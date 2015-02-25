Губернатор Приморья предложил оригинальный выход из тупиковой ситуации с электричками

На прошлой неделе губернатор Владимир МИКЛУШЕВСКИЙ предложил создать самостоятельное юридическое лицо под брендом «Экспресс Приморья», пишет деловая газета "Золотой Рог".

Предполагается, что новая компания будет осуществлять пассажирские перевозки в пригородном сообщении исключительно на территории Приморья. В настоящее время ОАО «Экспресс Приморья», которым край владеет совместно с ОАО «Российские железные дороги» (РЖД), также перевозит пассажиров на территории Хабаровского края, Амурской области и Еврейской автономной области. РЖД, в принципе поддерживает инициативу Приморья, но напоминают о камне преткновения в виде накопившихся долговых обязательств ОАО «Экспресс Приморья» и краевых властей в размере 3 млрд рублей.

С начала года движение пригородных поездов в целом ряде регионов России было прекращено в связи с неурегулированностью вопросов между регионами и пригородными пассажирскими компаниями (ППК). Эта ситуация вызвала жесткую критику президента РФ Владимира ПУТИНА. 10 февраля ОАО «РЖД» ввело в график все 312 ранее отмененных пригородных поездов в 37 регионах РФ.

Досье "Золотого Рога"

Пригородные железнодорожные перевозки в РФ с 2011 года осуществляются по новой схеме: регионы формируют региональный заказ на транспортное обслуживание населения на основе экономически обоснованных расчетов, данные для которых предоставляют регионам локальные перевозчики. Разницу между согласованной стоимостью билетов для населения и реальными затратами пригородных пассажирских компаний субъекты РФ должны возмещать из местного бюджета.

Зампредседателя комитета Совфеда по экономической политике Сергей ШАТИРОВ считает, что подавляющее большинство регионов кровно заинтересованы в пригородном железнодорожном сообщении. «Система не была сбалансирована экономически, не были до конца урегулированы взаимоотношения с регионами, региональными бюджетами. Все это привело к тому, что большинство кампаний-перевозчиков, занятых в этом сегменте, находятся в ситуации практически банкротства, и, действительно, назрел момент, когда необходимо принимать системные решения», - отмечает сенатор.

Вице-премьер Аркадий ДВОРКОВИЧ уже дал указание РЖД снизить расходы, связанные с пригородным железнодорожным сообщением, на уровень до 5%. Об этом вице-премьер заявил на совещании у президента Владимира Путина на прошлой неделе.

Расходы РЖД, связанные с пригородным сообщением, - обслуживание инфраструктуры и подвижного состава ППК. Доходы - плата ППК за использование инфраструктуры монополии и аренду подвижного состава. ППК, тарифы которых регулируются (а это большинство ППК в России), платят льготный тариф в 0,25% за пользование инфраструктурой (до этого года - 0,01% для всех ППК). Недостающие доходы РЖД получает в качестве компенсации из федерального бюджета - по 25 млрд рублей в год.

Министр транспорта Максим СОКОЛОВ заявил, что регионы получат 15 млрд рублей «для сбалансированности и устойчивости пригородного сообщения» (слова министра приводит «Интерфакс»). По оценке министра, дефицит финансирования пригородных перевозок составляет 20 млрд рублей. Хотя ранее РЖД заявляли, что снижения НДС, возврата льготного инфраструктурного тарифа и выплаты из антикризисного фонда будет достаточно, чтобы сделать пригородные перевозки безубыточными.

«Экспрессом» по доходам

Часть регионов (в том числе Приморский край) даже с учетом компенсаций не в полном объеме возмещает ППК стоимость их услуг, часто ссылаясь на непрозрачность структуры расходов пригородных пассажирских компаний, которая не позволяет объективно оценить размер выпадающих доходов, а также другие причины. В связи с этим РЖД заявили, что ППК будут приводить объемы перевозок в соответствие с суммами, заложенными на компенсации от регулирования тарифов в бюджетах регионов.

Досье "Золотого Рога"

ОАО «Экспресс Приморья» начало осуществлять хозяйственную деятельность с 1 сентября 2005 года. С 2011 года «Экспресс Приморья» работает в пределах Приморского и Хабаровского краев, Еврейской АО и Амурской области. Для перевозки пассажиров в пригородном сообщении компания арендует подвижной состав у ДВЖД. Уставный капитал составляет 100 тыс. рублей, он разделен на 100 акций номиналом 1 тыс. рублей. 51% акций принадлежат ОАО «РЖД», 49% - Приморскому краю.

По данным «Золотого Рога», 2014 год «Экспресс Приморья» закончил с чистым убытком в 207,634 млн рублей, что в два раза меньше, чем убыток годом ранее. При этом выручка компании сократилась на 8,4%, до 535,150 млн рублей. Доходы от перевозочной деятельности в основном были сформированы в Приморском крае - 300,314 млн рублей. Еще 100,295 млн рублей компания заработала в Еврейской АО, 88,427 млн рублей - в Хабаровском крае, чуть более 38 млн рублей - в Приамурье.

