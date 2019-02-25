Уссурийск получит 300 миллионов рублей на приведение в порядок дорожной сети

Завершить реконструкции участка дороги Уссурийск–Пограничный–Госграница с 13 по 20 километры планируется в декабре 2019 года.

Об этом губернатору Приморья Олегу Кожемяко доложили на совещании по исполнению поручений главы региона в Уссурийском городском округе.

Как сообщил директор краевого департамента транспорта и дорожного хозяйства Виктор Свяченовский, подрядчик для выполнения работ уже определен – компания «СпецСУ». Сегодня работы здесь ведутся по графику, задействованы более 50 единиц техники и 70 рабочих.

«Проводятся земляные работы – отсыпка земляного полотна, навеска кюветов, планировка откосов», – обозначил он.

Олег Кожемяко поручил строго контролировать ход работ.

«Инспектор должен находиться на месте, чтобы контролировать качество и сроки исполнения работ, соблюдаются ли все технологии», – обозначил губернатор.

На совещании главе региона доложили о ходе исполнения более 15 поручений, данных им в Уссурийске в прошлом году по итогам встреч с жителями городского округа. Уже организован выезд 10 узких врачей-специалистов в городские медицинские учреждения, запись к ним идет как через регистратуры поликлиник, так и в электронном виде, включая сайт «Госуслуги». В микрорайоне «Радужный» ведется проектирование новых детского сада и школы, утверждена схема строительства четвертого пускового комплекса в рамках программы газификации, организован подвоз воды жителям села Воздвиженка, выполнены и другие поручения.

Олег Кожемяко отметил, что такие совещания по контролю за исполнением поручений будут проходить во всех муниципальных образованиях Приморья.

«Мы совместно с руководством муниципалитетов рассматриваем ход исполнения поручений. Что-то уже выполнено, по некоторым вносятся корректировки – они требуют более длительного решения. Мы нашли механизмы субсидирования отдельных направлений. Такие совещания позволяют органам власти всех уровней работать слаженно», – подчеркнул Губернатор.

По поручению Олега Кожемяко в этом году Уссурийску планируется направить около 1 миллиарда рублей из краевого бюджета на различные мероприятия по улучшению жизни города, в том числе 300 миллионов рублей – на приведение в порядок дорожной сети.

Фото – Александр Сафронов (Администрация Приморского края)