Фонд Михаила Прохорова объявил благотворительный конкурс "Академическая мобильность"

Деловая газета "Золотой Рог" публикует ПОЛОЖЕНИЕ О порядке организации и проведения открытого благотворительного конкурса «АКАДЕМИЧЕСКАЯ МОБИЛЬНОСТЬ»

Программа «Образование как социальный институт»

Программный блок «Наука, образование, просвещение»

2016 год

Регионы: Сибирский, Уральский и Дальневосточный федеральные округа, Воронежская, Липецкая, Тамбовская и Рязанская области, Пермский край, Тольятти.

Сроки подачи заявок:

с 01.02 по 01.03.2016 г. - на поездки в мае, июне, июле;

с 01.04 по 01.05.2016 г. - на поездки в августе, сентябре, октябре, ноябре;

с 01.09 по 01.10.2016 г. - на поездки в декабре 2016 г. и январе, феврале 2017 г.;

с 01.11 по 01.12.2016 г. - на поездки в марте, апреле 2017 г.

Общий грантовый фонд конкурса - 13 000 000 рублей.

Максимальная сумма запрашиваемой поддержки - 100 000 рублей.

Фонд Михаила Прохорова объявляет открытый благотворительный конкурс на финансирование тревел-грантов для участия в научных конференциях и семинарах, работы в архивах и библиотеках, стажировок в научных учреждениях страны и за рубежом для студентов старших курсов, аспирантов и молодых преподавателей (в возрасте до 35 лет).

Постоянно идущий открытый конкурс рассчитан на участников, проживающих и обучающихся на территории Уральского, Сибирского и Дальневосточного федеральных округов, Воронежской, Липецкой, Тамбовской, Рязанской областей, Пермского края, города Тольятти.

ЦЕЛИ КОНКУРСА:

конкурс направлен на выравнивание образовательных возможностей представителей разных слоев общества и различных территорий проживания;

конкурс поддерживает молодых исследователей и преподавателей, которые объективно нуждаются в расширении научных и учебных контактов, в знакомстве с современными исследовательскими и образовательными практиками.

УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ В КОНКУРСЕ

Программа финансирует научные стажировки, участие в семинарах и конференциях, а также поездки, предусматривающие работу в архивах, библиотеках и иных информационных центрах в России и за рубежом. Максимальный срок поездки не должен составлять более 2 недель.

В конкурсе МОГУТ принять участие кандидаты:

постоянно проживающие и обучающиеся в регионах действия конкурса граждане Российской Федерации;

имеющие диплом о высшем образовании или билет студента (аспиранта) на момент подачи заявки;

имеющие подтверждение от научного руководителя и руководителя вуза о необходимости поездки для продолжения научно-исследовательской работы заявителя (рекомендательные письма и ходатайства).

В конкурсе НЕ МОГУТ принять участие кандидаты:

имеющие степень кандидата наук или PhD.

МЕХАНИЗМ КОНКУРСНОГО ОТБОРА:

все поступившие на конкурс заявки проходят регистрацию и предварительный отбор на предмет соответствия Положению;

конкурсный отбор на основании представленных документов осуществляет Экспертный Совет Фонда;

результаты конкурса объявляются в течение 2-го месяца со дня окончания срока подачи заявок;

мотивы отклонения заявок не сообщаются, заявки не рецензируются, материалы, поданные на конкурс, не возвращаются;

заявки, поступившие в Фонд позже указанного времени, рассматриваться не будут.

Критериями отбора являются:

академические достижения кандидатов;

целесообразность поездки (стажировки), которая определяется характером научных исследований кандидата.

Размер гранта определяется индивидуально в зависимости от места, академической программы и продолжительности поездки и включает в себя оплату научных стажировок (при наличии калькуляции расходов), проживания, проезда до места назначения и обратно, обязательную медицинскую страховку, а также средства на приобретение научной литературы и копирование архивных документов (в случае обоснованной необходимости).

Заявки на конкурс (в формате Word, все приложения в сканах), оформленные согласно Положению и в указанные сроки подачи заявок, направляются в электронном виде на адрес: academ@prokhorovfund.ru. Форму заявки можно скачать на сайте Фонда Михаила Прохорова (www.prokhorovfund.ru).

Полные комплекты заявочных документов в печатном виде (1 экземпляр) высылаются по почтовому адресу Фонда:

660021, г. Красноярск, пр. Мира, д. 140, а/я 27238

Газета «Золотой Рог», Владивосток.