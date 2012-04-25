Финалист Приморской краевой Бизнес-Премии: Социально-ответственный «Подряд»

ООО «Подряд» по итогам голосования в первом туре вышло в финал VIII Бизнес-премии Приморского края в номинации «Социально-ответственный бизнес». Известная компания, предоставляющая услуги кабельного телевидения, завоевала признание земляков своей продолжительной и целенаправленной работой.

«В наше время невозможно представить жизнь без телевидения. Как говорится, «лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать». Возможность увидеть все своими глазами и предоставляет телевидение. Так что несмотря на растущую популярность Интернета, телевидение не сдает своих позиций. Практика показала, что даже самые ярые противники телевидения, став абонентами «Подряда», уже через месяц меняют свои взгляды и признают, что кабельное ТВ - это то, что им необходимо, чего им не хватало. И без чего они уже не могут представить свою жизнь», - говорит основатель ООО «Подряд» Анатолий КОЗИЦКИЙ.

По его словам, компания «Подряд» никогда не стремилась к имиджу медиагиганта.

- У нас работают обычные люди, их волнуют точно такие же проблемы, что и каждого жителя нашего города. Поэтому «Подряд» всегда был народной и социально ориентированной компанией. Кабельное телевидение - услуга массовая, социально значимая, всеобъемлющая. И с первого дня компания стремилась сделать свои услуги максимально доступными для всех слоев населения, даже самых социально незащищенных, - объясняет «корни» социальных инициатив компании Анатолий Козицкий.

Стоит отметить, что «Подряд» - одна из немногих на рынке коммерческая компания, оказывающая услуги по льготным тарифам.

Самым ярким и востребованным социальным проектом стала акция «От всей души». Пенсионеры, инвалиды и многодетные семьи подключаются к кабельному телевидению абсолютно бесплатно. Акция, стартовавшая в феврале прошлого года, объявлена бессрочной. Кроме того, для этих категорий абонентов установлена льготная абонентская плата. Она почти вдвое ниже, чем плата на стандартном тарифном плане - 210 и 120 рублей в месяц соответственно. Особое почтение к ветеранам Великой Отечественной войны. Они полностью освобождены от абонентской платы.

В компании понимают, что телевизор для пожилых и не очень обеспеченных людей - основной вид отдыха и главный источник информации. Поэтому акция нашла отклик в сердцах абонентов. Людям приятно, что о них позаботились, уделили внимание, помогли почувствовать себя нужными.

«Подряд» идет в ногу со временем, даже порой опережая его. Он одним из первых стал развивать цифровое телевидение. Причем и эту услугу компания делает максимально доступной. С 1 мая 2012 года вводится специальный тариф на цифровое ТВ для льготных категорий телезрителей. Абонентская плата будет такая же, как на льготном аналоговом тарифном плане. Таким образом, абоненты-льготники смогут смотреть 80 цифровых каналов бесплатно.

В компании убеждены, что телевидение органично дополняет Интернет, качественный и доступный выход к которому должен быть в каждом доме. Ведь он дает людям дополнительные возможности. Например, во Всемирной сети можно найти более подробную информацию о том, что увидел по ТВ. Благодаря Интернету можно практически бесплатно пообщаться по скайпу с родными в другом городе, найти своих старых школьных друзей или завести новых по своим интересам в различных социальных сетях. Поэтому с 1 мая 2012 года компания предоставит еще одну услугу - социальный Интернет. Специально для пользователей старшего возраста вводится льготный тарифный план.

Стоит отметить, что в последнее время многие интернет-провайдеры отмечают прирост аудитории старшей возрастной группы. Причем если в развитых странах самым ценным специалистом считается работник в возрасте 40-45 лет, то у нас в стране найти хорошую работу после 35, а тем более 40 лет, становится проблемой. То есть люди, накопившие богатый опыт, имеющие отличные знания и другие ценные качества, оказываются «за бортом» производства. Но нужно идти в ногу со временем, развиваться, совершенствоваться, изучать новые технологии, чтобы быть конкурентоспособным специалистом. И в этом огромную помощь способен оказать Интернет. ООО «Подряд» делает его доступным.

Социальный Интернет будет подключаться бесплатно и иметь минимальную абонентскую плату в 250 рублей, обещает компания «Подряд».

Еще один важный социально значимый проект компании для горожан - «Безопасный дворик». Он направлен на обеспечение комфортной, и главное, безопасной жизни, чтобы спокойно можно было гулять по городу поздними вечерами, детей без опаски отпускать на улицу, а машину оставлять без риска ее лишиться. Компания «Подряд» по собственной инициативе решила внести свой посильный вклад в решение этой глобальной задачи и начала проект «Безопасный дворик».

- Во дворах жилых домов устанавливается система видеонаблюдения, благодаря которой каждый житель может по своему телевизору в любой момент посмотреть, что происходит в его дворе, - объясняет суть программы Анатолий Козицкий. - В тех дворах, где ведется видеонаблюдение, уличная преступность падает более чем на 50%. Для абонентов компании «Подряд» услуга «Безопасный дворик» - совершенно бесплатна.

Отрадно, что безопасных двориков становится все больше. Проект стартовал менее года назад и активно набирает обороты. В компанию регулярно обращаются жильцы разных районов с просьбой подключить и их двор к этой бесплатной услуге. Компания принимает заявки. Но работа сложна и требует больших усилий. Например, для оснащения одного дома системой видеонаблюдения требуется целый месяц.

Впрочем, ООО «Подряд» не ограничивается, так сказать, профильными акциями и действует на самых разных направлениях. Например, можно отметить акцию «Сигаретка за конфетку», когда школьникам меняли сигареты на конфеты. Стоит вспомнить бесплатную раздачу семян пенсионерам-дачникам, которая проводится второй год подряд.

ООО «Подряд» принимает активное участие в озеленении города, чтобы сделать его краше. Например, в день общегородского субботника, 21 апреля, компания подарила управляющим компаниям и ТСЖ саженцы кустов форзиции, шиповника и других растений.

- Мы делаем все, чтобы соответствовать нашему фирменному девизу «Подряд» - в каждый дом», чтобы кабельное телевидение и Интернет были в каждой квартире, а наша компания, действительно, стала народной, - говорит Анатолий Козицкий.

Люди давно это почувствовали. «Подряд» на деле стремится сделать свои услуги максимально доступными и строит свои отношения с потребителями на принципах социально-ответственного бизнеса, решает актуальные для общества проблемы.

- Все нынешние инициативы мы обязательно продолжим. Более того, готовим новые предложения. Мы постоянно изучаем пожелания наших абонентов и на их основе разрабатываем новые идеи оказания помощи, - заверяет Анатолий Козицкий.

Олег КОСТИН, "Золотой Рог".