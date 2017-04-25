Корейский десант провел бизнес-разведку

Во Владивостоке прошел VII Российско-Корейский форум

В отеле «Хендэ» собралось более 200 человек, что даже превзошло ожидания организаторов - генерального консульства Республики Корея во Владивостоке и корейской организации содействия торговле (КОТРА).

Корейский десант в этом году был еще более представительным: несколько десятков бизнесменов, экспертов, представителей бизнес-объединений, дипломатического корпуса. Как отмечают в КОТРА, многие приехали во Владивосток уже не первый раз и, как показали дискуссии форума, уже не просто с интересом, а с вполне конкретными вопросами. Ответить на которые взялись губернатор Приморского края Владимир МИКЛУШЕВСКИЙ, генеральный директор Агентства по привлечению инвестиций и поддержке экспорта Леонид ПЕТУХОВ, представители Фонда развития Дальнего Востока, научного сообщества региона. Руководители российских компаний, заинтересованных в поиске партнеров, презентовали собственные проекты и пригласили: «Welcome».

Это слово звучит для корейских инвесторов уже 27 лет с момента установления дипломатических отношений между нашими странами, а встречи руководителей Республики Корея и России в 2013 году в Сеуле и в прошлом году на Восточном экономическом форуме и вовсе открывают двери: Россия готова к деловому сотрудничеству, а на Дальнем Востоке и вовсе создала для этого беспрецедентные условия.





Есть куда двигаться

Однако, при всем, казалось бы, желании обеих сторон расширить деловое сотрудничество, «видимых результатов пока нет».





Об этом откровенно сказал генеральный консул Республики Корея во Владивостоке ЛИ Сок Пэ, при этом дипломатично подчеркнул, что сегодня намерения обеих сторон сотрудничать сильны как никогда. Режимы территорий опережающего развития (ТОР), Свободного порта Владивосток (СПВ) могут открыть новую страницу, и нужно смотреть вперед:

- Мы прекрасно понимаем, что развитие Дальнего Востока - дело, которое не завершить за два года, оно способно обеспечить взаимовыгодные отношения наших территорий на 50-100 лет. Важно объединять усилия, - подчеркнул дипломат.

Губернатор Приморского края проанализировал, что имеем. Сегодня основная отрасль, где заметна роль корейского капитала, - сельское хозяйство. По его словам, в крае в настоящее время работает 20 предприятий, занимающихся выращиванием зерновых и сои, с общим объемом инвестиций более двух миллиардов рублей.

Тем не менее глава региона также отмечает, что уровень экономических отношений между регионами еще не отвечает потенциальным возможностям ни Приморья, ни Республики Корея. Он пригласил южнокорейских партнеров в масштабные проекты края.

- Сегодня у нас, как и на всем Дальнем Востоке, происходят качественные изменения в инвестиционной сфере. У нас действуют беспрецедентные меры поддержки бизнеса. Здесь я имею в виду территории опережающего развития и Свободный порт Владивосток. Эти механизмы очень востребованы у инвесторов. Приморских ТОР уже четыре, они насчитывают 32 резидента. 137 компаний решили стать резидентами Свободного порта Владивосток, и с каждым днем это число увеличивается. Объем заявленных инвестиций в СПВ уже составляет почти 170 миллиардов рублей, создается более 20 тысяч рабочих мест. 10 резидентов из 137-ми - компании с иностранными инвестициями: китайскими, южнокорейскими и японскими, - обозначил перспективы сотрудничества Владимир Миклушевский.

Он акцентировал внимание на росте туристических потоков. К примеру, в прошлом году Приморье посетило порядка 50 тысяч граждан Республики Корея, что на две трети больше, чем было годом ранее. При этом Корею посетило более 120 тысяч наших земляков. Эта пропорция будет меняться, у Приморья для этого много аргументов: и филиалы Мариинского театра, Эрмитажа, Третьяковки, и работа региональной власти по улучшению туристической инфраструктуры, морского и авиасообщения между нашими странами.

Но этого мало. Для развития делового сотрудничества и привлечения корейских инвестиций есть такие направления, как транспортный комплекс (коридоры «Приморье-1» и «Приморье-2»), рыбопереработка, судостроение, нефтехимия (в крае вот-вот появится новая отрасль) и прочее. Есть о чем поговорить к взаимной выгоде.

