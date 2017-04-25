Потому что без воды…

Ремонт сетей водоснабжения и водоотведения в Спасском районе обойдется в 60 миллионов рублей

В Спасском районе Приморья в этом году запланированы ремонт системы водоотведения населенных пунктов, а также разработка проектно-сметной документации на прокладку водопроводных сетей сети железнодорожной станции Свиягино и выполнение проектных работ по очистным сооружениям сел Летно-Хвалынское и Прохоры.

Эти работы включены в план основных мероприятий по проведению Года экологии в Приморье, который утвердил губернатор Приморского края Владимир МИКЛУШЕВСКИЙ.

«Реконструкция сетей водоснабжения и водоотведения, проектирование и строительство очистных сооружений приведут к снижению количества потерь воды, улучшат экологическую ситуацию в муниципалитете», - отметили в департаменте по ЖКХ и топливным ресурсам. Средства на эти цели направляются из местных, краевого и федерального бюджетов.

Дел на миллионы

Напомним, план основных мероприятий по проведению в 2017 году в Приморье Года экологии, утвержденный губернатором края, включает в себя 140 мероприятий по основным направлениям охраны окружающей среды, разбитых на семь разделов: особо охраняемые природные территории и животный мир, лес, вода, атмосферный воздух, отходы, экологическое образование и просвещение, международное сотрудничество. По поручению главы региона в реализации мероприятий в рамках Года экологии в регионе активное участие примут жители края, а также общественные экологические организации.

Подобные работы идут во многом в контексте с «Программой комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Спасского муниципального района на 2016-2025 годы», в которой зафиксировано исполнение 11 мероприятий, в том числе по ремонту сетей водоснабжения и водоотведения в поселках района и Спасске-Дальнем. Общие финансовые затраты, которые понесут краевой и муниципальный бюджеты, равны примерно 60 млн рублей.

В текущем году должны завершить разработку проектно-сметной документации на сети водоснабжения и водоотведения железнодорожной станции Свиягино (общая стоимость проекта около 700 тыс. рублей) и реконструкцию водопроводной сети села Гайворон (5,5 млн рублей). Кроме того, внепланово было принято решение о выполнении проектных работ по очистным сооружениям в селах Летно-Хвалынское и Прохоры (затраты - 3 млн рублей), что ранее планировали сделать лишь в 2019 году. Государственная краевая программа «Охрана окружающей среды Приморского края» на 2013-2020 годы ускорила реализацию пунктов муниципального документа.

Как рассказывают специалисты ЖКХ Спасского района, в 2017 году запланировано направить на исправления многочисленных проблем 11,19 млн рублей. Латать дыры будут в полном смысле этого слова.

По аналитическим данным, снабжение потребителей Спасского муниципального района питьевой водой осуществляется от 50 артезианских скважин, из которых 42 являются муниципальными скважинами. Протяженность водопроводных сетей в Спасском муниципальном районе составляет 109,4 км, в т.ч. ветхих сетей - 25,62 км. Износ водопроводных сетей на уровне 63% приводит к существенным потерям воды при транспортировке до потребителей.

Питьевая вода, подаваемая населению из скважин в Чкаловском, Краснокутском и Прохорском сельских поселениях, согласно результатам исследований, не соответствует требованиям СанПин 2.1.4.1074-01 по оргалиптическим показателям: цветность, мутность, известняк, превышение содержания железа.

Капитальный ремонт водопроводной сети в селе Красный Кут (реконструкция водопроводной сети, насосной станции второго подъема и скважин) планируется начать в 2018 году и затратить на это 4,5 млн рублей. Срок окончания работ - 2020 год.

Дело - полная труба

Канализационные сети - отдельная головная боль жителей района. Протяженность таких магистралей - 42,102 км, в том числе в ветхом состоянии 13,82 км. Сети водоотведения и сооружения имеют высокий процент амортизационного износа. Физический износ сетей водоотведения составляет 67%.

В целом степень развития систем канализации в Спасском муниципальном районе находится на достаточно низком уровне. Одним из источников загрязнения являются неочищенные сточные воды, что выражается в несоответствии качества очищенных сточных вод требованиям СаНПиН 2.1.4.1074-01 и ГН 2.1.5.1315-03 по взвешенным веществам, нитратам. Необходима реконструкция сетей водоотведения, очистных канализационных сооружений с заменой части технологического оборудования очистки сточных вод новым оборудованием, которое позволит обеспечить выполнение предъявленных нормативных требований.

