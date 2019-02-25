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В Приморье модернизируют действующие котельные
25 Февраля 2019, 12:45 | Приморье
Котельная в Фокино, отапливающая практически весь город, будет модернизирована при участии государственной корпорации – Фонда содействия реформированию ЖКХ. Об этом заявил генеральный директор фонда Константин Цицин в ходе рабочей поездки в муниципалитет с губернатором Приморья Олег Кожемяко в пятницу, 22 февраля.
Константин Цицин и Олег Кожемяко посетили две котельные – в Фокино и Находке. В Фокино генеральному директору Фонда содействия реформированию ЖКХ и Губернатору представили проект модернизации одной из двух городских котельных, введенных в эксплуатацию в 1973 году, сообщили газете "Золотой Рог" в администрации Приморья.
Генеральный директор краевого предприятия «Примтеплоэнерго» Анатолий Попов сообщил, что здесь планируется строительство новой котельной мощностью 80 гигакалорий в час, модернизация семи центральных тепловых пунктов и замена 28 километров трубопроводов изношенных участков тепловой сети.
«Сегодня котельная работает на мазуте, отапливает весь город. Проект реконструкции готовим совместно с возможным инвестором. Предполагается переход котельной на газ либо на уголь. Начать реконструкцию планируем в 2020 году», – отметил Анатолий Попов.
Олег Кожемяко поручил предметно проработать всю предпроектную документацию.
В Находке Константин Цицин и Олег Кожемяко осмотрели котельную №3.3, которая снабжает теплом 82 жилых дома (5478 квартир), четыре детских сада, одну школу и две поликлиники. Сегодня она работает на угле. Глава Находки Борис Гладких сообщил, что готовящийся проект реконструкции позволит увеличить мощность котельной. Предлагается создать теплогенерирующий комплекс на базе двух котельных с последующим переходом одной из них с мазута на газ.
Константин Цицин отметил, что котельная в Фокино может стать первым совместным проектом по этому направлению в Приморье.
«Надеюсь, что в 2021 году мы полностью модернизируем котельную. Нужно сделать ее современной, энергосберегающей. Проект предполагает частные деньги, нужен концессионер, который возьмется за эту работу и будет дальше сопровождать работу котельной на условиях, не допускающих повышение тарифа для населения», – обозначил он.
Олег Кожемяко подчеркнул, что программа модернизации котельных должна предусматривать, в первую очередь, энергоэффективность, уменьшение требуемых субсидий со стороны краевого бюджета, переход с мазута на иные виды топлива. По котельной в Фокино это должен быть газ, который к 2020 году уже придет в муниципалитет.
«60% средств на модернизацию дает Фонд содействия реформированию ЖКХ и 40% должен дать инвестор. Это должна быть понятная инвестиционная программа», – отметил Губернатор.
Котельная в Находке тоже будет модернизирована. Затраты на эти цели оцениваются в 35 миллионов рублей. Здесь будут установлены котлы с кипящим слоем. Это повысит КПД котлов и позволит закрыть одну мазутную котельную и даст в итоге более качественный теплоноситель.
Фото – Игорь Новиков (Администрация Приморского края)
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Теги: жкх Примтеплоэнерго
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