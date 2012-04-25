Финалист Приморской Бизнес-Премии завод «Океан» удвоил объемы производства

В 2011 году завод «Океан» сделал мощный рывок вперед: объемы производства выросли на 97,5%, объемы продаж - на 86,5%, прибыль увеличилась в три раза по сравнению с 2010 годом. Надо признать: в России предприятия, которые могут себе позволить развиваться такими темпами, сегодня - большая редкость, особенно в сфере производства бытовой и компьютерной техники.

Более 150 тыс. единиц продукции под известными марками «ОКЕАН», DAEWOO и V-LAZER сошли с конвейера предприятия в прошлом году: это современные холодильники, телевизоры, стиральные машины и компьютеры. Если говорить о структуре производства, здесь по-прежнему лидируют холодильники - они обеспечивают порядка 80% от общего объема производства и продаж выпускаемой техники. Линейка холодильников насчитывает порядка 35 моделей и постоянно обновляется. В 2011 году модель «ОКЕАН-4» получила высшую оценку Международного конкурса «Лучшие товары и услуги Евразии - ГЕММА».

В конце прошлого года на предприятии начался монтаж новой, полностью автоматизированной, заправочной станции, а завершился уже в марте текущего года. В ближайшее время ожидается переход на новое высокотехнологичное сырье для заправки холодильников - изобутан, которое позволяет сократить затраты на производство, уменьшить потребление электроэнергии и перевести холодильники «Океан» в более высокий класс.

Второе по значимости направление производства - телевизоры (17 моделей). В 2011 году завод вывел на рынок новинку - плоские телевизоры с LED-подсветкой, которые являются новейшей технологической разработкой. Светодиодная подсветка обеспечивает целый ряд преимуществ. Во-первых, это высокая контрастность изображения, не уступающая контрастности плазменных телевизоров; во-вторых, экономичность в плане энергопотребления (новые модели потребляют в два раза меньше электроэнергии, чем LCD-телевизоры); в-третьих, более продолжительный срок эксплуатации. Кроме того, телевизоры с LED-подсветкой - это современный дизайн и тонкий корпус (2-4 см, в зависимости от модели), сенсорное управление, высокоскоростной USB-порт и встроенный медиаплеер.

В прошлом же году на заводе стартовала сборка ноутбуков под маркой V-LAZER. На данный момент линейка представлена 8 моделями - все они оснащены экраном 15,6 дюймов, приводом DVD-RW, беспроводным модулем, веб-камерой, лицензионной операционной системой Windows 7, необходимым для работы набором программного обеспечения. Важно отметить, что завод «Океан» имеет партнерское соглашение с представительством Intel (производителем процессоров для компьютеров и ноутбуков) и является официальным партнером компании Microsoft.

Предприятие использует в производстве бытовой и компьютерной техники только качественные комплектующие, которые закупаются в Республике Корея и КНР (сборочные единицы из стекла и пластмассы для линейки холодильников производятся на месте - в цехе полимерных изделий завода «Океан»). В результате качество выпускаемой техники не уступает импортным аналогам, а себестоимость производства получается ниже, что благоприятно сказывается на цене продукции.

На предприятии действует трехуровневая система контроля качества. Эту систему по достоинству оценили эксперты: во второй декаде апреля завод «Океан» успешно прошел процедуру сертификации на соответствие системы менеджмента качества (СМК) требованиям международных стандартов ИСО 9001-2008 применительно к производству холодильников. И это не первое признание высокого качества продукции завода: в 2009 году производственный процесс был сертифицирован по стандартам ИСО 9001-2001.

Область сертификации включает в себя практически все направления деятельности предприятия: непосредственно производство холодильников и их комплектующих, процессы управления технологическим и измерительным оборудованием, производственной средой, документацией, персоналом и пр. Действующая СМК позволяет оптимизировать процесс передачи фирменных технологий внутри компании.

Сертификат ИСО 9001-2008 служит гарантией высокой степени ответственности предприятия перед потребителем и деловыми партнерами, и, разумеется, дает важные преимущества перед конкурентами. Добавим, что в прошлом году бухгалтерия предприятия прошла обучение с целью приближения к стандартам международной финансовой отчетности.

Все это позволяет говорить о том, что в Уссурийске работает успешное предприятие, которое не только обеспечивает население качественной техникой по доступным ценам, но выражает готовность играть по правилам, принятым сегодня во всём цивилизованном мире. В 2011 году налоговые отчисления завода «Океан» выросли на 5,7 млн рублей по сравнению с 2010 годом.

В планах предприятия - дальнейшее расширение производства, запуск новых линий, увеличение ассортимента выпускаемой продукции, замена оборудования на более современное и высокотехнологичное, освоение новых рынков сбыта. А это дает надежду, что завод «Океан» становится финалистом Краевой Бизнес-Премии не в последний раз.

Елена ВОЛКОВА, «Золотой Рог».