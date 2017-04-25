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Туристам из Азии полюбились этнокультурные маршруты

25 Апреля 2017, 11:40 | Приморье

Многонациональность Приморья и богатство традиций стали основой нескольких популярных туристических маршрутов. Об этом рассказали на семинаре «Этнокультурное многообразие - бренд региона», который состоялся на прошедшей неделе. Развитие этого сектора туристической отрасли идет на основе государственной программы «Развитие туризма в Приморском крае» на 2013-2020 годы.

Участие в мероприятии приняли более 150 человек. Среди них представители органов власти, общественных национальных организаций, научного сообщества, студенты и гости из Китая.

По словам специалиста департамента внутренней политики Татьяны ТАБУНЩИКОВОЙ, на территории края проживают 158 народов России, многонациональность способствует развитию туристической отрасли.

«В Приморье зарегистрированы 74 некоммерческие организации, представляющие интересы национальностей края. Их творческие коллективы часто становятся участниками региональных фестивалей, где через танец или песню рассказывают зрителям о своей культуре. Такой интерактивный формат знакомства с народами Приморья интересен туристам», - сообщила она.

В последние годы край стал настоящим событийным центром в сфере межнациональных отношений. Ежегодно в регионе с размахом отмечают национальные праздники, в том числе проводится Конгресс народов Приморья.

Как сообщила заместитель директора Туристско-информационного центра Приморского края Мария КОПЦЕВА, сегодня в Приморье туристам могут предложить сразу несколько этномаршрутов.

«Экскурсии проходят как на территории Владивостока, так и в муниципалитетах. Популярны поездки в Красноармейский район - территорию проживания коренных малочисленных народов, а также в национальный парк «Бикин». Туристы - частые гости «Палеодеревни» и «Изумрудной долины», где для них проводят тематические экскурсии», - отметила она.

Представитель ТИЦ добавила, что Приморье уже неоднократно презентовало свои турпродукты на международных выставках, где они неизменно пользовались большой популярностью.

На фото: С этнокультурными маршрутами приморские туркомпании попали в цель.

Юрий РОГОВ. Фото автора.

Газета "Золотой Рог", Владивосток.

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Теги: туризм  АТР 



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