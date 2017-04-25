Общественность спросят о дорогах

Приморский край вошел в число 34 субъектов РФ, где будет реализован приоритетный проект «Безопасные и качественные дороги»

Инициативные граждане смогут контролировать качество выполняемых работ по ремонту дорожного покрытия в муниципалитетах Приморья, а также будут участвовать в процессе приемки работ. Об этом губернатор Приморья Владимир МИКЛУШЕВСКИЙ заявил по итогам заседания президиума Совета по стратегическому планированию и приоритетным проектам, которое провел премьер-министр РФ Дмитрий МЕДВЕДЕВ на минувшей неделе, пишет Деловая газета "Золотой Рог".

Глава региона уверен, что в первую очередь систему общественного мониторинга необходимо ввести во Владивостоке и других муниципалитетах Владивостокской агломерации. В рамках рассчитанной до 2020 года программы на ремонт дорог в четырех муниципальных районах в 2017 году планируется потратить около 1,4 млрд рублей, отремонтировав 700 объектов. Однако вопрос качества дорожного ремонта по-прежнему остается актуальным.

«К сожалению, претензий к дорожникам еще очень много, особенно во Владивостоке. Я постоянно получаю очень много писем по этому поводу и слышу это во время встреч с людьми. Ежегодно на ремонт дорог в краевом центре тратятся миллионы рублей, но ситуация не меняется, каждую весну асфальт «тает» вместе со снегом. Жители разбивают в ямах свои машины, отсюда и аварийность, и многочасовые пробки. Кроме того, Владивосток – это визитная карточка региона, и он должен соответствовать этому статусу. Очевидно, что качество такого ремонта никуда не годится. Ситуацию нужно менять, и мы будем ориентироваться не на акты принятых работ, а на мнение горожан», - отметил Владимир Миклушевский.

По решению губернатора, дать оценку проведенному ремонту инициативные жители Приморья смогут в рамках системы общественного мониторинга, контролируя качество выполняемых работ и участвуя в процессе их приемки. Предполагается, что такой механизм эффективно дополнит официальную процедуру технической приемки и работу передвижной лаборатории.

«Люди на местах смогут следить за тем, чтобы работы выполнялись качественно. У нас самый автомобилизированный регион в стране, и потому проблема качества дорог волнует большинство приморцев, а значит они активно включатся в этот процесс», – подчеркнул губернатор Приморья.

К слову, участие общественности в приемке строительных работ для Приморского края – далеко не новый опыт. Еще в 2012 году, перед сдачей в эксплуатацию объектов саммита АТЭС, по инициативе губернатора Приморья Владимира Миклушевского была создана рабочая группа по их общественной приемке. Итогом работы группы стали десятки предложений по дообустройству построенных мостов, дорог и других объектов с целью сделать их более удобными для владивостокцев и гостей города. В последующие годы многие мероприятия, рекомендованные общественными экспертами, были воплощены в жизнь. Что касается общественной приемки дорожного ремонта, то такой механизм уже с успехом применяется в Московской области.

Напомним, что Приморский край вошел в число 34 субъектов РФ, где будет реализован приоритетный проект «Безопасные и качественные дороги». Ежегодно Владивостокская агломерация будет получать на эти цели около 1,5 млрд рублей из бюджетов всех уровней. Только в 2017 году во Владивостокской агломерации отремонтируют почти 200 км дорог, установят новые дорожные знаки и ограждения, а также освещение участков. Подрядчики планируют приступить к работам до конца мая. Их необходимо выполнить до конца октября. Масштабный дорожный ремонт продлится как минимум до 2020 года – к этому моменту, в том числе в рамках государственной программы «Развитие транспортного комплекса Приморского края» на 2013-2020 годы, в нормативное состояние должно быть приведено не менее 80% автодорог края.

На фото: Качеству приморских дорог уделят самое пристальное внимание.

Андрей СЕРОВ. Фото из архива.