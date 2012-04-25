Финалист Приморской Бизнес-Премии. «РН-Находканефтепродукт»: на благо людей и города

«Роснефть-Находканефтепродукт» переживает сегодня серьезную модернизацию, не останавливая производство. Причем вкладывая огромные средства в реконструкцию - только в 2011 году на эти цели было потрачено около 1 млрд рублей, - не забывает ни о людях, которые на нем работают, ни о городе, на территории которого ведет свою деятельность вот уже 45 лет. Это не могло остаться незамеченным экспертами краевой Бизнес-Премии, выдвинувшими предприятие в четверку финалистов номинации «Социально ответственный бизнес».

Хорошо помню свои впечатления от первого знакомства с ним: я ехала на нефтетерминал, а попала… в санаторно-курортную зону: аккуратные газоны, белоснежные бордюры, многоцветье клумб (видели бы вы розарий в районе нефтепирса), удобные скамейки, журчащие фонтаны, чистейшие дорожки (на моих глазах дорожную пыль собирала специальная машина-пылесос). Как оказалось, «РН-Находканефтепродукт» выделяет на благоустройство территории приличные средства, а сотрудники с удовольствием поддерживают порядок, к тому же, дважды в год здесь проходят субботники, на которые охотно откликается не только персонал, но и подрядчики, которые сегодня активно задействованы в реконструкции. А еще в прошлом году здесь была заложена березовая аллея - подарок первых выпускников Роснефть-класса.

Впервые открытые в Приморье в 2009 году по единой программе «Роснефти» при непосредственном участии «РН-Находканефтепродукт» специализированные РН-классы на базе находкинской школы №9 - проект уникальный, нужный не только предприятию, безусловно заинтересованному в подготовке профессиональных кадров ещё со школьной скамьи, но и подрастающему поколению Находки. В результате строгого отбора наиболее способные и целеустремленные старшеклассники получают возможность более глубоко изучать химию, физику, математику в хорошо оснащенных современных классах, развивать свой внутренний потенциал, в т.ч. участвуя в творческой и спортивной жизни предприятия. А выбрав профильный вуз, могут рассчитывать на всестороннюю поддержку от уже ставшего родным нефтетерминала, включая трудоустройство.

И, если говорить о карьерных возможностях на предприятии, то практически все, кто занимает сегодня ключевые должности, выросли из недр компании. Здесь действует четкая установка: при открытии любой вакансии рассматривается сначала внутренний кадровый резерв, и только если нужного специалиста нет в наличии - он приглашается со стороны.

Поэтому молодые специалисты идут работать в «РН-Находканефтепродукт» с удовольствием. Тем более что репутация работодателя у предприятия хорошая, люди трудятся здесь целыми династиями. Текучки кадров практически нет. Здоровый микроклимат, дружный коллектив, возможность карьерного роста, социальная защищенность - все это делает находкинский нефтетерминал очень популярным с точки зрения трудоустройства у горожан.

Прописанные в коллективном договоре условия выполняются полностью. Предоставление ежеквартальной материальной помощи работникам, имеющим большие семьи и средний заработок ниже четырех прожиточных минимумов, бесплатные детские путевки в оздоровительные лагеря, оплата профильного обучения в вузе, выделение средств на дорогостоящее лечение сотрудников, в т.ч. пенсионеров, льготные ссуды на приобретение жилья (причем, лучшим работникам остатки долга нередко «прощаются»: по итогам 2011 года, например, было «списано» 1,7 млн рублей)… - и это только начало перечня социального пакета.

Отдельного внимания заслуживает забота о ветеранах. Она выражается не только в единовременных выплатах участникам ВОВ или ветеранам труда. Люди, которые покинули предприятие, выйдя на пенсию, продолжают оставаться ее частью. Сотрудничество руководства «РН-Находканефтепродукт» с Советом ветеранов подразумевает активную работу по всем «фронтам»: и организацию экскурсий по родному предприятию (результаты реконструкции - отличный повод), и неформальные праздничные банкеты в честь профессиональных и корпоративных праздников или Дня пожилого человека, и предоставление бесплатной юридической поддержки, при необходимости, и получение квалифицированной помощи в медицинском пункте «РН-Находканефтепродукт». Это не просто кабинет, а полноценная мини-клиника, где ведут прием приглашенные специалисты, в т. ч. узкопрофильные, и совсем недавно пополнившаяся новым аппаратом УЗИ для выявления заболеваний на ранней стадии. К слову, когда во время последних выборов предприятие обустроило закрепленный за ней избирательный участок, то, помимо буфета, организовала еще и медицинский прием жителей микрорайона, пришедших проголосовать: медики работали с утра до позднего вечера, приняв около 200 горожан, в основном пожилых.

Надо сказать, что здоровью персонала на предприятии уделяется повышенное внимание, благодаря чему за последние несколько лет у сотрудников не было выявлено ни одного профессионального заболевания. Более того, за последний год сделан большой рывок в сторону развития спорта и пропаганды здорового образа жизни - для этого создан специальный совет, а объем средств, направленных на это направление, составил около 2 млн рублей. Внутрицеховые соревнования по различным видам спорта проходят с завидной регулярностью (есть даже две женских команды по мини-футболу). А недавно нефтетерминал инициировал проведение городских матчей по мини-футболу, под эгидой своего 45-летия, благодаря чему заряд позитивной спортивной энергии получили не только его работники, но и горожане.

Все это говорит о том, что взаимоотношения с городом, на территории которого предприятие работает с 1967 года, не ограничиваются просто налоговыми отчислениями или предоставлением более 600 рабочих мест находкинцам, что во многом решает проблему занятости. Они гораздо прочнее и глубже.

- У каждого предприятия есть возможности. Для того чтобы сделать что-то полезное для своего города, важно захотеть, - уверен генеральный директор «РН-Находканефтепродукт» Иван БАРЫШЕВ. - Пусть мы не можем сегодня обогреть своими силами всех находкинцев, но стараемся согреть теплом - и в прямом, и в переносном смысле - своих ветеранов и действующих сотрудников. Не в состоянии решить проблему обеспеченности жильем горожанами в целом - зато помогаем приобрести квартиры своим работникам, и т.д. И если каждое предприятие адресно будет помогать своим, то социальная напряженность территорий если не исчезнет окончательно, то серьезно ослабнет.

Татьяна СУШЕНЦОВА, «Золотой Рог».