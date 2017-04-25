С соседями поговорили конструктивно

Саммит губернаторов Северо-Восточной Азии прошел с большой пользой для Приморского края

Состоявшийся уже в 22-ой раз Саммит по международному обмену и сотрудничеству региональных администраций стран СВА имел обширную повестку дня. Сегодня, анализируя результаты коллективных и двухсторонних встреч, в администрации Приморского края с удовлетворением отмечают: конструктивный диалог близких соседей - самый действенный способ сближения позиций как в деловой, так и в культурной сфере. И делают акцент на дальнейшем развитии туризма. Целый ряд договоренностей, достигнутых в ходе саммита губернаторов СВА, несомненно, будет способствовать увеличению потока зарубежных гостей в наш регион, пишет Деловая газета "Золотой Рог".

Напомним, что в саммите, состоявшемся в японской префектуре Тоттори, приняли участие делегации пяти регионов во главе с губернаторами: российского Приморского края, японской префектуры Тоттори, китайской провинции Цзилинь, южнокорейской провинции Кангвон и Центрального аймака Монголии.

Представительную приморскую делегацию возглавил губернатор края Владимир МИКЛУШЕВСКИЙ. В состав официальной миссии также вошли вице-губернатор Евгений ПОЛЯНСКИЙ, представители департаментов администрации края, Инвестиционного агентства, Приморской торгово-промышленной палаты, бизнеса, Приморской государственной картинной галереи и средств массовой информации. Столь представительный состав делегации позволил приморцам принять участие во всех многочисленных деловых и культурных мероприятиях саммита, провести переговоры с коллегами из стран-участниц. И что особенно важно, договориться о совместной реализации целого ряда значимых проектов.

О впечатлениях о гостеприимной Японии, конкретных результатах работы в Тоттори Деловой газете «Золотой Рог» рассказал директор департамента международного сотрудничества Приморского края Алексей СТАРИЧКОВ.

- Алексей Юрьевич, что в сухом остатке, какие договоренности получат развитие уже в ближайшее время и мы сможем увидеть их результаты?

- Саммит-2017 был посвящен проблемам восстановления территорий после стихийных бедствий, вопросам роста экономики и развития туризма. Все эти темы одинаково актуальны для пяти регионов, принявших участие в мероприятиях, а главное, мы вполне можем и должны дополнять друг друга, объединяя усилия достигать более эффективных результатов. При этом с каждой страной-участницей, за исключением, пожалуй, монгольской делегации, мы прошли вместе уже большой путь, есть целый ряд совместных проектов, которые зарождались в ходе таких встреч и сегодня продолжают развиваться.

Работа шла по нескольким параллельным дорожкам. Главные события - это встречи губернаторов, на которых были заявлены основные предложения регионов, были подписаны соглашения по значимым вопросам повестки дня. Этому предшествовали бизнес-конференции и переговоры представителей региональных администраций, бизнеса, где обсуждались детали будущих совместных проектов.

Если говорить о бизнес-проектах, которые рассматривались на площадках саммита, то они имеют хорошие экономические перспективы. Так, представители бизнес-сообщества двух регионов подписали ряд документов о сотрудничестве в области экологии и утилизации бытовых отходов: компании АО «Super Faiths», АО «Хоккайдо Корпорэйшн» и российская компания ООО «АВА-Трэйд» заключили Меморандум о сотрудничестве в области производства топливных пеллет RPF из использованных бумажных подгузников, японская АО «Санко» и российские компании ООО «АВА-Трэйд», ООО «ПримТехнополис» - Меморандум о сотрудничестве в области утилизации отходов, АК «Научно-исследовательский институт систематизации вторичной переработки» префектуры Тоттори и приморская компания ООО «ПримТехнополис» - Меморандум о сотрудничестве в области вторичной переработки отходов из стекла.

- Какие договоренности достигнуты в сфере развития туризма? Можно ли ожидать увеличения потока гостей из стран-партнеров по СВА?

