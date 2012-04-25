Приморье, Корея и Япония возобновили паромное сообщение

Паромное сообщение между портами Приморья, Кореи и Японии возобновилось 1 апреля после завершения ремонта парома Eastern Dream («Восточная мечта»). И туристические компании тут же предложили приморцам совершить путешествие в вишневые сады Японии, чтоб полюбоваться цветением сакуры. А в планах компании DBS Cruise Ferry – запустить еще один рейс.

Теперь судно отправляется из Владивостока только по средам, в перспективе количество рейсов увеличится. По словам генерального менеджера компании DBS Cruise Ferry господина Юн Сын ВОН, к концу нынешнего года компания планирует добавить еще один рейс. А в 2013 году в планах оператора - замена парома, поскольку с каждым годом интерес к путешествию по морскому пути возрастает.

Напомним, на линии между Приморьем, японской префектурой Тоттори и корейской провинцией Кангвон паром начал курсировать в июле 2009 года. В прошлом году на пароме из Владивостока в Корею и Японию отправились 11152 человек. Частыми пассажирами на судне были граждане России и Республики Корея (7431 и 3189 человек соответственно). Чуть меньше туристов было на маршрутной линии Донгхэ – Владивосток (10802 человек): 6931 русских и 3364 корейских пассажиров. Немногочисленны японские туристы, да и россияне направляющиеся в Японию, поэтому компания планирует уменьшить количество рейсов в Страну восходящего солнца и обратно.

Стоимость билетов останется на уровне прошлого года, правда, представители компании не исключают возможности снижения цен, если за пассажира придется побороться с авиаперевозчиками. Сейчас цена самого дешевого билета в Корею и обратно составляет $335. Однако в июне 2012 года заканчивается договор по субсидированию паромной линии между Японией, Южной Кореей и Россией, согласно которому три стороны помогали компенсировать убыточные рейсы паромной линии на период раскрутки.

Корейская сторона намерена продолжить работу – итоги последнего года, когда в полтора раза вырос поток пассажиров и в 3 раза – грузооборот, внушают оптимизм. Рассчитывает на рост числа туристов и грузов и японская сторона. Администрация префектуры Тоттори склоняется к решению продлить субсидирование еще на 1 год, сообщили в Центре содействия развитию бизнеса префектуры Тоттори, который работает во Владивостоке. В СМИ озвучен приблизительный размер необходимых субсидий на год в полумиллиона долларов.

Японская сторона рассчитывает на появление китайских грузов, однако по оценкам оператора парома - компании Storm Marine Holding, уже сегодня паром заполнен, существует даже очередь на отправку грузов. Однако и здесь ссылаются на сезонность спроса и нагрузки на корейском плече линии.

Кристина САМУТИНА, «Золотой Рог».