Как отмечают в пресс-службе КГУП «Примтеплоэнерго», ремонт сетей водоснабжения и канализации Спасска-Дальнего осуществляется в рамках как ремонтной программы, так и утвержденной инвестиционной программы по развитию систем водоснабжения и водоотведения городского округа на 2014-2017 годы (Постановление Департамента по тарифам от 19.12.2013 г. №80/1). Основной проблемой является высокий износ сетей, поэтому предприятию удается за счет инвестиционной программы осуществлять замену ветхих труб на наиболее аварийных участках на трубы из современных полимерных материалов. По остальным проблемным участкам сети выполняются работы по их текущему ремонту.

Тайфуны добивают водоканал

Тайфуны с ливневыми дождями и штормовыми ветрами для Приморья явление вполне обыденное. Редкий год обходится без подобных явлений, вопрос лишь в их силе и частоте. На памяти приморцев мощные тайфуны «Ирвинг», «Эмма», «Мелисса», «Робин». Тайфун «Джуди» в июле 1989 года был самым продолжительным по ливневым дождям, ливень шел шесть суток. Тайфун «Лайонрок» в 2016 году тоже не сделал поблажек краю.

«Хотя все гидротехнические сооружения (ГТС), эксплуатируемые предприятием, не относятся к противопаводковым, тем не менее они вносят существенную лепту в регулирование стока, - отмечают в «Примтеплоэнерго». - Вместе с тем, основными проблемными местами являются низкий уровень безопасности ГТС, для повышения которого требуется ремонт, а иногда и реконструкция таких сооружений. Поэтому на федеральном и региональном уровнях предусмотрена государственная поддержка мероприятий по повышению уровня безопасности ГТС, находящихся в муниципальной собственности. К сожалению бюджеты ни городского округа Спасск-Дальний, ни городского округа ЗАТО г. Фокино, ни Дальнегорского округа (подведомственных «Примтеплоэнерго» территорий) не предусматривают средств на капитальный ремонт или реконструкцию подобных объектов, находящихся в муниципальной собственности».

Несмотря на то что на большинство ГТС разработаны декларации и выполнены расчеты вероятного вреда в результате аварии таких сооружений, а соответственно, известны и расчетные параметры границ затоплений, границы зон затопления в соответствии с требованиями Постановления Правительства РФ от 18 апреля 2014 г. №360 не определены. В соответствии с указанным нормативным актом, а также федеральным законодательством сведения о границах зон затопления вносятся в государственный кадастр недвижимости и учитываются в документах территориального планирования. Выполнение указанного комплекса мероприятий существенного повысило безопасность при прохождении паводков.

Сегодня, чтобы обеспечить безопасный пропуск паводковых вод и избежать значительного материального ущерба экономике, в Приморье реализуется комплекс противопаводковых мероприятий. Как сообщили в ГУ по делам ГО и ЧС, для защиты мостов и предотвращения заторов еще в марте начались работы по подрыву льда на реках. Т.к. в этом году вероятно возникновение паводков и наводнений в девяти муниципальных образованиях края, и в их числе Спасск-Дальний.

Берегоукрепительные работы, расчистка русел рек и восстановление гидротехнических сооружений идут еще в восьми районах Приморья. Всего в 2017 году запланированы работы на нескольких краевых гидротехнических объектах. В том числе в Спасске-Дальнем расчистят более пяти километров рек Кулешовка и Спасовка, общий весенний подъем которых порой составляет 2,3-2,6 метра.

ОПЫТ

По проблемам ударили субботником

Местные жители также не остаются в стороне от насущных проблем. Так, начальники различных отделов администрации Спасского муниципального района, глава района Алексей САЛУТЕНКОВ, председатель Думы Спасского муниципального района Хачик ШАГИНЯН совместно с рядовыми членами одной из политических партий во время субботника в апреле расчистили от мусора, камней и веток ручей Безымянный, который разделяет несколько улиц в селе Спасском на две части и в который во время ливневых дождей стекаются воды со всей округи. Часто он переполняется, и тогда сельчане страдают от затопления.

«Жители обратились к нам с проблемой подтопления их частных территорий. Пока в бюджете нет денег на проведение противопаводковых мероприятий в этом месте, поэтому мы решили провести субботник собственными силами. Администрация района рассматривает вариант вступления в программу «Защита от наводнений» в 2018 году. Мы посчитаем, сколько потребуется с нашей стороны финансовых вложений, ведь в бюджете средств недостаточно. Но если у нас получится, то Безымянный ручей вскоре обретет бетонные берега», - сказал Хачик Шагинян.

На фото: Спасскчане чистят городские стоки на субботнике. Дешево и сердито!

Яна МАЛЬЦЕВА. Фото автора.