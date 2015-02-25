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Во Владивостоке в школе "Управдом" вновь приступили к занятиям

25 Февраля 2015, 15:30 | Приморье

В актовом зале администрации Владивостока на минувшей неделе прошло очередное занятие муниципальной школы жилищного просвещения «Управдом». Школа работает в краевом центре уже четвертый год, бесплатно обучая горожан грамотно управлять общедомовой собственностью - многоквартирным домом.

На первом в этом году занятии слушателям школы рассказали о правилах осенне-весеннего осмотра многоквартирных домов, анализе финансовой отчетности управляющей организации, а также ведении регистрационного учета граждан и оплате услуг по его ведению.

Напомним, что школа «Управдом» организована по поручению главы Владивостока Игоря Пушкарева для того, чтобы научить всех желающих разбираться в жилищном законодательстве и подготовить управляющих, способных от имени собственников жилья выступать профессиональными и грамотными заказчиками жилищно-коммунальных услуг.

Что входит в обязанности управдома, какие права у собственника, как правильно составить договор с управляющей компанией, как оформить землю под многоквартирным домом, как распорядиться общедомовым имуществом, как грамотно подготовить документы на участие в программах капремонта - эти и другие вопросы обсуждаются на занятиях школы управдомов.

Принять участие в образовательном проекте «Управдом» могут все желающие. Для этого нужно подать заявку на электронный адрес: shevchenko@vlc.ru, прислать свои пожелания и вопросы, а также контактные данные: ФИО и номер телефона.

Светлана СМИРНОВА.    Газета «Золотой Рог», Владивосток. 

Автор: Светлана Смирнова
Теги: Управдом  жхк 



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