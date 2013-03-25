В Приморском крае крупный бизнес лидирует в оптовой торговле

Общий объем оборота оптовой торговли за январь-февраль на 10,3% превысил показатели за аналогичный период прошлого года и составил 67,7 млрд рублей. При этом малый бизнес уступает крупным и средним предприятиям и имеет долю в 34%, сообщили ZRPRESS.RU в Приморскстате.

С начала текущего года крупным и средним бизнесом реализовано оптовыми партиями 47 тыс. тонн бензина, 140 тыс. тонн дизтолива, 336 тыс. тонн топочного мазута, 23 тыс. тонн рыбопродукции (без учета консервов), 15 тыс. тонн мяса, 4 тыс. тонн колбасных изделий, 2 тыс. тонн кондитерской продукции и 106 тонн животного масла.

Кроме того, организациями оптовой торговли и предприятиями - производителями алкогольной продукции отпущено в розничную сеть и общепит 200 тыс. дкл. водки и ликероводочных изделий, 70 тыс. дкл. винодельческой продукции, 34 тыс. дкл. шампанских и игристых вин и 17 тыс. дкл. коньяка и его производных.

ZRPRESS.RU, Владивосток.