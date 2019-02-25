www.zrpress.ru
Курсы валют ( )
USD: 65.51 р. 100 JPY: 59.15 р.
EUR: 74.33 р. 10 CNY: 97.51 р.
Индексы ( )

|

Актуальные темы

Finam

Новости finance.comon.ru

LentaInformNews

Бизнес
ЖКХ
Распечатать

В Приморье модернизируют действующие котельные

25 Февраля 2019, 12:45 | Приморье
Котельная в Фокино, отапливающая практически весь город, будет модернизирована при участии государственной корпорации – Фонда содействия реформированию ЖКХ. Об этом заявил генеральный директор фонда Константин Цицин в ходе рабочей поездки в муниципалитет с губернатором Приморья Олег Кожемяко в пятницу, 22 февраля.
 
Константин Цицин и Олег Кожемяко посетили две котельные – в Фокино и Находке. В Фокино генеральному директору Фонда содействия реформированию ЖКХ и Губернатору представили проект модернизации одной из двух городских котельных, введенных в эксплуатацию в 1973 году, сообщили газете "Золотой Рог" в администрации Приморья.
 
Генеральный директор краевого предприятия «Примтеплоэнерго» Анатолий Попов сообщил, что здесь планируется строительство новой котельной мощностью 80 гигакалорий в час, модернизация семи центральных тепловых пунктов и замена 28 километров трубопроводов изношенных участков тепловой сети.
 
«Сегодня котельная работает на мазуте, отапливает весь город. Проект реконструкции готовим совместно с возможным инвестором. Предполагается переход котельной на газ либо на уголь. Начать реконструкцию планируем в 2020 году», – отметил Анатолий Попов.
 
Олег Кожемяко поручил предметно проработать всю предпроектную документацию.
 
В Находке Константин Цицин и Олег Кожемяко осмотрели котельную №3.3, которая снабжает теплом 82 жилых дома (5478 квартир), четыре детских сада, одну школу и две поликлиники. Сегодня она работает на угле. Глава Находки Борис Гладких сообщил, что готовящийся проект реконструкции позволит увеличить мощность котельной. Предлагается создать теплогенерирующий комплекс на базе двух котельных с последующим переходом одной из них с мазута на газ.
 
Константин Цицин отметил, что котельная в Фокино может стать первым совместным проектом по этому направлению в Приморье.
 
«Надеюсь, что в 2021 году мы полностью модернизируем котельную. Нужно сделать ее современной, энергосберегающей. Проект предполагает частные деньги, нужен концессионер, который возьмется за эту работу и будет дальше сопровождать работу котельной на условиях, не допускающих повышение тарифа для населения», – обозначил он.
 
Олег Кожемяко подчеркнул, что программа модернизации котельных должна предусматривать, в первую очередь, энергоэффективность, уменьшение требуемых субсидий со стороны краевого бюджета, переход с мазута на иные виды топлива. По котельной в Фокино это должен быть газ, который к 2020 году уже придет в муниципалитет.
 
«60% средств на модернизацию дает Фонд содействия реформированию ЖКХ и 40% должен дать инвестор. Это должна быть понятная инвестиционная программа», – отметил Губернатор.
 
Котельная в Находке тоже будет модернизирована. Затраты на эти цели оцениваются в 35 миллионов рублей. Здесь будут установлены котлы с кипящим слоем. Это повысит КПД котлов и позволит закрыть одну мазутную котельную и даст в итоге более качественный теплоноситель.
 
Фото – Игорь Новиков (Администрация Приморского края)
 
Автор:
Теги: жкх  Примтеплоэнерго 



Новости тематики




Новости раздела








Комментарии

  • Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
  • Запрещается:
    1. Нецензурная брань.
    2. Личные оскорбления в любом виде.
    3. Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
    4. Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
    5. Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
    6. Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
    7. Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
    8. Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
    9. Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
    10. Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.

 

Авторизация:


Анонимно
Авторизовано
E-mail:
Пароль:

Популярно

Loading...

MarketGidNews

© ООО «Издательская компания «Золотой Рог», 1996—2011 гг.

Свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-8116 от 24.07.2003 г. Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.

Об использовании материалов сайта

Учредитель и издатель: ООО «Издательская компания «Золотой Рог»

Адрес
690106 Владивосток, пр-т «Красного знамени», 10
Главный редактор А.Н.Пушкарёв

Контакты
Тел./факс: (4232) 45-04-85, 45-03-94
E-mail: priem@zrpress.ru

Отдел рекламы
Тел./факс: (4232) 45-87-22, 45-92-22
E-mail: ads@zrpress.ru