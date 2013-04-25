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В Приморье ГХК "Бор" активизировала работу на азиатский рынок

25 Апреля 2013, 11:23 | Приморье

ЗАО "Горно-химическая компания "Бор" ("ГХК "Бор", эксплуатирует единственной действующее борное месторождение в России) в I квартале 2013 года произвело 20,295 тыс. тонн борной кислоты. Произведенный объем полностью реализован.

Отметим, что предприятие начало работу с 16 февраля, после того как разобралось с долгами перед энергетиками. Ранее "Дальневосточная энергетическая компания" (ДЭК, входит в холдинг "РАО ЭС Востока") 17 декабря 2012 года приостановило подачу электроэнергии ГХК из-за долга свыше 30 млн рублей за потребленную электроэнергию. Энергетики ограничили поставки электричества до уровня аварийной брони, что привело к остановке производства продукции. На следующий день, после вмешательства администрации Приморского края, ограничение было полностью снято.

"На фоне общей стагнации рынка сбыта и, как следствие, невысоких цен на боропродукцию, предприятие прикладывает максимум усилий для того, чтобы поддерживать стабильность ключевых операционных показателей. Результатом этой работы стало увеличение доли рынка в Китае, отгрузка первых партий борной кислоты во Вьетнам и Индию. После длительного периода ожидания активизировался японский рынок, где мы также проводим масштабную работу. В планах компании на май стоит производство 9,8 тыс. тонн борной кислоты. Для этого уже закуплены все основные материалы, а на период праздников производственный цикл остановлен не будет", - прокомментировал итоги I квартала управляющий директор ЗАО "ГХК БОР" Владимир КОЗЬМИН.

В компании отмечают, что результатом стратегии активных продаж и увеличенияэффективности бизнеса стала своевременная выплата задолженности по налогам и сборам в размере более 46 млн рублей.

По данным компании, на сегодняшний день ЗАО в полном объеме выполнило обязательства по выплатам задолженности, в соответствии с установленнымграфиком ежемесячных платежей, согласованном с администрацией Приморского края в октябре 2012 года.

ЗАО "Горно-химическая компании Бор" образовано на базе Приморского горно-химического комбината. Сегодня ЗАО "ГХК Бор" занимает третье место в мире по производству борсодержащей продукции и является единственным в России производителем высококачественной продукции собственного минерального сырья, имеющего полный технологический цикл от добычи руды и ее обогащения до синтеза боропродуктов, таких как: борная кислота различных марок, борат кальция, борный ангидрид, датолитовый концентрат.

Контрольный пакет ЗАО "ГХК "Бор" в конце 2011 года выкупил у структур холдинга "Русская горнорудная компания" председатель совета директоров финансовой корпорации "Открытие" Борис МИНЦ вместе с партнерами.

Олег КЛИМЕНКО. ZRPRESS.RU, Владивосток.

 

 

 

Автор: Олег Клименко
Теги: ДЭК  производство  ГХК "Бор" 



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