Дальневосточные сельдь и минтай не прочь прокатиться на запад России

В 2009-2013 годах объем перевалки рыбных грузов в портах Приморского края колебался на уровне 650 тыс. тонн (колебания в размере 50 тыс. тонн в 2010 и 2012 годах не являются трендом). Анализ ежемесячных отгрузок показывает, что поквартальное распределение перевалки грузов мало подвержено изменениям.

Так, в первом квартале в среднем отгружается в портах 140-150 тыс. тонн, во втором квартале - 120-130 тыс. тонн, в третьем квартале - 220-240 тыс. тонн, в четвертом квартале - 150-170 тыс. тонн. Каковы перспективы увеличения перевалки рыбы в портах Приморского края?

Если оценивать перспективы рынка рыбопродукции России в 2014 году, необходимо отметить неплохие перспективы для минтая и сельди. В период до 2015 года популяция атлантической сельди будет находиться в депрессивном состоянии (снижение квоты с 1,8 млн тонн в 2011 году до 0,8 млн тонн до 2015 года). Снижение поставок импортной сельди повышает спрос на тихоокеанскую сельдь (именно за счет поставок олюторской сельди произошел рост перевалки рыбопродукции в портах Приморского края в четвертом квартале прошлого года).

Запрет на импорт пангасиуса расширяет рынок для минтая, что тоже повлияет на объем закупок. Успешная MSC-сертификация промысла минтая в Охотском море сохранит высокие цены на охотоморский минтай на внешнем рынке, но может снизить привлекательность беринговоморского и курильского минтая на внешнем рынке, а значит, объем продаж на российском рынке несколько подрастет.

Анализ грузооборота показывает, что ключевую роль в расширении поставок рыбопродукции играют два фактора:

1) денежный спрос на рыбопродукцию со стороны отечественных трейдеров и рыбопереработчиков;

2) привлекательные условия перевалки рыбных грузов в портах.

Газета "Золотой Рог", Владивосток.