О низкой стоимости капитала и высокой доходности для инвесторов в приоритетных отраслях Дальнего Востока говорил Леонид Петухов. Основные предпосылки для инвестирования в приоритетные отрасли Дальнего Востока он обозначил в цифрах от потенциальной выручки. Сельское хозяйство, горнодобывающая промышленность, лесная отрасль, логистика, рыбохозяйственный комплекс, нефте- и газободыча, туризм - потенциал везде посчитан, льготные режимы ТОР и СПВ калькулируют выгоды для инвесторов. Новые проекты на Дальнем Востоке создают обширный рынок для поставки новых технологий и современного оборудования. Корейский бизнес слушал эти посылы с большим вниманием.





Опыты на себе

В любом новом деле важна история успеха. Об этом говорил представитель Экспортно-импортного банка Кореи ХВАН Пен Хен.

Опытом получения статуса резидента СПВ с соотечественниками делился представитель компании «Гидеон Систек» ( Gideon Systech) ЧЭ Чжин Ён. Компания заявила в рамках СПВ проект внедрения системы электронных проездных карточек для общественного транспорта Владивостока и намерена инвестировать в проект 1,8 млрд рублей.

По словам руководителя компании, путь в резидентство оказался далеко не таким простым, как представлялось, и тем, кто собирается на него вступить, нужно учесть массу нюансов, чтобы не потерять время и деньги. Уже даже заполнение заявки на русском языке оказалось сложной задачей.

- В анкете много пунктов, на которые неспециалисту сложно ответить. Мы думали: простой вопрос - простой ответ. Это оказалось не так. Потребовался бизнес-план, который самой компании подготовить невозможно. Пришлось нанимать консалтинговую компанию. На подготовку заявки в итоге потратили два месяца, - делился он опытом с коллегами.

По его словам, хорошо бы, чтобы была инструкция по заполнению заявки и пошаговыми действиями хотя бы на английском языке. Корейский бизнесмен предостерегал потенциальных резидентов, чтобы те не спешили с инвестициями до получения статуса, поскольку никакие льготы на уже вложенные в заявленный проект средства распространяться не будут. Говорил о необходимости обратить особое внимание на разные стандарты бухучета.

Найти свое место в Приморье уже два года пытаются корейские бизнесмены - инициаторы проекта рыбного кластера. Менеджер Korea Trading Industries (KTI) У Сон Чжун говорит, что с 2015 года ведут переговоры с государственными органами и российскими компаниями, но так и не получили земельный участок, не смогли разобраться с разрешительными процедурами. Но отступать не намерены, считая перспективными и выгодными вложения в рыбную отрасль.

Сегодня корейский бизнес с большим интересом присматривается к тем процессам, которые происходят в рыбной отрасли. Какие возможности откроются с появлением инвестиционных квот? Можно ли рассчитывать на административную поддержку при реализации крупного рыбоперерабатывающего кластера? В таком проекте именно масштаб может обеспечить экономический эффект, иначе, как говорится, экономика «не бьется» и расчеты не сулят выгоды.

Россия - глобальный «держатель» рыбных ресурсов. Пока же основным «выгодоприобретателем» выступает Китай, где концентрируется переработка и откуда на мировой рынок уже идет поставка готовой продукции. Корея располагает современными технологиями и предлагает объединить наши сильные стороны на приморской земле.

Мы тем временем предлагаем корейским партнерам внимательнее присмотреться к теме аквакультуры. Это направление пока на старте, в регионе сформированы потенциальные участки для организации подобного бизнеса. К этой теме уже проявляют серьезный интерес китайские инвесторы. Здесь нет ограничений по участию иностранных компаний, как в случае с рыбодобычей.

Корейский взгляд на ТОР

В целом участники Российско-Корейского форума с большим одобрением восприняли презентованные режимы ТОР и СПВ. Об этом говорили все, пытаясь примерить новые возможности сотрудничества с российским Дальним Востоком к своим бизнес-интересам. Но прозвучали и сомнения, не слишком ли мы «широко шагаем».





