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Во Владивостоке откроют вторую сортировочную линию бытовых отходов
На мероприятия по утилизации и переработке мусора во Владивостоке будет направлено 85 миллионов рублей
Вторую сортировочную линию, которая позволит отбирать полезные фракции, запустят на полигоне в районе улицы Холмистая во Владивостоке в конце апреля этого года, сообщили газете "Золотой Рог" в администрации Приморского края.
Как сообщили в краевом департаменте по ЖКХ и топливным ресурсам, после закрытия мусоросжигательного завода, во Владивостоке, который утилизировал до 30% городских бытовых отходов, возросла нагрузка на полигон в бухте Десантная.
«Тогда пришлось готовить временную площадку по складированию отходов. В январе 2019 года восстановили первую линию по сортировке отходов, запустили компакторы для спрессовывания отходов в 10 раз, что позволило сократить нагрузку на временную карту полигона», – пояснили в ведомстве.
По словам специалистов, сейчас проект рекультивации карты № 2 полигона уже прошел экологическую экспертизу и в этом году планируется начать и саму рекультивацию, и строительство карты №3, а также модернизировать очистные сооружения – средство это заложены в бюджете края.
Всего по решению Губернатора Приморья Олега Кожемяко из бюджета Приморья на мероприятия по утилизации и переработке мусора во Владивостоке будет направлено 85 миллионов рублей.
«Сейчас, чтобы не допустить отклонений в работе комплекса, заканчивается расширение временной площадки складирования отходов, на улице Холмистая полным ходом идет восстановление второй сортировочной линии, которая позволит из всех поступающих от Владивостока отходов выбирать полезные фракции – картон, стекло, бумага, ПЭТ-бутылки, пластик», – рассказал представитель Спецзавода Сергей Лазарев.
Как отметила директор департамента по ЖКХ и топливным ресурсам Приморского края Елена Пархоменко, в конце февраля утверждена новая схема территориальная схема по обращению с твердыми коммунальными отходами. Это позволит в ближайшее время объявить конкурс по выборам нового регионального оператора, который займется организацией системы сбора и утилизации бытового мусора в регионе.
«Одной из главных причин того, что пришлось корректировать терсхему, было то, что согласно этому документу, мусор в отдельных районах пришлось бы возить на переработку за сотни километров. Это бы отразилось и на стоимости услуги, и на качестве», – уточнила руководитель ведомства.
На отдаленных территориях края построят 12 мобильных комплексов по переработке коммунальных отходов. Их установят там, где до ближайшего полигона транспортное плечо составляет 80 и более километров.
Всего, по словам Елены Пархоменко, в 2019 году запланировано почти 40 миллионов рублей из краевого бюджета на проектирование мусоросортировочных станций, еще почти 13 миллионов рублей направят на оснащение весовым контролем муниципальных полигонов бытовых отходов. В перспективе планируется приобретение комплексов обеззараживания.
Кроме этого, в текущем году начнется проектирование полигона в Лучегорске, а вот строительство Экотехнопарка в ТОР «Надеждинская» по глубокой переработке отсортированных отходов уже идет полным ходом.
Фото – Александр Сафронов (Администрация Приморского края)
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