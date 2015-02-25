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В Приморье в пос. Славянка китайцы построят пятизвездочный отель

25 Февраля 2015, 14:41 | Приморье

В ближайшее время в Славянке начнется строительство пятизвездочного отеля с бизнес-центром, которые будут способствовать работе международного транспортного коридора «Приморье-2», сообщили деловой газете «Золотой Рог» в пресс-службе Группы компаний «Транзит-ДВ». Представители холдинга и китайские инвесторы встретились в Славянке и вместе осмотрели территорию, предназначенную для размещения гостиницы.

Летом 2014 года состоялось подписание исторического договора между Группой компаний «Транзит-ДВ» и китайскими инвесторами о совместной работе по реализации проекта мультимодального производственно-логистического комплекса в Славянке. Комплекс позволит осуществлять перегрузку поступающих в порты Хасанского района из северо-восточных провинций Китая товаров на контейнеровозы для дальнейшей доставки по всему миру. Помимо собственно мощностей по перегрузке контейнеров договором предусмотрено создание обширной инфраструктуры для бизнеса. В частности, одним из важных пунктов договора стало строительство пятизвездочного отеля в Славянке.

Как рассказал вице-президент Группы компаний «Транзит-ДВ» Сергей Жидков, место под гостиницу выделено на бывшей территории дислокации полка морской пехоты. Здесь предполагается возвести сам отель, бизнес-центр, велотрек, крытый бассейн, а также разбить парк отдыха. На будущей стройплощадке сохранились исторические здания – казармы, построенные еще в начале минувшего века. Их решено сохранить и вписать в проект бизнес-центра.

После осмотра площадки китайская сторона приступит к проектированию. Сроки начала строительства зависят от прохождения необходимых согласований. По словам Сергея Жидкова, китайские партнеры готовы приступить к возведению уже в августе.

 Газета «Золотой Рог», Владивосток. 

Автор:
Теги: проекты  инвестиции  строительство  гостиницы  китай  Хасанский район 



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Комментарии

  • vasya15:59, 25.02.2015#

    Ещё надо в селе Турий Рог поставить пятизвёздочную 50-этажную гостиницу.

  • Квадратный трёхЧЛЕН18:48, 25.02.2015#

    Ещё надо построить небоскрёб гостиничного типа в Бамбурово около Славянки.

  • СЂРµС„20:37, 25.02.2015#

    Шанглу бы. Было бы хорошо.

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