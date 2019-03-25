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"Дальневосточный гектар" предпочитают брать в Приморском крае
«Дальневосточный гектар» продолжает пользоваться спросом у участников программы, причем наибольший интерес, как и прежде, вызывают земли Приморского края.
В феврале исполнилось два года с начала общероссийского этапа реализации программы «Дальневосточный гектар», который дает возможность россиянам получить бесплатно земельный участок в одном из регионов Дальневосточного Федерального округа.
Территориальные органы Росреестра осуществляют государственный кадастровый учет земельных участков, выделенных по программе Дальневосточный гектар и государственную регистрацию договоров безвозмездного срочного пользования земельными участками.
На сегодняшний день больше всего заявлений о постановке земельных участков на государственный кадастровый учет поступило в Приморский край – 17 000. В Хабаровский край – чуть более 10 000 заявлений, в Сахалинскую область - 9 096 заявлений. Средние позиции занимают Республика Саха (Якутия) и Амурская область – 6 676 и 5199 заявлений соответственно. В оставшиеся регионы, входящие в Дальневосточный Федеральный округ, поступило от 2 500 и менее заявлений о постановке земельных участков на государственный кадастровый учет.
Приморский край лидирует и по количеству принятых решений о государственной регистрации договоров безвозмездного срочного пользования земельными участками - на сегодняшний день приморскими регистраторами зарегистрировано около 13 000 договоров, более 8 000 решений о регистрации договоров безвозмездного срочного пользования земельными участками принято в Хабаровском крае, 7858 решений – в Сахалинской области. Замыкает четвёрку лидеров Амурская область – Управлением Росреестра по Амурской области зарегистрировано 5818 договоров о безвозмездном срочном пользовании земельными участками.
Всеми территориальными органами Росреестра определен сокращенный срок для государственной регистрации договоров по предоставлению земельных участков, который составляет 5 рабочих дней.
Принятые летом 2017 года поправки в закон о «Дальневосточном гектаре» позволили существенно расширить территорию, доступную гражданам по данной программе и снизить количество отказов по заявлениям на предоставление земельных участков. Теперь уполномоченный орган, рассматривающий заявление гражданина на «Дальневосточный гектар», обязан предлагать альтернативный вариант в случаях, когда раньше был бы дан отказ: это либо предложение по корректировке границ участка, либо выбор участка, поставленного на кадастровый учет.
Как показывает статистика, большинство граждан, участвующих в программе Дальневосточный гектар, предпочитают брать землю для строительства личного жилья. Чуть меньшее количество желающих получить гектар выбрали занятие сельскохозяйственной деятельностью и незначительный процент - хотят обустроить дачный участок и личное подсобное хозяйство.
Заявление на «Дальневосточный гектар» можно подать онлайн из любой точки мира – с помощью бесплатной федеральной информационной системы «НаДальнийВостокРФ». В течение первого года заявителю необходимо определиться с видом использования участка, через три года - задекларировать освоение. После 4,5 лет безвозмездного пользования участком (в течение полугода) можно оформить землю в собственность или длительную аренду.
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