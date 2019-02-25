Актуальные темы
Finam
Новости finance.comon.ru
LentaInformNews
Уссурийск получит 300 миллионов рублей на приведение в порядок дорожной сети
25 Февраля 2019, 15:40 | Приморье
Завершить реконструкции участка дороги Уссурийск–Пограничный–Госграница с 13 по 20 километры планируется в декабре 2019 года.
Об этом губернатору Приморья Олегу Кожемяко доложили на совещании по исполнению поручений главы региона в Уссурийском городском округе.
Как сообщил директор краевого департамента транспорта и дорожного хозяйства Виктор Свяченовский, подрядчик для выполнения работ уже определен – компания «СпецСУ». Сегодня работы здесь ведутся по графику, задействованы более 50 единиц техники и 70 рабочих.
«Проводятся земляные работы – отсыпка земляного полотна, навеска кюветов, планировка откосов», – обозначил он.
Олег Кожемяко поручил строго контролировать ход работ.
«Инспектор должен находиться на месте, чтобы контролировать качество и сроки исполнения работ, соблюдаются ли все технологии», – обозначил губернатор.
На совещании главе региона доложили о ходе исполнения более 15 поручений, данных им в Уссурийске в прошлом году по итогам встреч с жителями городского округа. Уже организован выезд 10 узких врачей-специалистов в городские медицинские учреждения, запись к ним идет как через регистратуры поликлиник, так и в электронном виде, включая сайт «Госуслуги». В микрорайоне «Радужный» ведется проектирование новых детского сада и школы, утверждена схема строительства четвертого пускового комплекса в рамках программы газификации, организован подвоз воды жителям села Воздвиженка, выполнены и другие поручения.
Олег Кожемяко отметил, что такие совещания по контролю за исполнением поручений будут проходить во всех муниципальных образованиях Приморья.
«Мы совместно с руководством муниципалитетов рассматриваем ход исполнения поручений. Что-то уже выполнено, по некоторым вносятся корректировки – они требуют более длительного решения. Мы нашли механизмы субсидирования отдельных направлений. Такие совещания позволяют органам власти всех уровней работать слаженно», – подчеркнул Губернатор.
По поручению Олега Кожемяко в этом году Уссурийску планируется направить около 1 миллиарда рублей из краевого бюджета на различные мероприятия по улучшению жизни города, в том числе 300 миллионов рублей – на приведение в порядок дорожной сети.
Фото – Александр Сафронов (Администрация Приморского края)
Автор:
Теги: дороги ремонт строительство
Новости тематики
- Уссурийск получит 300 миллионов рублей на приведение в порядок дорожной сети
- В Приморье к сентябрю сдадут три долгостроя
- Строить и жить разрешается
- В Приморье многодетные не хотят брать в руки мастерок
- Японская компания Simple Create будет строить казино Imperial в Приморье
- ЖК "Фрегат-2": старт продаж нового дома! Выбор стал еще больше!
- Горнолыжный курорт "Белая гора" в Приморье должен выйти на международный уровень
- Жители Владивостока борются против "Системы" и новой высотки
- Во Владивостоке рынок попал под каток закона
- От "Примавтодора" потребовали работать лучше и быстрее
Новости раздела
- Приморский туристский потенциал презентуют в Гонконге и Гуанчжоу
- Уссурийск получит 300 миллионов рублей на приведение в порядок дорожной сети
- "Ростелеком" принципиально изменил подход к обслуживанию клиентов в Приморье
- В Приморье модернизируют действующие котельные
- Во Владивостоке появился первый "Дом образцового содержания"
- В Приморье к сентябрю сдадут три долгостроя
- Во Владивостоке почтили подвиг экипажа танкера "Таганрог"
- Строить и жить разрешается
- Улов дальнего плавания
- 50-миллионную тонну руды добыли на Дальнегорском ГОКе в Приморье
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- В администрации Владивостока без лишнего шума состоялось важнейшее кадровое решение
- Владивосток переел фастфуда
- МВД избавится от земли и проблемной стройки во Владивостоке
- Во Владивостоке обещают учитывать мнение населения по точечным застройкам
- В Приморье вложат 5,8 млн рублей в производство имбирных пряников
- Назначен генеральный директор Корпорации развития Дальнего Востока
- Как бухгалтер из Приморья стала крупье в арабском казино
- Владимир Христов: Я человек, наверное, не стадный
- У и.о. главы Владивостока возник вопрос к арендаторам помещений в здании океанариума
- Недобросовестных торговцев уберут с сельскохозяйственной ярмарки во Владивостоке
Loading...