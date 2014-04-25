Юбилейная X Бизнес-Премия Приморского края назвала имена победителей

В Приморье Компанией года признано СП «Мазда Соллерс Мануфэкчуринг Рус», а Менеджером года стал Виктор Марченко

Подведены итоги Х Бизнес-Премии Приморского края. 24 апреля прошла церемония награждения победителей и лауреатов ежегодного конкурса по четырем номинациям. Причем 8 мест из 12 в трех номинациях взяли компании с владивостокской пропиской.





Компанией года Приморья признано совместное предприятие «Мазда Соллерс Мануфэкчуринг Рус». Лауреатами в главной номинации премии также стали «Восточная стивидорная компания», «Милоградовское 1» и группа компаний «РДС». Они представляют самые успешные по итогам 2013 года отрасли Приморского края, считают члены Экспертного совета конкурса. Вручая кубок победителя генеральному директору «Мазда Соллерс» Александру Корнейчуку, председатель Экспертного совета, первый вице-губернатор Приморского края Александр Костенко отметил эффект синергии инвестиций в одно предприятие для развития всей территории и других сфер бизнеса.

Лучшим менеджером года был признан глава группы компаний «Зеленые листья» Виктор Марченко, который поставил своей целью развитие производства и внедрение инноваций в сельских районах Приморья. Лауреатами премии названы глава группы компаний «Суматори» Виталий Веркеенко, генеральный директор ОАО «Приморскуголь» Александр Заньков, руководитель ООО «ФарПост» Егор Николаев.





Как подчеркнул в своем выступлении первый заместитель главы Владивостока Алексей Литвинов, по итогам юбилейной Бизнес-Премии Приморского края город заявил о себе как самом развивающемся. Он вручил кубок победителя в номинации «Развивающийся бизнес» группе компаний «Аква-ресурсы». Она реализует сегодня новый проект «Сухой порт», который собрал большинство голосов 52 членов Экспертного совета конкурса.





Социальную миссию ежегодной премии для создания делового климата в регионе подчеркнул заместитель председателя Законодательного Собрания Приморского края Джамбулат Текиев. Победителем в номинации «Социально ответственный бизнес» стало ОАО «Приморнефтепродукт», а лауреатами - «Ростелеком – Дальний Восток», «Спецморнефтепорт «Козьмино» и «Владивостокский бизнес-центр», где и проходила церемония.

Подводя итоги Бизнес-Премии Приморского края бессменный исполнительный директор оргкомитета, генеральный директор Издательской компании «Золотой Рог» Елена Баркова заявила, что задачи, которые стали перед собой организаторы 10 лет назад – открытость бизнеса, улучшение делового климата в Приморье и повышение имиджа в глазах жителей края, – выполнены. Ежегодный конкурс стал публичной площадкой завершения делового сезона, которая объединила вокруг себя крупные предприятия и бизнес новой волны региона.

ZRPRESS.RU, Владивосток. Фото Владимира Кобзаря.