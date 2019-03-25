www.zrpress.ru
Курсы валют ( )
USD: 64.5 р. 100 JPY: 58.6 р.
EUR: 72.92 р. 10 CNY: 96.1 р.
Индексы ( )

|

Актуальные темы

Finam

Новости finance.comon.ru

LentaInformNews

Бизнес
Экология
Распечатать

Во Владивостоке откроют вторую сортировочную линию бытовых отходов

25 Марта 2019, 13:40 | Приморье

На мероприятия по утилизации и переработке мусора во Владивостоке будет направлено 85 миллионов рублей

Вторую сортировочную линию, которая позволит отбирать полезные фракции, запустят на полигоне в районе улицы Холмистая во Владивостоке в конце апреля этого года, сообщили газете "Золотой Рог" в администрации Приморского края.

Как сообщили в краевом департаменте по ЖКХ и топливным ресурсам, после закрытия мусоросжигательного завода, во Владивостоке, который утилизировал до 30% городских бытовых отходов, возросла нагрузка на полигон в бухте Десантная.

«Тогда пришлось готовить временную площадку по складированию отходов. В январе 2019 года восстановили первую линию по сортировке отходов, запустили компакторы для спрессовывания отходов в 10 раз, что позволило сократить нагрузку на временную карту полигона», – пояснили в ведомстве.

По словам специалистов, сейчас проект рекультивации карты № 2 полигона уже прошел экологическую экспертизу и в этом году планируется начать и саму рекультивацию, и строительство карты №3, а также модернизировать очистные сооружения – средство это заложены в бюджете края.

Всего по решению Губернатора Приморья Олега Кожемяко из бюджета Приморья на мероприятия по утилизации и переработке мусора во Владивостоке будет направлено 85 миллионов рублей.

«Сейчас, чтобы не допустить отклонений в работе комплекса, заканчивается расширение временной площадки складирования отходов, на улице Холмистая полным ходом идет восстановление второй сортировочной линии, которая позволит из всех поступающих от Владивостока отходов выбирать полезные фракции – картон, стекло, бумага, ПЭТ-бутылки, пластик», – рассказал представитель Спецзавода Сергей Лазарев.

Как отметила директор департамента по ЖКХ и топливным ресурсам Приморского края Елена Пархоменко, в конце февраля утверждена новая схема территориальная схема по обращению с твердыми коммунальными отходами. Это позволит в ближайшее время объявить конкурс по выборам нового регионального оператора, который займется организацией системы сбора и утилизации бытового мусора в регионе.

«Одной из главных причин того, что пришлось корректировать терсхему, было то, что согласно этому документу, мусор в отдельных районах пришлось бы возить на переработку за сотни километров. Это бы отразилось и на стоимости услуги, и на качестве», – уточнила руководитель ведомства.

На отдаленных территориях края построят 12 мобильных комплексов по переработке коммунальных отходов. Их установят там, где до ближайшего полигона транспортное плечо составляет 80 и более километров.

Всего, по словам Елены Пархоменко, в 2019 году запланировано почти 40 миллионов рублей из краевого бюджета на проектирование мусоросортировочных станций, еще почти 13 миллионов рублей направят на оснащение весовым контролем муниципальных полигонов бытовых отходов. В перспективе планируется приобретение комплексов обеззараживания.

Кроме этого, в текущем году начнется проектирование полигона в Лучегорске, а вот строительство Экотехнопарка в ТОР «Надеждинская» по глубокой переработке отсортированных отходов уже идет полным ходом.

Фото – Александр Сафронов (Администрация Приморского края)

Газета "Золотой Рог", Владивосток.

Автор:
Теги: бытовые отходы  экология 



Новости тематики




Новости раздела








Комментарии

  • Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
  • Запрещается:
    1. Нецензурная брань.
    2. Личные оскорбления в любом виде.
    3. Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
    4. Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
    5. Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
    6. Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
    7. Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
    8. Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
    9. Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
    10. Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.

 

Авторизация:


Анонимно
Авторизовано
E-mail:
Пароль:

Популярно

Loading...

MarketGidNews

© ООО «Издательская компания «Золотой Рог», 1996—2011 гг.

Свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-8116 от 24.07.2003 г. Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.

Об использовании материалов сайта

Учредитель и издатель: ООО «Издательская компания «Золотой Рог»

Адрес
690106 Владивосток, пр-т «Красного знамени», 10
Главный редактор А.Н.Пушкарёв

Контакты
Тел./факс: (4232) 45-04-85, 45-03-94
E-mail: priem@zrpress.ru

Отдел рекламы
Тел./факс: (4232) 45-87-22, 45-92-22
E-mail: ads@zrpress.ru