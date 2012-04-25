«Востокшинторг» показал, как эффективно можно вложить капитал в развитие автобизнеса

Группа компаний «Востокшинторг» сегодня известна любому приморцу на колесах. И не только. За 13 лет с момента создания ООО «Востокшинторг» объединило под брендом «Шинтоп» крупнейшую на Дальнем Востоке России розничную сеть по торговле авто-товарами и автошинами. Компания из Владивостока стала одним из лидеров продаж автошин и автотоваров в регионах Урала, Сибири и Дальнего Востока.

«Шинтоп» попал в номинацию «Развивающийся бизнес» по предложениям экспертов. Владивосток - город автомобильных дилеров, которые пережили шок в 2008 году после роста таможенных пошлин на иномарки. И «Востокшинторг», собственно говоря, показал, как эффективно можно вложить капитал в дальнейшее развитие автобизнеса.

Компания, начав работу с небольшого комиссионного автомагазина шин из Японии, уже через два года открыла сразу несколько торговых точек во Владивостоке, Уссурийске и Новосибирске. А дальнейшее развитие определяла логика бизнеса - вслед за наступлением японских автомобилей с востока на запад двигалась инфраструктура. В маркетах под торговой маркой «Шинтоп» был расширен ассортимент сопутствующих товаров - автомасла, автохимия, аккумуляторы. И за несколько лет «Шинтоп» вырос до большой федеральной сети, знакомой многим автолюбителям. Сегодня «Шинтоп» является лидером рынка автотоваров в Сибири и на Дальнем Востоке - это 700 сотрудников, 43 магазина и 24 города присутствия, 600 тысяч покупателей в год, 12 тысяч позиций ассортимента, 7 тысяч покупателей на сайте ежедневно. Под вывеской «ШИНТОП» покупатели обязательно найдут современный комфортный автомаркет, в котором всегда достаточный выбор шин, дисков и автотоваров. И кроме того, могут получить комплекс сервисных услуг - в «Востокшинторге» всегда ценят свое время и потому берегут минуты своего клиента.

Помимо торгово-розничного направления, «Шинтоп» имеет и свою производственную линию - в Уссурийске создан завод по восстановлению шин. А в Новосибирске компания установила профессиональный фабричный станок - «шиповальный робот» от компании A-TekniikkaOy (Финляндия), в основном используемый производителями шин. Это серьезное оборудование не имеет аналогов в конкурентных торговых сетях. Так компания шла от торговли - к специализированному циклу автосервисных услуг. К 2016 году сеть автомаркетов «Шинтоп» намерена открыть еще более 50 торгово-сервисных центров по России, увеличив их число до 100.

Успех сети «Шинтоп» - это ежедневная работа команды профессионалов, энергичных и смелых, опирающихся на прагматизм и здравый смысл в решениях, строящих отношения с клиентом на доверии и уважении. С 2004 года «Шинтоп» одерживает победы в конкурсах «Торговая марка года» и «Бренд года», является обладателем диплома «Привлекательный работодатель» по версии сайта superjob.ru. В 2011 году президент компании Дмитрий ЦАРЁВ стал лауреатом номинации «Менеджер года» в Приморском крае.

- Философия компании и каждого ее сотрудника проста и основана на нескольких принципах: ставить цели, заниматься любимым делом, не бояться быть первым и постоянно учиться, - говорит президент группы компаний «Востокшинторг» Дмитрий Царёв. - Следуя этим принципам, мы и растем. 2011 год выдался для нас довольно удачным: продажи по сравнению с предыдущим годом выросли на 21%, а количестве оказанных услуг сервиса - на 15,5%. Темп нового тысячелетия диктует бизнесу жесткие требования, и мы стараемся отвечать им - быстро, эффективно и на конкурентном уровне обновляем концепцию развития компании, делаем ставку на стратегические направления бизнеса.

Сергей КУЗЬМИН, "Золотой Рог".