- Уже в начале мая в порт Владивосток зайдет первый круизный лайнер. Достигнута договоренность с южнокорейским туроператором о заходе во Владивосток в этом году 9 круизных лайнеров с южнокорейскими туристами. Всего в течение года ожидается 14 заходов лайнеров во Владивосток. О восстановлении круизной линии Корея – Россия - Япония с портом приписки Сокчо в ходе двухсторонней встречи с Владимиром Миклушевским говорил губернатор южнокорейской провинции Кангвон Чой Мун Сун. На будущий год в этой провинции состоятся зимние олимпийские игры, регион готовится к активному росту туристического потока, в том числе и из России. Мы, в свою очередь, тоже заинтересованы в организации регулярной туристической логистики, администрация края будет прилагать максимум усилий к тому, чтобы и инфраструктура была готова к приему большого количества гостей.

Также на cаммите был подписан Меморандум о сотрудничестве в сфере разработки туристического продукта с использованием регулярной грузо-пассажирской линии Японского моря между АО «Итибата Тревел Сервис», DBS Cruise Ferry Japan, ООО «ДВ Фрегат Аэро» и ООО «ТРК Приморское кольцо».

Сам бизнес распределил роли в общем проекте: DBS Cruise Ferry Japan будет оказывать содействие в перевозке пассажиров и грузов, используя регулярную грузо-пассажирскую линию на территории всей Японии. ООО «ДВ Фрегат Аэро» берется обеспечивать туристов местами в отелях и осуществлять трансфер до мест посещения. Технохолдинг «Сумотори», развивающий проект туристическо-рекреационного кластера «Приморское кольцо», предлагает туристический продукт, который пользуется все большей популярностью и уже привлекает в Приморье любителей автоспорта из стран АТР. Японская компания «Итибата Тревел Сервис» планирует заняться продажей приморских туристических продуктов.

Кстати, «Приморское кольцо» - это инвестиционный проект, который сегодня привлекает внимание инвесторов из Китая, Южной Кореи, Японии. И это уже сфера для работы специалистов Инвестиционного агентства Приморского края, которые также принимали активное участие в мероприятиях саммита.

Приморье является приоритетным направлением для туристов из провинции Цзилинь Китайской Народной Республики. С этим регионом у нас давние прочные деловые связи. Губернатор пригласил туристические компании из провинции Цзилинь принять участие в третьем Тихоокеанском туристическом форуме и Тихоокеанской туристической выставке PITE, которые пройдут 18-21 мая на острове Русском, презентовать там свои маршруты и туристические продукты.

- Вы общались с коллегами, какие основные проблемы, тормозящие развитие туристической отрасли в Приморье, они называют?

- Сегодня есть удовлетворение теми темпами, которыми туристическая отрасль в крае растет. В прошлом году, к примеру, Приморье посетило более полумиллиона зарубежных туристов. И, конечно, мы ожидаем увеличение их числа в связи с принятием решения о безвизовом посещении Дальнего Востока гражданами ряда стран. Большие надежды администрация края и представители туркомпаний связывают и с возможностями, которые открывает режим Свободного порта Владивосток. Мы надеемся, что уже этим летом будет реализован облегченный порядок получения электронной визы. Этого, кстати, ждут и наши зарубежные коллеги. Эта информация воспринимается ими с большим энтузиазмом.

Второй фактор - это доступность, цена и комфортность путешествий. В этом плане как раз идет активная работа в рамках государственной программы Приморского края «Развитие туризма в Приморском крае на 2013-2020 годы». Еще недавно, к примеру, нерегулярным и весьма дорогим было авиасообщение между Россией и Японией. Сегодня авиакомпания «Аврора» купила новый лайнер и начала совершать ежедневные рейсы в Японию. В рамках саммита мы договорились о том, что страны-партнеры будут субсидировать чартерные рейсы в Тоттори, Тояму, корейский Кангвон, в города провинции Цзилинь.

Сегодня есть ряд нерешенных вопросов с морской и пограничной инфраструктурой в порту Зарубино, который еще недавно был точкой захода паромов из Кореи. У этой территории очень хороший туристический транзитный потенциал, многие корейские туристы следовали через Зарубино в провинцию Цзилинь, где расположено сакральное место корейского народа - гора Чанбайшань. Стараясь решить эти проблемы, мы работаем в тесном контакте с контрольными органами, с пограничной службой.

