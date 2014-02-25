В Приморье открыты новые вакансии директора, бухгалтера и маркетолога

1. Технический директор (федеральная компания, транспорт, логистика, торговля). Руководство тех., в подчинении более 250 человек; контроль за процессами модернизации, ремонта оборудования; разработка, реализация планов внедрения новой техники и технологий; обеспечение своевременной подготовки производства, технической эксплуатации, ремонта оборудования; контроль за соблюдением выполнения проектной, конструкторской, технологической документации; контроль за работой по заключению договоров; организация проектной работы по запуску новых объектов; повышение эффективности производства, производительности труда, рациональное использование производственных ресурсов. В/о (техническое), опыт работы в аналогичной должности от 3 лет, в портовой деятельности – обязательно, опыт руководства коллективом от 100 чел., знание технич. англ. яз. приветствуется. З/п по результатам собеседования, соц. гарантии, компенсац. пакет. olga@kforum.ru, Рябчук Ольга.

2. Начальник отдела продаж (санаторно-курортное лечение). Развитие клиентской базы, продажа услуг; проведение презентаций; поддержание партнерских взаимоотношений с тур. компаниями, мед. учреждениями. В/о, опыт работы в сфере продаж от 3 лет, желательно в сфере услуг, опыт ведения деловых переговоров, готовность к командировкам. З/п по результатам собеседования (оклад 45 тыс. рублей + %), соц. гарантии, компенсац. пакет. olga@kforum.ru, Рябчук Ольга.

3. Помощник руководителя, г. Москва (холдинговая компания, нефтепродукты). Прием, отправка, регистрация вх. / исх. корреспонденции; ведение деловой переписки; подготовка, контроль мероприятий с участием руководителя; участие в деловых переговорах с партнерами; ведение отчетности; хоз. обеспечение офиса. В/о, опыт работы на аналогичной должности от 2 л., знание англ. яз., знание делового этикета, умение вести переговоры. З/п по результатам собеседования (45-55 тыс. рублей), компенсация переезда в г. Москву, оплата жилья, соц. гарантии. drigo@kforum.ru, Дриго Мария.

4. Маркетолог (холдинговая компания, нефтепродукты). Мониторинг среды (клиенты, конкуренты, цены); консолидация маркетинговых данных в систему; SWOT-анализ; планирование продвижения услуг компании (рынок стран АТР). В/о, знание англ. яз., опыт работы в сфере продаж в маркетинге от 3 лет. З/п по результатам собеседования, соц. гарантии, компенсац. пакет. djakova@kforum.ru, Дьякова Виктория.

1. Главный бухгалтер (производство), Уссурийск. Организация работы и управление бухгалтерией (7 человек), ведение бухгалтерского, налогового учета (ЕСХН), составление бухгалтерской, статистической и налоговой отчетности; взаимодействие с контролирующими органами, оптимизация налогообложения. Требования: в/о желательно сельскохозяйственного направления, опыт работы на руководящей должности не менее трех лет, знание 1С: УПП, знание МСФО, знание английского языка приветствуется. Преимущества: крупный производственный холдинг, доставка, оплата бензина, ГСМ, расходов на связь.

2. Директор по персоналу. Управление отделом персонала, подбор и наем персонала, мотивация персонала, развитие и обучение персонала, участие в расстановке кадров, разработке организационной структуры и стратегии развития организации, анализ и изменение корпоративной культуры (внутрикорпоративные коммуникации и организация корпоративных мероприятий), консультирование руководителей по вопросам ТК и управления персоналом. Требования: опыт работы на позиции руководителя отдела по работе с персоналом, знание всех HR-технологий, ориентация на персонал, харизматичность, высокий уровень коммуникативных компетенций, гибкость в общении. Преимущества: уровень заработной платы - по ожиданиям кандидатов.

3. Директор в производственную компанию. Оперативное управление и контроль производственного предприятия; принятие производственных и экономических решений; оптимизация штата подразделения; автоматизация бизнес-процессов; подбор, обучение персонала; прогнозирование, бюджетирование, финансовый анализ производственных показателей; внедрение мер по снижению себестоимости продукции; ведение всей административно-хозяйственной деятельности предприятия; обеспечение выхода компании на биржу. Требования: в/о (желательно экономическое/юридическое), опыт на аналогичной позиции от 3-х лет; управленческие компетенции, желательно знание английского языка. Преимущества: крупная производственная компания с иностранными инвестициями, офис находится в Уссурийске, по необходимости предоставляется автомобиль с водителем, пятидневная рабочая неделя, регулярные командировки по Приморскому краю. З/п: по договоренности.

4. Заместитель директора. Управленческие функции, контроль выполнения сроковых стандартов сотрудниками компании, ведение переговоров с клиентами, партнерами, контроль выполнения плана продаж, решение административно-организационных вопросов, ведение отчетности. Требования: в/о, опыт руководства, знание основ менеджмента, грамотная речь, успешный опыт ведения переговоров и общения с первыми лицами компаний. З/п: оклад + % от продаж + премии. Преимущества: ведение переговоров на высшем уровне, возможность зарабатывать более 100 000 руб.

5. Главный бухгалтер на производство. Ведение бухгалтерского и налогового учета на ОСНО; участие в организации работы бухгалтерской службы. Требования: высшее экономическое образование, опыт работы от 3-х лет главным бухгалтером на производстве (приветствуется опыт работы на предприятии по оказанию транспортных услуг по грузоперевозкам), знание 1С: ЗиК 7.7, 8.2., 1С: Бухгалтерия 7.7, 8.2. Преимущества: работа на крупном стабильном предприятии, официальное трудоустройство, все гарантии согласно ТК, льготное кредитование, льготная сотовая связь, льготное питание.