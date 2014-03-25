В Приморье готовится настоящая транспортно-логистического революция

Владивосток не собирается отказываться от лавров рыбной столицы Дальнего Востока

20 марта в рамках Недели российского бизнеса, организованной Российским союзом промышленников и предпринимателей (РСПП), представлен проект транспортно-логистического хаба во Владивостоке. Он начал работу в марте и связывает морские терминалы ОАО «Владивостокский морской рыбный порт» (ОАО «ВМРП») и «сухой порт» в районе железнодорожной станции «Угольная». Оператором проекта является ООО «Владивостокский морской контейнерный терминал» (ООО «ВМКТ»).

Транспортно-логистический хаб является совместным проектом акционеров ОАО «ВМРП» и группы компаний «Агентство Рефперевозки». Как сообщили в РСПП, «создание хаба - это крупнейшее событие на российском рынке контейнерных и особенно рефперевозок, а новые технологии переработки рефгрузов позволят участникам проекта уже до конца года увеличить объем перевалки и отправки рыбопродукции на 30-40%».

Транспортно-логистический комплекс создан компаниями, которые лидируют в двух смежных сегментах российского логистического рынка. ООО «ВМКТ» создано в 2005 году и входит в управленческий контур ОАО «Владивостокский морской рыбный порт». ООО «ВМКТ» оказывает полный комплекс стивидорных и терминальных услуг по перевалке экспортно-импортных и каботажных грузов в контейнерах. Развитая система контейнерного транзита и линейное расписание морских перевозчиков позволяют в кратчайшие сроки доставлять грузы в контейнерах во все иностранные порты и порты российского Дальнего Востока. Грузооборот ООО «ВМКТ» в 2013 году достиг 150 000 TEU, что составляет 15% контейнерного потока в Приморском крае.

Группа компаний «Агентство Рефперевозки» осуществляет перевозки скоропортящихся грузов по железным дорогам России с 1997 года. В состав группы входят ООО «Агентство Рефперевозки», ЗАО «Агентство Рефперевозки», ООО «Транспортно-экспедиторский Альянс Восток-Запад», ЗАО «Пасифик интермодал контейнер» и ООО «Рефсервис Ванино». Имущественный комплекс группы включает около 1000 рефрижераторных контейнеров, электрифицированные фитинговые платформы, холодильник в порту Ванино (емкость 5 000 тонн), железнодорожный контейнерный терминал на ст. Угольная и склад-холодильник на ст. Селятино Нарофоминского района Московской области (емкость 10 000 тонн). В 2013 году группа компаний «Агентство Рефперевозки» перевезла свыше 200 тысяч тонн грузов, в том числе более 102 тысячи тонн рыбопродукции (26% всего объема перевозок дальневосточной рыбопродукции железнодорожным транспортом).

В марте 2014 года акционеры ОАО «ВМРП» и группы компаний «Агентство Рефперевозки» начали крупный проект в сфере «рыбной логистики». ООО «ВМКТ» стало участником ЗАО «Пасифик интермодал контейнер» (ЗАО «ПИК») и оператором транспортно-логистического хаба, объединяющего морские терминалы ОАО «ВМРП» и «сухой порт» в районе ст. Угольная. «Сухой порт» связан с морскими терминалами ОАО «ВМРП» широкополосной объездной дорогой и находится в получасовой автомобильной доступности от морского терминала. Управление транспортным хабом производится единым диспетчерским центром, а автопарк ООО «ВМКТ» осуществляет перемещение контейнеров без выезда на транспортные магистрали города Владивостока. Производственная инфраструктура «сухого порта» включает открытые складские площадки на 7 гектарах, сеть собственных железнодорожных путей протяженностью 5,5 км, примыкающую к Транссибирской железнодорожной магистрали. Действующая инфраструктура уже сейчас позволяет отправлять в регионы России свыше 10000 тонн свежемороженой рыбопродукции в месяц.

Как сообщил член совета директоров ОАО «ВМРП» Денис САРАНА, «создание транспортно-логистического хаба значительно увеличит возможности Владивостока по перевалке рыбопродукции, позволит избежать повышения расценок на складское хранение рыбопродукции за счет увеличения пропускной способности ОАО «ВМРП» и увеличения грузопотока». Участники проекта планируют расширение и обновление парка специализированного подвижного состава, дооборудование «сухого порта» и возможное строительство нового холодильника в ОАО «ВМРП». Об этом сообщили генеральный директор ООО «ВМКТ» Дмитрий ДОРОШЕНКО и представители группы компаний «Агентство Рефперевозки».

По словам члена правления РСПП Германа ЗВЕРЕВА, «у рыбопромышленных предприятий Дальнего Востока создание «рыбного» хаба во Владивостоке вызвало огромный интерес. Мы всегда рассматривали Владивостокский рыбный порт как неотъемлемого участника цепи доставки рыбопродукции на российский рынок, а группа компаний «Агентство Рефперевозок» - без преувеличения профессионал самого высокого класса».

20 марта проект транспортного хаба был представлен на заседании Дальневосточного координационного совета РСПП, которое состоялось в рамках проведения Недели российского бизнеса.

Евгений СИДОРОВ. Газета "Золотой Рог", Владивосток.

ZRPRESS.RU, Владивосток.