- Вас впечатлила префектура Тоттори? Есть чему поучиться в плане создания туристических «приманок»?

- Мы оказались в этом замечательном месте в момент цветения сакуры, и это одно из самых сильных впечатлений в моей жизни. В это время года сюда едут миллионы людей со всего мира, чтобы насладиться прекрасным зрелищем. Но впечатляет и то, как здесь могут создавать события и поводы для приезда туристов. В этом нам есть чему поучиться у соседей.

- Какие туристические фишки Приморского края могут быть наиболее привлекательными?

- Мы делаем ставку на событийный, деловой, культурный и образовательный туризм. Для этого необходимо создавать выставочные площади, организовывать деловые и культурные мероприятия. Но уже сегодня у нас есть целый ряд привлекательных объектов, которые гости края обязательно вносят в план своих путешествий. Это Приморская сцена Мариинского театра, владивостокские филиалы Эрмитажа, Третьяковской галереи и, конечно же, удивительные природные красоты Приморского края.

Ежегодно в регионе проходит множество международных культурных мероприятий, когда на наших сценах выступают лучшие национальные коллективы из соседних стран - Кореи, Китая, Японии. В прошлом году во Владивостоке с триумфом прошли Дни провинции Хэйлунцзян. В свою очередь и мы стараемся продвигать наши культурные бренды за рубежом. Так, в прошлом году в рамках Дней Приморского края в префектуре Тоттори выступали артисты Мариинского театра. В этом году планируем, что Тихоокеанский симфонический оркестр представит свою культурную программу в рамках Дней Приморского края в провинции Хэйлунцзян.

Кстати, хочу обратить ваше внимание на прошлогоднее мероприятие, тогда в префектуре Тоттори Приморская картинная галерея организовывала незаурядную выставку шелковых платков с принтами на сюжеты русской истории. Она пользовалась очень большой популярностью, мы ее провели в ряде больших городов Японии. В этом году в рамках культурных мероприятий саммита прошла выставка произведений искусств стран Северо-Восточной Азии, на которой были представлены и работы приморских художников.

Этим летом мы будем отмечать 25-летие установления побратимских отношений с префектурой Тояма, и владивостокцы смогут принять участие в целой серии мероприятий, познакомиться поближе с культурой наших соседей.

Сейчас мы ведем подготовку к дням Приморского края в провинции Хэйлунцзян, которые состоятся в середине июня в Харбине. Они пройдут в рамках Российско-Китайского ЭКСПО. И конечно, помимо многочисленных деловых контактов, которые запланированы и уже сейчас готовятся, важнейшей частью презентации возможностей нашего края станут культурные мероприятия.

- Алексей Юрьевич, немного особняком пока монгольская делегация, мы в эту сторону пока вообще мало смотрим…

- Конечно, уровень сотрудничества с Центральным аймаком Монголии пока наименьший по сравнению с другими регионами, которые участвовали в саммите. Но потенциал есть, он не реализован. Поэтому губернатор предложил в этом году организовать бизнес-миссию бизнесменов из Монголии в Приморский край, в ходе которой деловые круги наших регионов смогут обсудить основные направления сотрудничества.

ВОПРОС РЕБРОМ

- А впереди Восточный экономический форум…

- Губернатор пригласил делегации регионов участников саммита во Владивосток. Площадка ВЭФ уже хорошо известна нашим соседям, и они с удовольствием приняли наше приглашение.

Кстати сказать, по правилам ротации, на будущий год Владивосток станет местом проведения саммита губернаторов Северо-Восточной Азии. Так что мы уже должны начинать готовиться к этой встрече, сверяя повестку дня и добиваясь результатов по тем соглашениям, которые подписали в этом году.

Досье "Золотого Рога": Саммит по международному обмену и сотрудничеству региональных администраций стран Северо-Восточной Азии впервые проведен в 1994 году с целью развития регионального экономического сотрудничества между территориями бассейна Японского моря, углубления взаимопонимания и укрепления дружественных связей между регионами-соседями. Мероприятия саммита направлены на выработку единой региональной политики в области экономики, охраны окружающей среды, туризма, культуры, детских и молодежных обменов.

Лариса ЛАРИНА.