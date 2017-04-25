Кто и как работает в Приморье с радиоактивными отходами

Государственная программа «Охрана окружающей среды Приморского края» на 2013-2020 годы ставит перед собой в том числе и задачу по организации максимально надежного хранения и утилизации особенно опасных для здоровья и жизни людей отходов. В частности, радиоактивных.

Этой серьезной работой в нашем регионе сегодня занимается Дальневосточный центр по обращению с радиоактивными отходами - филиал ФГУП «Предприятие по обращению с радиоактивными отходами «РосРАО». На вопросы деловой газеты «Золотой Рог» ответил его директор Константин СИДЕНКО.

- Константин Семенович, давайте напомним читателям, в чем заключается работа вашей организации?

- Наш Дальневосточный центр по утилизации и транспортированию радиоактивных отходов был создан как предприятие на базе бывших технических подразделений Тихоокеанского флота. Сегодня мы полностью заканчиваем цикл жизни атомных подводных лодок и судов атомного технического обслуживания.

Безусловно, конечный процесс нашего производства сложен и в какой-то степени даже опасен, но мы, как предприятие, и были созданы для того, чтобы сделать эту работу профессионально и абсолютно безопасно. При этом - не нарушая экологию.

Сегодня все, что у нас для этого имеется, позволяет говорить о том, что мы в целом утилизируем отслужившие подводные лодки окончательно и безопасно, и в частности - твердые и жидкие радиоактивные отходы. Те многие рекомендации науки и решения по технологии утилизации, которые нам выдают соответствующие институты и органы управления, на нашем предприятии успешно претворены в жизнь.

Иначе и нельзя. Не оставлять же это дело на будущее?! Если бы подводные лодки, отходив свой срок, продолжали стоять у причалов и гнить, то они создавали бы угрозу нашей экологической среде и будущим поколениям. Я считаю, что вопрос, куда их девать, решен абсолютно правильно, и мы сегодня делаем очень важное для Приморья и всей России дело.

- Помнится, что к этому оказались неравнодушны даже японцы.

- Да. Нам была оказана международная помощь в 2011-2012 годах. Япония поставила нам работающие сегодня док «Сакура», буксир «Сумирэ» и два портальных крана - грузоподъемностью 32 и 10 тонн.

- А большие объемы работ вы на сегодня выполняете?

- Мы осуществляем государственный заказ. Специальным постановлением правительства выделяются средства для того, чтобы это можно было делать. И сегодня оборот нашего предприятия - под три миллиарда рублей.

В позапрошлом году мы сделали четыре блока, в прошлом - двенадцать, а в этом году предстоит утилизировать еще тринадцать подводных лодок. Кроме этого ежегодно мы перерабатываем более пятисот кубических метров жидких радиоактивных отходов.

Этим у нас в Приморье занят коллектив порядка 400 человек. Кроме того, есть небольшое отделение на Камчатке, работающее там на очистке имеющихся хранилищ.

- Насколько стабилен ваш кадровый состав?

- Его стабильность, прежде всего, определяет заработная плата наших работников. Она сегодня составляет уже около 80 тысяч рублей в месяц и продолжает расти. Помимо этого, они хорошо защищены социально. У нас есть специальные медицинское обслуживание, питание, одежда. Не говоря о предметах индивидуальной защиты.

- Те радиоактивные отходы, с которыми вы имеете дело, насколько долго требуется держать под контролем?

- Сегодня период их полураспада - триста лет. Исходя из этого, наша работа по утилизации подводной лодки предусматривает, что мы после разделки оставляем от нее лишь блок реакторного отсека, отрабатываем его по специальной технологии и ставим на длительное хранение специально на стапель. Срок такого хранения пока определен в 70 лет.

Спустя этот срок можно будет смотреть: какой уровень радиации в блоках реакторных отсеков остается. Соответственно результатам будет приниматься решение о дальнейших действиях по окончательной их утилизации. Очевидно, тогда блоки будут разделывать окончательно, потому что к тому времени наведенная активность внутри них уменьшится.

А те радиоактивные отходы, которые остаются вне блока реакторного отсека, ставящегося на длительное хранение, мы контейнируем в специальные контейнеры, паспортизируем их и также ставим на хранение в специальные хранилища. Внутри и снаружи этих хранилищ постоянно ведется контроль радиационной обстановки. Наше производство и хранение безопасны.

- Чем это обеспечивается?

- Во-первых, теми передовыми технологиями, которые созданы и применяются у нас. Во-вторых, хорошо подготовленным высокопрофессиональным персоналом, который у нас сегодня есть. Практически все наши специалисты служили на атомных подводных лодках или обслуживали их, работали на технических базах. Они хорошо подготовлены и понимают всю степень нашей ответственности.

Самое главное в нашей работе, конечно, соблюдение техники промышленной и радиационной безопасности. У нас сегодня самые современные системы радиационного контроля. Это и индивидуальные - чтобы человек не получил опасную дозу радиации, и коллективные. Если что-то случится, а оно, уверен, не случится, системы подадут сигнал.

- Некоторых беспокоит: не фонит ли за пределами территории хранения опасных отходов?

- Превышения нормального гамма-фона, создаваемого солнечной радиацией, нет даже в пределах территории самого предприятия. Тем не менее приняты все меры, обеспечивающие повышенную безопасность хранения.

