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В Приморье к сентябрю сдадут три долгостроя
25 Февраля 2019, 08:40 | Приморье
Завершение строительства трех многоквартирных домов в Приморье для переселения граждан из аварийного жилья завершат в третьем квартале этого года. Такую задачу поставил генеральный директор государственной корпорации – Фонда содействия реформированию ЖКХ.
Константин Цицин в ходе рабочей поездки в Приморье в пятницу, 22 февраля. В совещании принял участие Губернатор края Олег Кожемяко, сообщили газете "Золотой Рог" в администрации Приморья.
В Приморском крае, как и на всей территории России, закончилось действие программы переселения из аварийного жилья, признанного таковым до 1 января 2012 года. Как доложил и.о. директора краевого департамента градостроительства Евгений Добрынин, программа выполнена в регионе на 97%. Не завершилась эта работа только в двух муниципалитетах – Посьетском и Хасанском городских поселениях. Переселения здесь ожидают жители 90 помещений.
В Посьете строительство многоквартирного дома для переселения, который сегодня готов на 60%, планируют завершить в этом году. В Хасане также планируется достроить два многоквартирных дома и сдать их в эксплуатацию в сентябре 2019 года.
Константин Цицин отметил, что решение проблемы на совещании было найдено.
«За 10 лет реализации программы переселения в Приморском крае из аварийного жилья переселили около 10 тысяч граждан – это хороший результат. Завершить строительство оставшихся трех домов планируется в третьем квартале этого года. В сентябре жители должны переехать в новые квартиры», – заявил он.
Олег Кожемяко подчеркнул, что контроль за строительством домов должны осуществлять главы как муниципалитетов, так и поселений. Глава района или городского округа несет ответственность за все, что происходит на его территории.
«Чтобы ситуация с недостроенными домами как в вышеуказанных поселениях не повторилась, мы пропишем этот показатель в контрактах глав районов. Обязательства по вводу этих домов также лежат на руководстве краевого департамента градостроительства и профильном вице-губернаторе. Срыв обозначенных сроков будет являться поводом для освобождения от должности», – обозначил Губернатор.
Новая программа переселения из аварийного жилья в России начнется в этом году. В нее попадет жилье, признанное таковым до 1 января 2017 года. В Приморье это более 170 тысяч квадратных метров жилья. Федеральный бюджет предоставит 6,7 миллиарда рублей на эти цели, софинансирование со стороны края составит всего 2%.
Фото – Игорь Новиков (Администрация Приморского края
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Теги: жилье долгострой кожемяко
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