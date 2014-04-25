Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
Юбилейная X Бизнес-Премия Приморского края назвала имена победителей
В Приморье Компанией года признано СП «Мазда Соллерс Мануфэкчуринг Рус», а Менеджером года стал Виктор Марченко
Подведены итоги Х Бизнес-Премии Приморского края. 24 апреля прошла церемония награждения победителей и лауреатов ежегодного конкурса по четырем номинациям. Причем 8 мест из 12 в трех номинациях взяли компании с владивостокской пропиской.
Компанией года Приморья признано совместное предприятие «Мазда Соллерс Мануфэкчуринг Рус». Лауреатами в главной номинации премии также стали «Восточная стивидорная компания», «Милоградовское 1» и группа компаний «РДС». Они представляют самые успешные по итогам 2013 года отрасли Приморского края, считают члены Экспертного совета конкурса. Вручая кубок победителя генеральному директору «Мазда Соллерс» Александру Корнейчуку, председатель Экспертного совета, первый вице-губернатор Приморского края Александр Костенко отметил эффект синергии инвестиций в одно предприятие для развития всей территории и других сфер бизнеса.
Лучшим менеджером года был признан глава группы компаний «Зеленые листья» Виктор Марченко, который поставил своей целью развитие производства и внедрение инноваций в сельских районах Приморья. Лауреатами премии названы глава группы компаний «Суматори» Виталий Веркеенко, генеральный директор ОАО «Приморскуголь» Александр Заньков, руководитель ООО «ФарПост» Егор Николаев.
Как подчеркнул в своем выступлении первый заместитель главы Владивостока Алексей Литвинов, по итогам юбилейной Бизнес-Премии Приморского края город заявил о себе как самом развивающемся. Он вручил кубок победителя в номинации «Развивающийся бизнес» группе компаний «Аква-ресурсы». Она реализует сегодня новый проект «Сухой порт», который собрал большинство голосов 52 членов Экспертного совета конкурса.
Социальную миссию ежегодной премии для создания делового климата в регионе подчеркнул заместитель председателя Законодательного Собрания Приморского края Джамбулат Текиев. Победителем в номинации «Социально ответственный бизнес» стало ОАО «Приморнефтепродукт», а лауреатами - «Ростелеком – Дальний Восток», «Спецморнефтепорт «Козьмино» и «Владивостокский бизнес-центр», где и проходила церемония.
Подводя итоги Бизнес-Премии Приморского края бессменный исполнительный директор оргкомитета, генеральный директор Издательской компании «Золотой Рог» Елена Баркова заявила, что задачи, которые стали перед собой организаторы 10 лет назад – открытость бизнеса, улучшение делового климата в Приморье и повышение имиджа в глазах жителей края, – выполнены. Ежегодный конкурс стал публичной площадкой завершения делового сезона, которая объединила вокруг себя крупные предприятия и бизнес новой волны региона.
ZRPRESS.RU, Владивосток. Фото Владимира Кобзаря.
Новости тематики
- World Class - масштабная перезагрузка
- Четыре бочки фирменного Pulsarа от "Востокнефтепродукта" разыграли на "Примринге"
- Дед Мороз привёз лето в Приморье!
- В Приморье в сентябре бесплатно заработает первый мобильный детский технопарк
- Во Владивостоке "Улица Дальнего Востока" будет открыта для всех желающих
- Международный дальневосточный морской салон швартуется в центре Владивостока
- Приморье закрыло дрифт-сезон
- Японские виды на Владивосток
- Море Приморья готово к приему туристов
- Болиды ННК рулят в новом окрасе
Новости раздела
- Портовиков заставят учитывать мнение регионов
- Первые собранные на "Прогрессе" гражданские вертолеты Ка-62 останутся в Приморье
- В Приморье с молока снимают "пенку"
- "Ростелеком" перезагрузился
- Рубильник останется российским
- Высказались о наболевшем
- Приморье ставит сети на доступную рыбу
- Российская стандартизация - основа четвертой промышленной революции
- Во Владивостоке над Снеговой Падью взойдет "Луч"
- Предпринимателям в Приморье предлагают заглянуть в "Единое окно"
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- Экс-мэр Владивостока отреагировал на предложения выдвинуть его кандидатуру на пост губернатора
- Новую пошлину для россиян даже единороссы назвали безумием
- Стала известна фамилия нового главы Владивостока
- Как можно лишиться всех денег при оплате банковской картой
- Виталий Веркеенко все объяснил (Видео)
- Олег Кожемяко начал с жестких заявлений
- Сошел с дистанции
- Рожденный в ДФО летать не может
- Владивосток соберет более 400 топ-менеджеров азиатских технопарков
- МСП Банк предлагает уникальные условия кредитования для дальневосточного бизнеса