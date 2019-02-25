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Во Владивостоке появился первый "Дом образцового содержания"
25 Февраля 2019, 11:40 | Приморье
Такие награды вручаются только самым лучшим домам России. Всего их в стране около шести десятков. Теперь один из них есть и во Владивостоке. Это дом № 79/3 на улице Лермонтова.
Поздравить жителей дома и директора управляющей компании «Трудовое» сегодня, 22 февраля, приехали губернатор Приморского края Олег Кожемяко и и.о. главы Владивостока Олег Гуменюк. Табличку с надписью «Дом образцового содержания» и памятный знак руководителю УК Михаилу Чучко вручил председатель Фонда содействия реформированию ЖКХ Константин Цицин, сообщили газете "Золотой Рог" в администрации Владивостока.
«Для Трудового это знаковое событие. Спасибо жителям, которые занимают активную позицию и готовы дружно решать все проблемы. Отдельная благодарность властям, которые нас поддерживают. А мы, работники управляющей компании, готовы и дальше трудиться», - поблагодарил Михаил Чучко.
Дом № 79/3 на Лермонтова был построен в 1982 году. Сегодня в нем проживают 314 человек. За последние годы в доме установлены видеокамеры наружного наблюдения над входами в подъезды, модернизированы тепловой и водомерный узел, смонтированы приборы учета нового поколения холодного и горячего водоснабжения, отопления, электричества, осуществляется компьютерная диспетчеризация общедомовых приборов учета, поставлены энергосберегающие светильники в местах общего пользования и над подъездами, ведется компьютерная диспетчеризация лифтового оборудования. При этом все работы выполнены в рамках «текущего ремонта», капитальный ремонт за счет средств Фонда капремонта не проводился.
Сами жители отмечают, что всего этого удалось добиться благодаря собственным неравнодушию и активности, а также хорошей и качественной работе УК.
Напомним, звание «Дом образцового содержания» присваивается при выполнении нескольких условий. Это наличие старшего по дому, домового совета и их активное участие в работе с населением по благоустройству и озеленению придомовых территорий, поддержанию чистоты и порядка в подъездах, проведение собраний жильцов. Также играет роль наличие исправного наружного освещения, отсутствие размещения рекламной информации на дверях подъездов, стенах дома, наличие для этого доски объявлений. Немаловажный фактор и содержание мест общего пользования, подъездов, кабин лифтов, балконов, лоджий, подвалов, чердаков в чистоте и порядке, а также исправность оконных рам, дверей, остекления, освещения лестничных клеток.
Во Владивостоке «Дом образцового содержания» пока один. Но власти уверены, со временем этот опыт будет распространяться и на другие многоэтажки.
Анастасия Котлярова (фото)
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А слабо господам из этих Фондов заняться домом №13 по ул Часовитина и устроить нагоняй УК Первомайского района?