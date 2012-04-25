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Пассажирские перевозки попали в центр внимания
Проблематика пассажирского транспорта, которая обсуждалась на дискуссионных площадках и в кулуарах состоявшегося в Москве «Пассажирского форума - 2012», была близка каждому: ежедневный стресс в общественном транспорте и пробки на дорогах, являющиеся «визитной карточкой» мегаполисов всего мира, стали характерны для многих областных и районных центров.
В центре внимания участников оказалось, прежде всего, развитие железнодорожного транспорта страны. Убыточность пригородных перевозок, снижение пассажиропотока на поездах дальнего следования, развитие высокоскоростного межрегионального сообщения, обновление парка подвижного состава, улучшение сервиса поездов и модернизация вокзалов – вот ключевые вопросы, рассмотренные в рамках форума.
Депрессивный пригород
Как заявил президент ОАО «РЖД» Владимир ЯКУНИН, наиболее проблемной сферой пассажирского железнодорожного комплекса России по-прежнему остаются пригородные перевозки. По его словам, проблема выпадающих доходов пригородных пассажирских компаний (ППК), возникающая в результате госрегулирования тарифов, сохраняется в большинстве регионов РФ.
- По итогам 2011 года, только в 25 субъектах федерации была достигнута безубыточность ППК. Это наиболее крупные регионы, где сосредоточено около 70% всего пригородного пассажирооборота страны, - заявил Владимир Якунин. – Потребность в государственных субсидиях на 2012 год по России составляет порядка 16 млрд рублей, при том, что федеральный бюджет уже субсидировал 25 млрд. Однако региональными бюджетами предусмотрено финансирование пригородных пассажирских компаний на сумму в 6,6 млрд рублей, т. е. лишь 40% от общей потребности компаний.
Такое положение делает этот рынок неинтересным для частных инвесторов и препятствует улучшению качества пригородного сообщения. Фактически, немногочисленные частные ППК развиваются сегодня только в ряде центральных регионов страны. Наиболее ярким примером, озвученным на форуме, является проект «РЭКС: Регион-экспресс», реализуемый ООО «Аэроэкспресс». Эти поезда, обладающие принципиально новым дизайном и повышенным комфортом, действуют сегодня только на одном маршруте в Московской области и полностью дублируют путь обычной электрички. Несмотря на втрое более высокую (экономически обоснованную) стоимость билета, «РЭКС» пользуется хорошим спросом.
Комментируя сложную ситуацию в регионах, генеральный директор ОАО «Центральная ППК» Михаил ХРОМОВ отметил, что в настоящее время в правительстве разрабатывается решение об отмене налоговых льгот для монополий – в частности, для ОАО «РЖД». Принятие данного решения позволит региональным бюджетам в совокупности получать сумму в размере 100-150 млрд. рублей ежегодно. По его словам, этого вполне достаточно для того, чтобы «по крайней мере, часть суммы направлять на развитие пригородного сообщения».
Более того, в 2011 году ОАО «РЖД» было принято решение о снижении ставок на услуги по использованию подвижного состава, оказываемые ППК, что позволило сэкономить перевозчикам около 9 млрд. рублей. Данное решение пролонгировано и на 2012 год. Тем не менее, скептики полагают, что для большинства регионов страны, особенно с низкой численностью и плотностью населения, пригородные пассажирские перевозки никогда не переступят через порог между «выживанием» и «развитием» и не вызовут интереса со стороны частных инвесторов.
Многие аналитики одной из главных проблем в организации пригородных перевозок называют также отсутствие «правил игры», или федерального закона, регламентирующего совокупность отношений в сфере пригородных перевозок. Принятие закона, считает Владимир Якунин, является одной из актуальных задач 2012 года, т.к. это позволит систематизировать государственный заказ субъектов РФ на пригородные перевозки, и порядок заключения договоров на транспортное обслуживание населения будет законодательно закреплен.
