Шанс, который нужно использовать

Программа благоустройства дворов и общественных пространств набирает обороты в Приморье

В текущем году на благоустройство городов и поселений Приморского края дополнительно выделят 380 млн рублей. Средства пойдут на приведение в порядок дворовых территорий и общественных зон, включая скверы. Участвовать в новой программе могут города и поселки с населением больше тысячи человек, и уже сейчас можно говорить о том, что муниципалитеты активно включились в ее реализацию.

Приоритеты определят жители

Программой предусмотрено выполнение наиболее востребованных работ по благоустройству дворовых территорий – асфальтирования, установки лавочек, урн и освещения. Кроме того, жители могут выбрать и дополнительные пункты – отремонтировать или установить детские, спортивные площадки, а также малые архитектурные формы.

Сформировать свои программы по благоустройству городской среды на 2017 год муниципалитеты Приморского края должны до 25 мая. Заявки на участие в приоритетном проекте подали более 50 населенных пунктов Приморья. В конце марта реализацию программы по формированию комфортной городской среды обсудили на заседании Совета глав муниципалитетов края.

«Мы провели большой семинар, где объяснили руководителям муниципальных образований механизм работы программы, рассказали, как включить в нее общественные зоны и дворовые территории. Наиболее активны главы поселений, которые впервые получили возможность поучаствовать в столь масштабной программе. В небольших городах и поселках нет средств на такие преобразования, во многих из них ничего не строилось годами, настало время навести порядок в собственных дворах», – отметила директор департамента ЖКХ и топливных ресурсов Приморского края Елена ПАРХОМЕНКО. Как подчеркивают в департаменте, доля софинансирования программы со стороны муниципалитетов в 2017 году составляет всего 4% (вместо «обычных» для госпрограмм 20%. - Прим. автора). Остальные средства будут выделены из федерального и краевого бюджетов.

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Утвердить муниципальные программы предполагается только после общественных обсуждений. Как подчеркнул губернатор Приморья Владимир МИКЛУШЕВСКИЙ, ключевым условием успешной реализации программы является активное участие жителей. По мнению главы региона, люди сами будут выбирать, какие объекты городского пространства отремонтировать в первую очередь.

«Местные жители знают лучше чиновников, что необходимо для того, чтобы их город стал максимально удобным и комфортным для проживания», – считает Владимир Миклушевский.

Для включения придомовой территории в программу благоустройства городской среды необходимо подать заявку от инициативной группы. Заявка должна включать минимальный и дополнительный перечни работ, утвержденные Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ. Сейчас в населенных пунктах Приморья проводятся собрания собственников жилья по включению дворовых и общественных территорий в муниципальные программы. Кроме того, создана краевая межведомственная комиссия, в состав которой вошли депутаты, общественники, члены общественных экспертных советов, главы муниципалитетов, представители органов исполнительной власти, сообщества активных граждан, чтобы контролировать ход реализации программ.

Досье "Золотого Рога": В 2017 году в России стартовал приоритетный проект «Формирование комфортной городской среды». К 2022 году в стране не должно остаться неблагоустроенных дворов и общественных зон. В этом году по поручению президента РФ Владимира ПУТИНА регионам выделяется более 20 млрд рублей, в том числе Приморский край получит из федерального бюджета на реализацию приоритетного проекта 390 млн рублей. Еще 80 млн рублей выделят из краевого бюджета.

Моногорода просят о парках и спортплощадках

Добавим, что особое место в новом федеральном проекте отводится благоустройству моногородов, что весьма актуально для Приморского края. И в приморских моногородах такой подход уже оценили. Например, жители Дальнегорска просят обустроить центральную улицу, улучшить ее освещение, сделать красивые клумбы, восстановить мосты по улице Набережной, разрушенные прошлогодним тайфуном, и восстановить парк имени Пушкина. Жители Арсеньева просят привести в порядок парк «Аскольд» и одноименный дом культуры, а также реконструировать площадь перед детской юношеской спортивной школой (ДЮСШ). Жители поселка Ярославского хотят установить во дворах спортивную площадку и уличные тренажеры, о новых спортивных объектах мечтают и жители Лучегорска.

Активно включаются в программу и крупные города Приморья. Так, во Владивостоке на софинансирование новой программы по благоустройству уже предусмотрены расходы в 40,1 млн рублей. Выделение средств местного бюджета позволит привлечь в городской бюджет на условиях софинансирования краевые субсидии в рамках государственной программы Приморского края «Обеспечение доступным жильем и качественными услугами жилищно-коммунального хозяйства населения Приморского края на 2013-2020 годы», а также субсидии из федерального бюджета.

Александр САЛКОВ.