- Сегодня ситуация на Дальнем Востоке сильно меняется, государство активно поддерживает динамичное развитие региона, поэтому я в целом очень приветствую эти действия, - говорит профессор Университета Инчон СОН Вон Ен. - Но есть детали, которые меня настораживают. Создается слишком много ТОР, а сейчас этот статус еще получат моногорода. Но ведь ресурс финансирования инфраструктуры ограничен. Именно она, а не только преференции резидентам, является аргументом для привлечения инвесторов. Нужно учитывать тот факт, что в соседних странах тоже есть льготные режимы, но их территории предпочтительнее, поскольку уже хорошо обустроены. Это очень важно, мои коллеги съездили в ТОР «Надеждинская» - там пока нет никакой инфраструктуры, без этого заходить на нее с проектами никто спешить не будет.

И в этом эксперт, конечно же, прав. Хотя справедливости ради нужно отметить, что именно эта тема - создание инфраструктуры - сегодня ставится администрацией Приморского края во главу угла. На ТОР «Надеждинская» еще в августе прошлого года началось строительство дорог, объектов водоснабжения и канализации, сетевого хозяйства. В общей сложности на обустройство инфраструктуры только этой ТОР будет направлено 4,5 млрд рублей из федерального и регионального бюджетов. И работа идет по графику.

Господин Сон Вон Ен обращает внимание и на то, что пока что основной интерес к региону проявляют компании, нацеленные на проекты в ресурсных отраслях. Таковые главным образом и участвовали в форуме. Региону же для модернизации экономики нужно делать акцент на привлечении высокотехнологичных компаний, из сферы интеллектуальной экономики. Нужно нацеливаться на прорывные технологии, а не просто на привлечение инвестиций и создание рабочих мест. Особая тема, по его мнению, создание хороших социальных условий, только так можно привлечь в регион высококвалифицированные кадры. Ведь главная цель - не просто привлечь инвестиции, а создать на Дальнем Востоке развитое общество и передовую экономику.





Услышать друг друга

В администрации Приморского края дискуссии на Российско-Корейском форуме восприняли с большим вниманием. Важно услышать и понять другую сторону.

- Мы проведем анализ сегодняшнего уровня нашего делового сотрудничества. Из дискуссий стало понятно, что корейские партнеры информированы о тех инструментах и режимах, которые существуют, но у них нет пока полной картины всех преференций, которые предлагает регион для инвесторов. Совместно с КОТРой мы постараемся предоставить бизнесу Республики Корея максимально детальную информацию, чтобы они могли просчитывать свои проекты в конкретных цифрах. Расчеты экономической эффективности - это лучший аргумент для принятия решений, - комментирует итоги форума вице-губернатор Приморского края Евгений ПОЛЯНСКИЙ.

Он отмечает и активность переговоров российского и корейского бизнеса в формате В2В, которые впервые были вписаны в формат форума.

А руководитель департамента международного сотрудничества Алексей СТАРИЧКОВ обращает внимание на еще одно очень полезное для края мероприятие, прошедшее на полях форума. В рамках гранта корейского правительства по программе обмена знаниями (KSP) группа экспертов, представляющих консорциум лучших университетов Республики Корея, предложила свой проект по развитию острова Русского. Что может стать важным дополнением к тем идеям, которые уже сформулированы в концепции, разработанной компанией «Эрнст энд Янг», рядом проектных компаний по заказу Минвостокразвития.

В Корее есть очень успешный опыт развития острова Чеджу, который сегодня является не только популярным местом для туризма - на нем сосредоточены лучшие образовательные центры, многие корпорации перенесли сюда свои офисы. Современный интеллектуальный и туристический центр - остров Чеджу - хороший пример для нас.

Сегодня в регионе реализуется Государственная программа Приморского края «Экономическое развитие и инновационная экономика Приморского края на 2013-2020 годы». Остров Русский как раз может стать новым центром инновационной экономики.

На верхнем фото: Корейская делегация в этом году была еще более представительной: несколько десятков бизнесменов, экспертов, представителей бизнес-объединений, дипломатического корпуса.

Лариса ЛАРИНА. Фото Романа Юрко.