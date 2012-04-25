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Кто доплатит за билеты в приморских электричках?
Убытки холдинга «РЖД» от пригородных перевозок в 2012 году ожидаются на уровне более чем 25 млрд рублей. Льготные билеты железнодорожники рассчитывают компенсировать выплатами от регионов. Однако, как сообщил начальник Центра по корпоративному управлению пригородным комплексом «РЖД» Максим ШНЕЙДЕР, не всеми регионами приняты решения, направленные на обеспечение транспортной доступности населения на 2012 год.
Приморский край - один из пяти регионов, кто до сих пор не заключил договоры на транспортное обслуживание пригородными электричками. Более того, в бюджете Приморского края полностью отсутствует статья расходов на компенсацию выпадающих доходов от перевозок пассажиров на 2012 год. Из 73 регионов, в которых осуществляется пригородное железнодорожное сообщение, только в девяти на сегодняшний день предусмотрена полная компенсация выпадающих доходов от перевозок пассажиров на 2012 год. Среди этих ответственных оказался Хабаровский край.
Впрочем, налоговые доходы от ДВЖД, которые по Хабаровскому краю самые «миллиардные», позволяют компенсировать пригородные электрички. А с властями Приморского края у железнодорожников вечные проблемы по софинансированию «Экспресс Приморья».
"Золотой Рог".
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