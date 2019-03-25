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В Приморье нашли способ снизить стоимость квадратного метра жилья

25 Марта 2019, 14:38 | Приморье
Приморский край отстает от целевых показателей Минстроя России в 3-4 раза

Практику арендного жилья намерены применить в Приморском крае. Об этом заявил губернатор Приморья Олег Кожемяко на заседании Совета при заместителе Председателя Правительства России – полномочном представителе Президента РФ в ДФО Юрии Трутневе.

Юрий Трутнев подчеркнул, что долгие процедуры получения экспертизы и разрешения на строительство существенно сказываются на темпах строительства на Дальнем Востоке, сообщили журналу "Дальневосточный капитал" в администрации Приморского края.

«Эти процедуры будут максимально оптимизированы. Мы оставим только те требования, которые связаны с обеспечением безопасности граждан с учетом прав третьих лиц. Эту работу мы постараемся провести в течение месяца», – обозначил полпред.

Олег Кожемяко отметил, что сейчас Приморский край отстает от целевых показателей Минстроя России в 3-4 раза.

«В 2018 году в Приморском крае введено 534 тысячи квадратных метров жилья при нормативе 1,6 миллионов квадратных метров в год», – добавил Губернатор.

Чтобы сделать жилье доступным для всех приморцев, власти планируют применить практику реализации арендного жилья. Первым новый механизм протестирует Большой Камень.

«Это возможность получить жилье в аренду в два раза меньше рыночной стоимости, а через полгода перевести в ипотеку», – подчеркнул глава Приморья.  

Кроме того, на Совете предложена система, которая упростит  предоставление земельных участков через территории опережающего развития, а также вовлечение в оборот земель ДОМ.РФ и Минобороны России.

«Это позволит увеличить темпы строительства на 200 тысяч квадратных метров ежегодно и снизить стоимость квадратного метра жилья», – заявил Олег Кожемяко.

Журнал "Дальневосточный капитал"

 
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Теги: строительство  кожемяко 



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