Идентификация сувенира

Что скорее захотят увезти с собой на память о Владивостоке и Приморье иностранные и иногородние деловые партнеры приморских компаний и гости предстоящего саммита - китайские китчевые поделки или достойную и оригинальную сувенирную продукцию, транслирующую уникальность и самобытность Дальневосточного региона?

С основателями владивостокской компании «Идеографика» Сергеем БОБОШКО и Андреем ЖОЛОБОВЫМ мы познакомились год назад, на финальной церемонии Бизнес-Премии «Компания года/Менеджер года Приморского края». Именно они разработали и вот уже семь лет подряд совершенствуют призы этого знакового для краевого бизнеса мероприятия. За сухим технологичным описанием - «основание из нержавеющей стали, куб из полированного чароита, серебряная накладка с золоченым логотипом» - колоссальная, не прекращающаяся работа. Ежегодно что-то видоизменяется и оптимизируется - конструкция, вес, размер, технологии исполнения... Так, два года назад на серебряной накладке приза появился масштабный ювелирно исполненный рельеф Приморского края, в прошлом году - уменьшенные, а оттого еще более необычные копии призов для номинантов мероприятия, а в этом году к ним присоединятся еще и памятные значки для участников церемонии.

Впрочем, по признанию авторов, самое сложное происходило семь лет назад, когда надо было материализовать идею, озвученную учредителями конкурса. «Нас мучили два вопроса: что предложить людям, у которых и так есть всё, не вводя организаторов в крайние расходы, и как при этом сделать приз самоценным? - вспоминает Сергей Бобошко. - Поиск не прекращался даже после того, как заказчики призы одобрили. Хорошим решением оказалось применение чароита, хотя и серьёзно усложнило некоторые технологические задачи! Нас подкупило то, что этот один из самых красивых и редких российских камней уникален в масштабах планеты».

Однако призы для «Бизнес-Премии» - это, скорее, исключение. Основная деятельность «Идеографики» - проектирование и изготовление металлических нагрудных знаков, медалей и других штампованных изделий. При этом компания не просто виртуозно эксплуатирует оригинальные технические решения и дизайнерские находки, но работает по ювелирным производственным нормам. А поскольку все заказы выполняются силами компании или под непосредственным её контролем прямо во Владивостоке, то ее клиенты, во-первых, не сталкиваются с характерными для большинства рекламных и посреднических фирм проблемами международной логистики, таможенными тонкостями, языковыми и культурными барьерами, а во-вторых, имеют редкую для этого бизнеса возможность отслеживать все стадии выполнения заказов, сроки исполнения которых по названным причинам существенно короче среднеотраслевых.

Несмотря на то, что команда работает на рынке края уже 11-й год, для ее участников - инженеров и преподавателей университета - эта деятельность по-прежнему в значительной степени носит характер хобби. «Это позволяет не погрязнуть в бумажной волоките, дает огромную внутреннюю свободу и удерживает от соблазна поставить творчество на поток. Принимаем лишь те заказы, что кажутся нам интересными, и беремся исключительно за то, что вдохновляет. Но зато уж тогда и результат гарантируем. В работе мы маньяки», - смеется Сергей Бобошко.

Эти креативные «маньяки» любят похулиганить. Недавно, например, взяли и выпустили нагрудный знак «ПОМОГАЙ» - в классическом геральдическом стиле, но с оригинальными символами - баулами - отличительным знаком приграничной торговли. Местной реалии, так сказать. Даже сами для себя еще не определили сферу его применения, но очередь из жаждущих получить в коллекцию уникальный значок образовалась мгновенно. Следующим объектом, похоже, станет художественное изображение распиленного пополам автомобиля с правым рулём.

Впрочем, за юмором скрывается высокий профессионализм. Многолетняя работа и образование в области автоматизации производственных систем позволяют быть в курсе всех новинок мировой индустрии, которые сразу находят воплощение в работе над художественными произведениями и сувенирами. Сегодня, например, «Идеографика» активно применяет «твердотельное» компьютерное моделирование изделий - это самая передовая технология, позволяющая получить качественное фотореалистическое изображение изделия и без проволочек начать изготавливать предметы сложного устройства. Она выгодна и исполнителю, поскольку позволяет с филигранной точностью приблизиться к форме задуманного объекта, и заказчику, т.к. снижает стоимость услуг и сроки исполнения работы. К слову, клиентская база компании представительна: отделения федеральных компаний, краевые и муниципальные органы власти, общественные и коммерческие организации, учреждения образования, культуры и медицины, исторические, культурные и спортивные общества, военные подразделения и даже спецслужбы.

А еще «хулиганам» из «Идеографики» не чужды очень серьезные, философски осмысленные проекты. Так, один из запущенных недавно - «Следы времени» - начинался не по заказу, а по движению души, и посвящен Дальнему Востоку.

«Работа с местными образами, региональной символикой всегда была нам особенно интересна, — поясняют авторы. — И проект «Следы времени» начинался с попытки территориальной, культурной и исторической самоидентификации, но со временем становился все более востребован коммерчески. На данный момент выпущено несколько серий значков в этом формате и однотипных бирок и брелоков, посвященных местным историческим событиям и общественно значимым явлениям — от укрепления обороны Владивостокской крепости до кинофестиваля «Меридианы Тихого». Конечно, мы постарались обеспечить знакам «Следов времени» долгую жизнь: в конструкции применены нержавеющая сталь, качественные и надёжные крепления и другие технические решения, до последнего времени редко встречавшиеся или вовсе неведомые в России. Готовые образы — «вузы Владивостока», «города Приморья», «гербы и флаги», «памятные даты и праздники» — идеально подошли для ненавязчивой, но очень эффективной «долгоиграющей» рекламы в виде чеканки текста заказчика или корпоративной символики на реверсе коллекционных знаков».

Проект оптимистично не предусматривает завершения истории, он открыт: на его нержавеющие страницы попадут все заслуживающие внимания события, явления или персоналии.

Во всём этом есть только одна странность: в то время как изделия с клеймом компании «Идеографика» уверенно начинают отличать искусствоведы и коллекционеры Москвы и Санкт-Петербурга, некоторые граждане по привычке самоуничижения упорно настаивают на том, что «всё сделано в Китае, Тайване, Корее, в крайнем случае - в Москве», - как говорится, нет пророка в своём отечестве! Поэтому сегодня учредители «Идеографики» стараются более активно продвигать своё творчество.

«Когда несколько лет назад выбиралось название для компании, одним из вариантов был «Дальневосточный монетный двор», - вспоминает Сергей Бобошко. - Согласитесь, претенциозно! Но от него отказались вовсе не из-за скромности. Просто старые монетные дворы агрессивно и ревностно оберегают даже просто само слово. По сути же одна историческая и культурная миссия».

Недавно компания «нехотя» (бюрократия!) открыла несколько точек продаж, где можно ознакомиться с образцами коллекционных знаков. Пока они есть только во Владивостоке. Жители же региона могут увидеть продукцию, получить представление о технологии или даже сделать заказ на сайте компании - www.ideografika.ru.

К слову, в преддверии саммита АТЭС проект «Следы времени» поможет решить проблему хронического отсутствия оригинальных сувениров «со смыслом». А пока наиболее сообразительные и подвижные корпоративные клиенты, не дожидаясь глобальных событий, уже спешат обогатить образ своей компании региональной идентичностью Приморья и российского Дальнего Востока. Лучшее вложение в корпоративный PR, не так ли?