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Уссурийск получит 300 миллионов рублей на приведение в порядок дорожной сети

25 Февраля 2019, 15:40 | Приморье
Завершить реконструкции участка дороги Уссурийск–Пограничный–Госграница с 13 по 20 километры планируется в декабре 2019 года. 
 
Об этом губернатору Приморья Олегу Кожемяко доложили на совещании по исполнению поручений главы региона в Уссурийском городском округе.
 
Как сообщил директор краевого департамента транспорта и дорожного хозяйства Виктор Свяченовский, подрядчик для выполнения работ уже определен – компания «СпецСУ». Сегодня работы здесь ведутся по графику, задействованы более 50 единиц техники и 70 рабочих.
 
«Проводятся земляные работы – отсыпка земляного полотна, навеска кюветов, планировка откосов», – обозначил он.
 
Олег Кожемяко поручил строго контролировать ход работ.
 
«Инспектор должен находиться на месте, чтобы контролировать качество и сроки исполнения работ, соблюдаются ли все технологии», – обозначил губернатор.
 
На совещании главе региона доложили о ходе исполнения более 15 поручений, данных им в Уссурийске в прошлом году по итогам встреч с жителями городского округа. Уже организован выезд 10 узких врачей-специалистов в городские медицинские учреждения, запись к ним идет как через регистратуры поликлиник, так и в электронном виде, включая сайт «Госуслуги». В микрорайоне «Радужный» ведется проектирование новых детского сада и школы, утверждена схема строительства четвертого пускового комплекса в рамках программы газификации, организован подвоз воды жителям села Воздвиженка, выполнены и другие поручения.
 
Олег Кожемяко отметил, что такие совещания по контролю за исполнением поручений будут проходить во всех муниципальных образованиях Приморья.
 
«Мы совместно с руководством муниципалитетов рассматриваем ход исполнения поручений. Что-то уже выполнено, по некоторым вносятся корректировки – они требуют более длительного решения. Мы нашли механизмы субсидирования отдельных направлений. Такие совещания позволяют органам власти всех уровней работать слаженно», – подчеркнул Губернатор.
 
По поручению Олега Кожемяко в этом году Уссурийску планируется направить около 1 миллиарда рублей из краевого бюджета на различные мероприятия по улучшению жизни города, в том числе 300 миллионов рублей – на приведение в порядок дорожной сети.
 
Фото – Александр Сафронов (Администрация Приморского края)
 
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Теги: дороги  ремонт  строительство 



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