Системой безопасности у нас созданы такие физические барьеры, которые не позволяют проникать на нашу территорию никому постороннему. Контроль ведется со всех сторон.

- Ядерное топливо, которое изымается из отслуживших подводных лодок, - что с ним?

- Оно у нас не хранится. Мы им не занимаемся. После его выгрузки мы уже вывезли с предприятия 42 эшелона.

- То есть можно не волноваться?

- Приморцы не только должны не беспокоиться, но и приветствовать то, чем мы сегодня занимаемся. Хуже было бы, если бы эти атомные подводные лодки продолжали стоять у причалов. Мало ли какая могла бы возникнуть ситуация, как это показала «Фукусима».

Кроме того, работа над повышением радиационной безопасности в крае приобретает новые аспекты. Недавно положительно прошли общественные слушания по созданию нашего регионального Центра цеха по кондиционированию и долговременному хранению твердых радиоактивных отходов. Это у нас - вблизи Фокино в бухте Сысоева.

Создание этого цеха станет важным последовательным шагом по утилизации в крае твердых радиоактивных отходов. Те технические решения, которые будут заложены в этом цехе, представляют собой ноу-хау. Отходы с низкой радиаоктивностью, которые пакуются сегодня в сотни контейнеров, будут превращаться в «шарик», требующий уже «мелкой упаковки». То есть если сейчас для хранения таких отходов требуется триста контейнеров, то после обработки в этом цехе они вместятся всего в 8-10 контейнеров.

Здесь будут применяться резка, химическое сжигание, паковка, цементирование. Все, что сегодня с помощью современных технологий может уменьшать количество и объем радиоактивных отходов до трехсот раз.

И все это внутри цеха тоже будет безопасно. Будут созданы специальные системы вентиляции, очистки, система допуска, специальная технология.

Затем полученный «концентрат» также будет складироваться в контейнеры, но он уже не будет проблемой для нас: здесь это храниться не может и не будет, а станет вывозиться за пределы Приморья - национальному оператору в Сибирь. И это будет способствовать созданию в крае безопасной экологической обстановки.

- Что нового в ближайшие год-два ожидается в работе вашего предприятия?

- Первое - мы построим свою газовую котельную. После ее ввода будем полностью обслуживать себя на газе. Это - не мазут, не уголь, а более чистое и безотходное топливо.

Второе - это цех кондиционирования нашего Центра, о котором я уже сказал. Он у нас должен быть сдан в 2020 году. Только он должен дать для Фокина порядка 100 новых рабочих мест, в основном - инженерно-технического персонала.

Третье - в ближайшее время будет утверждено строительство у нас специального док-лифта, который позволит на одном месте делать полный цикл утилизации подводной лодки. Если сейчас на заводе «Звезда» нам делают из нее трехотсечный блок, а мы потом отрезаем от него кормовой и носовой отсеки и оставляем только реакторный, то после ввода этого док-лифта будем делать все у себя: подводная лодка будет полностью заводиться в него, подниматься на стапель, резаться и контейнироваться.

Перспективы у предприятия есть.

- В чем они видятся? Есть ли впереди достаточный фронт работ?

- Сегодня в боевом составе Тихоокеанского флота продолжают нести вахту атомные подводные лодки. Срок их службы - 25-30 лет, и они со временем все равно будут выводиться из боевого состава. То есть их со временем тоже предстоит утилизировать, чтобы они не причиняли вред экологии.

Мы будем продолжать обслуживание хранения твердых радиоактивных отходов в хранилищах в контейнерах, а построив цех кондиционирования - перерабатывать их. Кроме того, мы забираем на переработку жидкие радиоактивные отходы с завода «Звезда», где они образуются при ремонте подводных лодок.

В настоящее время у нас на стапеле на хранении стоит порядка 100 блоков реакторных отсеков. И с ними тоже надо продолжать работать.

Наше предприятие принимает к переработке и хранению также твердые отходы нефтяной промышленности, геологоразведки, от учреждений медицины - источники ионизирующих излучений. То есть все, что связано с радиацией, особо опасно и требует утилизации и ответственного хранения, - связано с нашим предприятием.

И такой работы у нас - на десятилетия вперед. Поэтому у коллектива, который во главу угла ставит сохранение чистоты нашей экологии, есть уверенность в завтрашнем дне.

ВОПРОС РЕБРОМ

- Вы исключаете случайность?

- Повторюсь, что сегодня у нас все безопасно. Я 24 года прослужил на атомных подводных лодках, прошел на них все ступени служебного роста. Жив-здоров, и никаких проблем нет.

У нас создан и действует хороший цех по переработке жидких радиоактивных отходов. На выходе можно подставлять кружку и пить очищенную воду. Институтом химии ДВО РАН для этой очистки созданы такие эффективные сорбенты, которые полностью ее нейтрализуют и восстанавливают. Сейчас идут испытания новых сорбентов, созданных учеными. И результаты удачны.

На фото: Директор Дальневосточного центра по обращению с радиоактивными отходами - филиала ФГУП «Предприятие по обращению с радиоактивными отходами «РосРАО» Константин Сиденко:«Приморцы не только должны не беспокоиться, но и приветствовать то, чем мы сегодня занимаемся».

Виктор КУДИНОВ. Фото автора