн рублей.

На фото: Основой кластера «Пидан» стала самая посещаемая вершина Приморского края.

Наталья КОМИССАРОВА. Фото автора.