Объем субсидий на возмещение выпадающих расходов в 2014 году вырос на 32,2%, до 422,121 млн рублей. В 2015 году на эти цели в бюджете Приморья уже заложено 182 млн рублей, но в дальнейшем эта сумма может быть увеличена в связи с передачей «Экспрессу Приморья» маршрута ушедшего с регионального рынка «Аэроэкспресса».

Досье "Золотого Рога"

ОАО «Экспресс Приморья» с 1 марта начнет перевозки пассажиров на маршруте ООО «Аэроэкспресс», в январе объявившего о прекращении работы во Владивостоке из-за нерешенности вопроса о компенсации понесенных убытков. Маршрут останется прежним: Владивосток - аэропорт Кневичи с двумя остановками по ходу следования. На маршруте будут работать пять пар поездов. Три из них по времени привязаны к рейсам из Москвы в аэропорту Владивостока. Еще два, как самые востребованные у пассажиров, предназначены для перевозки приморцев на работу из Артема во Владивосток и пригород и обратно. Департамент по тарифам Приморского края предложил установить стоимость перевозок из расчета 23 рубля за десять пассажирокилометров. На стандартном пригородном поезде в Приморье стоимость перевозок составляет 18 рублей. Губернатор, в свою очередь, заявил, что стоимость десяти пассажиро-километров на маршруте «Аэроэкспресса» должна составлять 22 рубля.

На начало 2015 года у ОАО «Экспресс Приморья» числилось 35,058 млн рублей дебиторской задолженности, в том числе 31,211 млн рублей приходилось на покупателей и заказчиков (11,449 млн рублей - задолженность Министерства труда и соцзащиты по перевозкам федеральных льготников). Еще 6,819 млн рублей компании задолжало ОАО «РЖД».

Долгосрочная кредиторская задолженность в пугающем объеме 2,718 млрд рублей на 1 января 2015 года целиком приходится на ОАО «РЖД».

По сведениям «Золотого Рога», «Экспресс Приморья» в конце прошлого года начал судебные тяжбы с властями Приморья и Приамурья. В настоящее время в Арбитражном суде Приморского края находится иск к департаменту финансов администрации Приморья о взыскании убытков, образовавшихся в результате государственного регулирования тарифов на пригородные перевозки по Приморском краю в 2011 году на сумму 254,922 млн рублей. Еще больший объем иска - на 319,1 млн рублей - направлен в Арбитражный суд Амурской области на министерство транспорта и дорожного хозяйства региона. Опять же за 2011 год.

Сегодня эффективность, завтра - рентабельность

По мнению Владимира Миклушевского, создание отдельной компании позволит упорядочить пригородные пассажирские перевозки в Приморье, сделать эту работу более рациональной.

«Наше предложение - чтобы у компании было два учредителя. Это ОАО «РЖД» и администрация Приморского края. Именно так сегодня работает «Экспресс Приморья», - подчеркнул губернатор.

Начальник Дальневосточной железной дороги (ДВЖД, филиал ОАО «РЖД), председатель совета директоров ОАО «Экспресс Приморья» Михаил ЗАИЧЕНКО поддерживает инициативу главы региона. По его мнению, это позволит упростить расчет тарифов на перевозку пассажиров и даст возможность повысить качество обслуживания людей. А вырученные средства можно будет направлять на развитие пассажирских перевозок в регионе и обновление подвижного состава.

Владимир Миклушевский подчеркнул, что работа компании-перевозчика должна быть максимально прозрачной.

«Задача в сокращении расходов и увеличении доходов пригородного перевозчика. Также работа должна быть более эффективной. Сегодня мы не только не сокращаем даже экономически невыгодные маршруты, мы берем на себя дополнительные обязательства - начинаем возить пассажиров по бывшим маршрутам «Аэроэкспресса», - подчеркнул губернатор.

В ДВЖД предлагают заключить между ОАО «Экспресс Приморья» и администрацией Приморского края трехлетний контракт на 2016-2018 годы с подписанием соглашения о внесении в уставный капитал общества имущества РЖД на паритетной основе с краевой администрацией в этом же периоде. В качестве имущества рассматривается парк электропоездов, власти Приморья должны будут внести половину от его стоимости.

«В этом случае затраты будут формироваться внутри предприятия. РЖД будет брать плату только за инфраструктуру, что составляет небольшую долю всех затрат», - цитирует первого вице-губернатора Приморья Василия УСОЛЬЦЕВА «Коммерсант».

Но до образования отдельного юрлица ОАО «Экспресс Приморья» обязано выполнять договорные обязательства с другими регионами. Которые могут воспользоваться сложившейся ситуацией и до минимума сократить перечисление субсидий компании, которая находится в подвешенном состоянии.

Олег КЛИМЕНКО. Газета «Золотой Рог», Владивосток.