3D-эффект дальнего следования
Пассажирские перевозки на поездах дальнего следования также стали отдельной темой разговора на форуме. По словам Владимира Якунина, из-за госрегулирования железнодорожных тарифов ОАО «РЖД» ежегодно несет серьезные убытки, а компенсации от государства получает не в полном объеме. Масла в огонь подливает и то, что расходы авиационных перевозчиков сегодня частично субсидируются государством, в результате чего конкурентоспособность железных дорог дальнего сообщения серьезно снижается, т.к. на многих маршрутах цена билета на самолет уже не превышает цены билета на поезд. Далеко, долго и дорого – такой 3D-эффект вряд ли порадует пассажира.
- Мы бы с радостью приняли участие в программе субсидирования перевозок дальневосточников моложе 23 и старше 55 лет, в которой уже не первый год участвуют российские авиакомпании, но, к сожалению, пока не имеем такой возможности, - подчеркнул Владимир Якунин. – Нам говорят, что у нас сильно падают объемы перевозок на поездах дальнего следования. Но как они могут расти, если авиационному перевозчику компенсируются его расходы, и он может предложить пассажиру более доступный билет, а железнодорожникам – нет. Мы, со своей стороны, можем стремиться только к тому, чтобы поезда ходили быстрее, в них повышался сервис, и себестоимость наших перевозок снижалась.
Кстати, что касается снижения себестоимости, то одним из наиболее перспективных направлений работы ОАО «РЖД» в ближайшие годы станет внедрение двухэтажных вагонов, первые 50 экземпляров которых с 2013 года в качестве пилотного проекта начнут курсировать по маршруту Москва – Адлер. По оценкам разработчиков, двухэтажные электропоезда позволят на 120% увеличить пассажировместимость и на 15-20% снизить стоимость пассажироместа.
Если говорить о планах ОАО «РЖД» на 2012 год, то в рамках программы обновления пассажирских вагонов (в первую очередь, плацкартных) компания закупит их в количестве 355 штук. Всего в текущем году планируется приобрести около 450 вагонов моторвагонного состава, часть которых будет предназначена для организации обслуживания саммита АТЭС во Владивостоке. Все электропоезда будут обладать улучшенными характеристиками, такими как наличие систем видеонаблюдения и микроклимата, прислонно-сдвижными автоматическими дверями, герметизированными межвагонными проходами и т.д.
Скорость против плотности
В числе других приоритетных векторов развития российских железных дорог Владимир Якунин назвал реализацию проектов высокоскоростного железнодорожного движения. Аналоги знаменитого «Сапсана», преодолевающего сегодня путь Москва – Санкт-Петербург за четыре с лишним часа, должны появиться и между многими другими крупными региональными центрами. Основными точками роста здесь станут направления, связанные с перевозкой спортсменов и гостей во время предстоящей олимпиады в Сочи, чемпионата мира по футболу 2018 года, а также развитие высокоскоростного сообщения между регионами Сибири и Дальнего Востока.
- Что касается Дальнего Востока, то в соответствии с поручением председателя Правительства РФ этот регион находится в зоне нашего повышенного внимания. Здесь высокоскоростной железнодорожный участок должен быть создан между Хабаровском и Владивостоком, - подчеркнул Владимир Якунин. – Однако проблема в том, что плотность населения региона всегда определяет эффективность использования тех или иных видов транспорта. Поскольку плотность населения на Дальнем Востоке невелика, то данный проект носит не столько коммерческий, сколько социально-политический характер. Успех его реализации во многом зависит как от федеральных, так и от региональных властей.
В свете обозначенных в ходе форума проблем, президент ОАО «РЖД» отметил, что отрасль нуждается в долгосрочной и гарантированной государственной поддержке пассажирских перевозок. Особое значение должна иметь коррекция цен по конкуренту, т.е. с учётом степени активности и объема предложения авиационных и автобусных компаний в отдельных регионах.
Основой для реализации данных предложений, подчеркнул Владимир Якунин, должно стать принятие федерального закона «Об организации регулярного пассажирского железнодорожного сообщения в РФ», который уже более двух лет не может выйти из согласовательного процесса.
Глеб АЛЕНИШКО, «Золотой Рог».
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